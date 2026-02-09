Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu (ÖTK), dört öğrenci kulübünün odalarının Güney Kampüs’teki Hamlin Hall’den habersizce taşınmasını bugün (9 Şubat) protesto etmek istedi.

Ancak rektörlüğün talebi üzerine okula polis girdi. Barışçıl protestolar öncesi en az 37 otobüs çevik kuvvet ve gözaltı aracı Güney Kampüs’ün içine girdi.

Çevik Kuvvet kalkanlarla, Hamlin Hall binasını ablukaya alırken, okula giriş çıkışlar da kapatıldı.

Kitleyi uzaklaştırmak isteyen polis öğrencilere müdahale etti, biber gazı sıktı. Öğrencilerin bir kısmı Öğrenci Faaliyetleri Binasına (ÖFB) girdi.

Öte yandan öğrencilere destek için CHP İstanbul milletvekili Yunus Emre kampüse geldi. Öğrencilerin polisle müzakeresine destek verdi.

Boğaziçi Üniversitesi abluka altında



Kulüp odalarının Hisar Kampüsü’ne taşınmasına karşı öğrencilerin yapmak istediği eyleme polis biber gazıyla müdahale etti.https://t.co/iTsw8wlcgI pic.twitter.com/iiBc68kSbZ — bianet (@bianet_org) February 9, 2026

(BHT/HA)