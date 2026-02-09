ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.02.2026 16:02
 SG: Son Güncelleme: 09.02.2026 16:26
Okuma Okuma:  2 dakika

Boğaziçi Üniversitesi abluka altında

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler, kulüp odalarının Hisar Kampüsü’ne taşınmasına karşı eylem yapıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi abluka altında
Fotoğraf: Boğaziçi TV

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu (ÖTK), dört öğrenci kulübünün odalarının Güney Kampüs’teki Hamlin Hall’den habersizce taşınmasını bugün (9 Şubat) protesto etmek istedi.

Ancak rektörlüğün talebi üzerine okula polis girdi. Barışçıl protestolar öncesi en az 37 otobüs çevik kuvvet ve gözaltı aracı Güney Kampüs’ün içine girdi.

Çevik Kuvvet kalkanlarla, Hamlin Hall binasını ablukaya alırken, okula giriş çıkışlar da kapatıldı.

Kitleyi uzaklaştırmak isteyen polis öğrencilere müdahale etti, biber gazı sıktı. Öğrencilerin bir kısmı Öğrenci Faaliyetleri Binasına (ÖFB) girdi.

Öte yandan öğrencilere destek için CHP İstanbul milletvekili Yunus Emre kampüse geldi. Öğrencilerin polisle müzakeresine destek verdi.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi’nde atanmış rektör Naci İnci, 4 Şubat’ta dört öğrenci kulübünün Hamlin Hall’daki odalarını Hisar Kampüsü’ne taşımasını istedi. Rektörlük taşıma işlemi için kulüplere cuma gününe (6 Şubat) dek süre verdi.

Öğrenciler, 6 Şubat'ta atanmış rektörün talebine karşı kampüste bir araya geldi ve akademisyenlerle gerçekleştirdikleri basın açıklamasının ardından kulüp odalarında nöbete başladılar.

Ancak 7 Şubat'ta okula giriş-çıkışlar kapatıldı. Sabah saatlerinde okula polis çağrıldı. Bu sırada da kulüp odaları taşındı.

Boğaziçi’de kulüpler zorla taşınıyor: Kampüs girişe kapatıldı
Boğaziçi’de kulüpler zorla taşınıyor: Kampüs girişe kapatıldı
7 Şubat 2026
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki atanmış rektör, dört kulübün odalarını taşımasını istedi
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki atanmış rektör, dört kulübün odalarını taşımasını istedi
5 Şubat 2026

(BHT/HA)

İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi naci inci Öğrenci Temsilciliği Kurulu
