ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 13.02.2026 09:26 13 Şubat 2026 09:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.02.2026 09:31 13 Şubat 2026 09:31
Okuma Okuma:  2 dakika

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘Erdoğan’ tedbirleri, akademisyenlerden tepki

Akademisyenler, Ocak 2021’den bu yana her iş günü Güney Kampüs’te sürdürdükleri akademik nöbeti 13 Şubat’ta gerçekleştiremeyeceklerini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘Erdoğan’ tedbirleri, akademisyenlerden tepki
Fotoğraf: Sosyal Medya

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, bugün Güney Kampüs’te düzenlenecek “Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni” nedeniyle dersleri çevrimiçi yapma kararı aldı, kampüse girişleri sınırlandırdı. Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversiteye geleceği iddiası kamuoyuna yansıdı. Akşam saatlerinde Güney Kampüs önüne polis ekipleri barikat kurdu.

Üniversite yönetimi, rektör Naci İnci başkanlığında aldığı kararı akademik ve idari personele iletti. Yönetim, Güney Kampüs’teki tüm akademik ve idari faaliyetleri uzaktan yürüteceğini duyurdu; aynı kampüste planlanan dersleri de çevrimiçi programa aldı.

Kampüse girişler sınırlandırıldı

Yönetim, 13 Şubat’ta Güney Kampüs’e yalnızca törende görev alan personelin ve kız yurdunda kalan öğrencilerin girebileceğini açıkladı. Bu gruplar dışındaki kişi ve araçlara izin vermeyeceğini bildirdi. Birimlerin çalışmalarını dijital platformlar üzerinden sürdüreceğini belirtti.

Erdoğan ziyareti iddiası ve hazırlıklar

Üniversite kulislerinde, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aynı gün kampüse gelerek “Vizyon Toplantısı” başlığı altında bir programa katılacağı konuşuldu. İddialara göre yönetim, kampüs içindeki işletmeleri kapatma, Hisarüstü’ndeki işletmelerden çalışan listelerini isteme ve güvenlik kontrolleri yapma yönünde hazırlık yaptı. Shuttle seferlerini durdurma ve Hisarüstü’nde belirli saatler arasında elektrik kesintisi uygulama planları da gündeme geldi.

Yurtlarda tahliye talimatı

Theodorus Hall Yurt Müdürlüğü, 13 Şubat Cuma günü 08.00–10.00 saatleri arasında öğrencilerden yurt binasını ve ortak alanları boşaltmalarını istedi. Müdürlük, güvenlik görevlilerinin detaylı kontrol yapacağını duyurdu ve öğrencilerin bu saatlerde Dodge Hall binasını kullanabileceğini bildirdi.

Akademisyenlerden tepki

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri, kampüsün gün boyu kapatılmasına tepki gösterdi. Akademisyenler, yönetimin 12 Şubat akşamı yaptığı duyuruyla Güney Kampüs’ü öğrenci, akademisyen ve idari personele kapattığını; dersleri yüz yüze programdan çıkardığını ve işletmeleri durdurduğunu belirtti. Yönetimin yasağı “Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni” ile gerekçelendirdiğini vurguladı.

Akademisyenler, Ocak 2021’den bu yana her iş günü Güney Kampüs’te sürdürdükleri akademik nöbeti 13 Şubat’ta gerçekleştiremeyeceklerini açıkladı. Üniversitenin özgür ve katılımcı bir yapıya kavuşması için mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

Öncesinde ne yaşandı?

Güney Kampüs’te Hamlin Hall’daki kulüp odalarının Hisar Kampüsü’ne taşınmasına yönelik itirazların ardından 6 Şubat gecesi kampüse girişler kısıtlandı. Üniversite önüne TOMA’lar ve çevik kuvvet ekipleri konuşlandı. Güney Kapısı’nı kapatan güvenlik güçleri, kulüp odalarını boşaltmaya başladı.

