Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘Erdoğan’ tedbirleri, akademisyenlerden tepki

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, bugün Güney Kampüs’te düzenlenecek “Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni” nedeniyle dersleri çevrimiçi yapma kararı aldı, kampüse girişleri sınırlandırdı. Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversiteye geleceği iddiası kamuoyuna yansıdı. Akşam saatlerinde Güney Kampüs önüne polis ekipleri barikat kurdu.

Üniversite yönetimi, rektör Naci İnci başkanlığında aldığı kararı akademik ve idari personele iletti. Yönetim, Güney Kampüs’teki tüm akademik ve idari faaliyetleri uzaktan yürüteceğini duyurdu; aynı kampüste planlanan dersleri de çevrimiçi programa aldı.

Kampüse girişler sınırlandırıldı

Yönetim, 13 Şubat’ta Güney Kampüs’e yalnızca törende görev alan personelin ve kız yurdunda kalan öğrencilerin girebileceğini açıkladı. Bu gruplar dışındaki kişi ve araçlara izin vermeyeceğini bildirdi. Birimlerin çalışmalarını dijital platformlar üzerinden sürdüreceğini belirtti.

Erdoğan ziyareti iddiası ve hazırlıklar

Üniversite kulislerinde, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aynı gün kampüse gelerek “Vizyon Toplantısı” başlığı altında bir programa katılacağı konuşuldu. İddialara göre yönetim, kampüs içindeki işletmeleri kapatma, Hisarüstü’ndeki işletmelerden çalışan listelerini isteme ve güvenlik kontrolleri yapma yönünde hazırlık yaptı. Shuttle seferlerini durdurma ve Hisarüstü’nde belirli saatler arasında elektrik kesintisi uygulama planları da gündeme geldi.

Yurtlarda tahliye talimatı

Theodorus Hall Yurt Müdürlüğü, 13 Şubat Cuma günü 08.00–10.00 saatleri arasında öğrencilerden yurt binasını ve ortak alanları boşaltmalarını istedi. Müdürlük, güvenlik görevlilerinin detaylı kontrol yapacağını duyurdu ve öğrencilerin bu saatlerde Dodge Hall binasını kullanabileceğini bildirdi.

Akademisyenlerden tepki

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri, kampüsün gün boyu kapatılmasına tepki gösterdi. Akademisyenler, yönetimin 12 Şubat akşamı yaptığı duyuruyla Güney Kampüs’ü öğrenci, akademisyen ve idari personele kapattığını; dersleri yüz yüze programdan çıkardığını ve işletmeleri durdurduğunu belirtti. Yönetimin yasağı “Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni” ile gerekçelendirdiğini vurguladı.

Akademisyenler, Ocak 2021’den bu yana her iş günü Güney Kampüs’te sürdürdükleri akademik nöbeti 13 Şubat’ta gerçekleştiremeyeceklerini açıkladı. Üniversitenin özgür ve katılımcı bir yapıya kavuşması için mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

Öncesinde ne yaşandı?

Güney Kampüs’te Hamlin Hall’daki kulüp odalarının Hisar Kampüsü’ne taşınmasına yönelik itirazların ardından 6 Şubat gecesi kampüse girişler kısıtlandı. Üniversite önüne TOMA’lar ve çevik kuvvet ekipleri konuşlandı. Güney Kapısı’nı kapatan güvenlik güçleri, kulüp odalarını boşaltmaya başladı.

Bu gelişmelerin ardından öğrenciler Güney Kampüs’te eylemlerini sürdürdü. Kampüs çevresinde ve içinde çok sayıda sivil polis, çevik kuvvet ekibi ve gözaltı aracı yer aldı. Öğrenciler, kampüs yaşamının kesintiye uğramasına ve demokratik haklarının engellenmesine karşı tepkilerini dile getirdi.

