Bilgi Üniversitesi öğrencileri: “Geleceğimiz bir gecede karartılamaz”

Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kapatılmasının ardından öğrenciler, akademisyenler ve üniversite emekçileri kampüste bir araya gelerek karara tepki gösterdi.

TMSF’nin el koyduğu Can Holding bünyesinde yer alan ve Eylül 2025’ten bu yana kayyım yönetiminde bulunan üniversitenin kapatılması, öğrenciler tarafından “hazırlıksız ve belirsizlik yaratan” bir karar olarak değerlendirildi.

Bilgi Üniversitesi Erdoğan imzasıyla kapatıldı

Eyleme destek vermek için üniversiteye gelen mezunların kampüse girişi engellenmeye çalışıldı. Öğrenciler, akademisyenler, sendikacılar ve siyasetçilerin katıldığı görüşmelerin ardından giriş-çıkışlara ilişkin sorun aşıldı.

bianet’e konuşan öğrenciler, kararın hiçbir hazırlık yapılmadan alındığını ve binlerce öğrencinin geleceğini belirsizliğe sürüklediğini söyledi. Eğitim-Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi Başkanı Burak Çetiner ise hukuksuz kararlara karşı mücadelenin sonuç verdiğini belirtti.

"MSGSÜ kararı daha fazla öğrenciyi mağdur edecek"

Mekatronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Ömer Hocaoğlu*, kararın kendisi gibi binlerce öğrenciyi mağdur ettiğini söyledi.

Hocaoğlu, öğrencilerin yerleştirilmesinin planlandığı belirtilen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde (MSGSÜ) mühendislik fakültesi bulunmadığını hatırlattı. Böyle bir fakülte bulunsa dahi öğrencilerin bu şekilde başka bir üniversiteye gönderilmesinin doğru olmayacağını belirtti.

MSGSÜ öğrencilerinin de hâlihazırda kampüs yetersizliğinden şikâyetçi olduğunu söyleyen Hocaoğlu, "Bu karar daha fazla öğrenciyi mağdur edecek" dedi.

Kararın plansız biçimde alındığını belirten Hocaoğlu, haklarının gasp edildiğini ve bu nedenle eylemde olduklarını ifade etti.

Bilgi Üniversitesi kapatıldı, çevik kuvvet okula geldi

"Karar üniversitenin özerkliğine aykırı"

Hukuk Fakültesi öğrencisi de kapatma kararının yıl başında Can Holding’e atanan kayyımla ilişkilendirildiğini hatırlattı.

bianet'e konuşan öğrenci kararın üniversitenin özerkliğine aykırı olduğunu söyledi. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin özellikle sosyal bilimler alanında görece bağımsız ve özerk bir kimlikle öne çıktığını belirterek, üniversite arazisinin de oldukça değerli bir bölgede bulunduğunu vurguladı.

"Eğitim hayatım karanlığa sürüklendi"

Mühendislik Fakültesi öğrencisi Alper Çolak* ise dört yıldır İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde okuduğunu ve gelecek yıl mezun olmayı planladığını söyledi.

Çolak, kararı gece yarısı öğrendiklerini belirterek şöyle konuştu:

“Herkes gibi ben de üniversitenin kapatılma kararından bir anda haberdar oldum. Bu karar ile ilgili kimsenin hukuki açıdan bir fikrinin olmaması eğitim hayatımı karanlığa sürükledi. Geleceğe dair en ufak bir umudum varsa o da artık yok.”

MSGSÜ’ye geçiş tartışmalarına da değinen Çolak, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 30 binden fazla öğrenci bulunduğunu, MSGSÜ’de ise yaklaşık 20 bin öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Çolak, MSGSÜ’nün mevcut öğrenci kapasitesine dahi yetmediğini belirterek şöyle devam etti:

Bizim bölümlerimizin çoğu o üniversitede yok. Bu kadar kısa sürede bu bölümlerin açılmasını da gerçekçi bulmuyorum. Bilgi Üniversitesi öğrencileri olarak bir gecede büyük bir karanlığa sürüklenmiş durumdayız. Hiçbirimiz ne yapacağını bilmiyor. Bir Mekatronik Mühendisliği öğrencisi olarak devlet üniversitelerindeki müfredatların farklı olduğunu da biliyorum. Farklı üniversitelerden dayanışmak için gelen arkadaşlarımız var. Onlar da bu problemlerin farkında. Yarın kendi başlarına da gelebileceğini biliyorlar. Bu dayanışma bize moral veriyor.

Çolak, kararın yalnızca öğrencileri ve akademisyenleri değil, üniversite emekçilerini de etkilediğini vurguladı. Üniversite personelinin de eylemlere destek verdiğini söyleyen Çolak, “Bizim için dört yıl boşa gidecek. Akademisyenler ve üniversite emekçileri açısından ise 25 yılı aşan emek heba ediliyor” dedi.

Öğrenciler, mağduriyetleri giderilene kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

"Bir gecede ülkenin kaderi belirleniyor"

Eğitim-Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi Başkanı Burak Çetiner de kampüsteki eyleme destek verdi.

Çetiner, son dönemde alınan kararların ciddi bir hukuksuzluk ortamına işaret ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Bir gecede alınan kararlarla ülkenin kaderi belirlenmeye çalışılıyor. Önce CHP’ye yönelik mutlak butlan tartışmaları, ardından Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tuna Tuğcu hakkında verilen işten çıkarma kararı ve şimdi de İstanbul Bilgi Üniversitesi kararı… Bütün bunlar ciddi bir hukuksuzluk ortamını gösteriyor.”

İktidarın hukuku kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını söyleyen Çetiner, bu hukuksuzluklara karşı İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden ses yükselttiklerini belirtti.

Çetiner, kampüs giriş ve çıkışlarında uygulanan engellemelerin mücadele sonucunda kaldırıldığını söyledi:

Akademisyenler, sendikacılar ve üniversite öğrencileri olarak Bilgi Üniversitesi kampüsü içerisinde bu karanlık tabloya karşı nasıl kazanabileceğimizi göstermeye çalışıyoruz. Sabah saatlerinden bu yana süren mücadelemiz sonucunda üniversite giriş-çıkışlarına yönelik engellemeler kaldırıldı. Şu anda kampüs içerisinde oturma eylemindeyiz.

Öğrenciler ve akademisyenler, kapatma kararına karşı kampüsteki nöbet ve eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

* Öğrencilerin isimleri kendi istekleri doğrultusunda değiştirilmiştir.

(AV/NÖ)