Bu gelişmelerin ardından öğrenciler Güney Kampüs’te eylemlerini sürdürdü. Kampüs çevresinde ve içinde çok sayıda sivil polis, çevik kuvvet ekibi ve gözaltı aracı yer aldı. Öğrenciler, kampüs yaşamının kesintiye uğramasına ve demokratik haklarının engellenmesine karşı tepkilerini dile getirdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri naci inci Kayyım naci İnci erdoğan
bu haberin uzantıları
Cumhurbaşkanı ziyareti öncesi Boğaziçi’de kampüsler abluka altında
Bugün 13:35
/haber/cumhurbaskani-ziyareti-oncesi-bogazicide-kampusler-abluka-altinda-316686
ilgili haberler
Boğaziçi Üniversitesi abluka altında
9 Şubat 2026
/haber/bogazici-universitesi-abluka-altinda-316514
BOĞAZİÇİ KONUŞUYOR
Boğaziçi Üniversitesi’nde 2021’den beri süregelen sinema özelinde kültür-sanat kıyımı
7 Şubat 2026
/yazi/bogazici-universitesinde-2021den-beri-suregelen-sinema-ozelinde-kultur-sanat-kiyimi-316462
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki atanmış rektör, dört kulübün odalarını taşımasını istedi
5 Şubat 2026
/haber/bogazici-universitesindeki-atanmis-rektor-dort-kulubun-odalarini-tasimasini-istedi-316391
BOĞAZİÇİ KONUŞUYOR
Kayyım yönetim altındaki Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşadıklarım
2 Şubat 2026
/yazi/kayyim-yonetim-altindaki-bogazici-universitesinde-yasadiklarim-316242
Naci İnci, yeniden Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı
6 Eylül 2025
/haber/naci-inci-yeniden-bogazici-universitesi-rektorlugune-atandi-311220
Boğaziçi Üniversitesi: Fail etkinliğe davetiye ile geldi, otoparka yönlendirilen araç aranmadı
1 Eylül 2025
/haber/bogazici-universitesi-fail-etkinlige-davetiye-ile-geldi-otoparka-yonlendirilen-arac-aranmadi-311021
Boğaziçi Üniversitesi’ne silahlı giren bir erkek, lojmanda çalışan kız çocuğunu öldürdü
30 Ağustos 2025
/haber/bogazici-universitesine-silahli-giren-bir-erkek-lojmanda-calisan-kiz-cocugunu-oldurdu-310987
Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni bir kayyım mı geliyor?
27 Ağustos 2025
/haber/bogazici-universitesi-ne-yeni-bir-kayyim-mi-geliyor-310862
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
Cumhurbaşkanı ziyareti öncesi Boğaziçi’de kampüsler abluka altında
Bugün 13:35
/haber/cumhurbaskani-ziyareti-oncesi-bogazicide-kampusler-abluka-altinda-316686
ilgili haberler
Boğaziçi Üniversitesi abluka altında
9 Şubat 2026
/haber/bogazici-universitesi-abluka-altinda-316514
BOĞAZİÇİ KONUŞUYOR
Boğaziçi Üniversitesi’nde 2021’den beri süregelen sinema özelinde kültür-sanat kıyımı
7 Şubat 2026
/yazi/bogazici-universitesinde-2021den-beri-suregelen-sinema-ozelinde-kultur-sanat-kiyimi-316462
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki atanmış rektör, dört kulübün odalarını taşımasını istedi
5 Şubat 2026
/haber/bogazici-universitesindeki-atanmis-rektor-dort-kulubun-odalarini-tasimasini-istedi-316391
BOĞAZİÇİ KONUŞUYOR
Kayyım yönetim altındaki Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşadıklarım
2 Şubat 2026
/yazi/kayyim-yonetim-altindaki-bogazici-universitesinde-yasadiklarim-316242
Naci İnci, yeniden Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı
6 Eylül 2025
/haber/naci-inci-yeniden-bogazici-universitesi-rektorlugune-atandi-311220
Boğaziçi Üniversitesi: Fail etkinliğe davetiye ile geldi, otoparka yönlendirilen araç aranmadı
1 Eylül 2025
/haber/bogazici-universitesi-fail-etkinlige-davetiye-ile-geldi-otoparka-yonlendirilen-arac-aranmadi-311021
Boğaziçi Üniversitesi’ne silahlı giren bir erkek, lojmanda çalışan kız çocuğunu öldürdü
30 Ağustos 2025
/haber/bogazici-universitesine-silahli-giren-bir-erkek-lojmanda-calisan-kiz-cocugunu-oldurdu-310987
Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni bir kayyım mı geliyor?
27 Ağustos 2025
/haber/bogazici-universitesi-ne-yeni-bir-kayyim-mi-geliyor-310862
Sayfa Başına Git