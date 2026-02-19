ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.02.2026 15:35 19 Şubat 2026 15:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.02.2026 15:48 19 Şubat 2026 15:48
Okuma Okuma:  3 dakika

“Boğaziçi Üniversitesi, öğrenci faaliyetlerine savaş açtı”

Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunan Öğrenci Faaliyetleri Binası’nın (ÖFB) tadilata girmesi nedeniyle öğrenciler, sosyal alanlarının gasp edileceğinden endişeli.

Berk H. Topaktaş

“Boğaziçi Üniversitesi, öğrenci faaliyetlerine savaş açtı”
Fotoğraf: BOUN

Rektör Naci İnci yönetimi, Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan ve öğrencilerin eleştirilerine neden olan uygulamalar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Öğrenci Faaliyetleri Binası’nın kapatılma ihtimali gündemde. Binada kapalı basketbol sahası, tiyatro salonu,  Taşoda Stüdyosu gibi öğrenci kulüplerinin sık sık kullandığı alanlar mevcut.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Temmuz 2021’de görevden alınan Melih Bulu'nun yerine 21 Ağustos 2021'de rektörlüğe getirilen Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Cumhurbaşkanı kararıyla 6 Eylül 2025'te yeniden atandı. Naci İnci, 2021'de yapılan ve 746 Boğaziçili akademisyenin katıldığı ‘güvensizlik oylamasında' yüzde 95 'karşı oy' almıştı.
CİMER: Mekanik iyileştirme yapılacak

25 Ocak’ta Öğrenci Temsilciliği Kurulu (ÖTK), Güney Kampüs’te bulunan Öğrenci Faaliyetleri Binası’nın (ÖFB) tadilata gireceğini öğrendiklerini duyurdu. Konuyla ilgili bilgi almak amaçlı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden bir dilekçe gönderildi.

Rektörlükten gelen yanıtta ise binanın “tarihi hüviyeti ve uzun zamandır bakıma alınmamış olması” gerekçesiyle; statik risklerin giderilmesi, mekanik iyileştirmelerin yapılması, ısıtma ve yangın sistemlerinin modernize edilmesi ve yapının eski esenliğinin korunarak yaşatılması amacıyla tadilata gireceği ifade edildi.

ÖFB öğrencilerden alınabilir

bianet’e konuşan ve ismini vermek istemeyen bir Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, ÖFB tadilatının ardından binanın işlevinin değişebileceğini söyledi.

Yönetimin “ihtiyaca” göre mevcut binaların işlevini değiştirdiğini söyleyen öğrenci, daha önce öğrenci yurdu olan Hamlin Hall’un da bu gerekçeyle dersliğe dönüştürüldüğünü söyledi. Öğrenci, “Bu gerekçeyle ÖFB tadilatının ardından binayı ‘bizim şu anda kütüphanemiz yok’ deyip kütüphane de yapabilirler - ki bizim gerçekten bir kütüphanemiz yok.” dedi.

Daha önce okulun verdiği sözleri tutmadığını belirten öğrenci, “Okulun binayı tadilata alacak ancak tadilat sonrasında aynı kulüplere o alanlar iade edilecek mi bilmiyorum. Okul da bu konuda bir söz vermedi ancak verse de verdiği sözlere inanmıyoruz.” ifade etti.

Tadilat bilgisi paylaşılmadı

Yönetimin öğrencilerle yazılı iletişim kurmadığını belirten öğrenci, kulüplerin zorla taşınması sürecinde de sözlü iletişimin tercih edildiğini söyledi.

Öğrenci, ÖFB’yi kullanan kulüpleri kapsayan bir toplantı bile yapılmadığını “Tadilata gireceği bilgisi duyum olarak kulüplere ulaştı ardından öğrenciler bilgi talep edince tadilata gireceği bilgisi kesinleşti.” sözleriyle anlattı.

"Öğrencileri tenha köşelere çekiyorlar"

Okuldaki mevcut binaların işlevinin değiştirilmesini eleştiren öğrenci, özellikle sosyal faaliyetlerin gerçekleştirildiği alanların kısıtlandığını aktardı.

“Öğrencileri olabildiğince tenha köşelere çekiyorlar. Erişilebilirlik diye bir şey söz konusu değil. Kulüplerin taşındığı bina da Hisar kampüsünün ucundaki binada, erişilebilir değiller. Okul öğrenci faaliyetlerine savaş açmış durumda bizim gözümüzde.”

Halihazırda Uçaksavar Kampüs’te de bir teknokent projesi olduğunu belirten öğrenci, projenin gerçekleştirilmesi için kampüsteki pek çok binanın yıkılması gerektiğini belirtti.

Kültür sanat faaliyetleri için kullanılan Garanti Kültür Merkezi de (GKM) binalar arasında.

(BHT/NÖ)

Boğaziçi Üniversitesi naci inci öğrenci kulüpleri
ODTÜ Sosyoloji öğrencisi. Şubat 2026 bianet stajyeri.

