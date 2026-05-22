Bilgi Üniversitesi kapatıldı, çevik kuvvet okula geldi

TMSF'nin el koyduğu Can Holding'in bünyesinde yer alan ve 2025 Eylül ayından beri kayyım tarafından yönetilen, Türkiye'nin dördüncü vakıf üniversitesi olarak kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi, Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla kapatıldı.

Bilgi Üniversitesi Erdoğan imzasıyla kapatıldı

Karar, öğrenciler ve akademisyenler tarafından okul bahçesinde protesto ediliyor.

Tek adamın kararıyla bir gece yarısı kapatılan Bilgi Üniversitesi'nde sıra arkadaşlarımız için bir aradayız.



Kampüse çevik kuvvet ve TOMA getirildi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise üniversitenin Santral İstanbul kampüsüne çevik kuvvet polislerinin girdiği görüldü.

YÖK'ten açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kararın ardından yaptığı açıklamada öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağdur edilmemesi için gerekli işlemlerin yürütüleceğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Bilgi Üniversitesinin kurucu vakfına mahkemece kayyım atanması üzerine 2547 sayılı Kanun’un ek 11. Maddesi gereğince alınan faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır. Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir. Konuyla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup, kıymetli öğrencilerimizin, ailelerinin ve yükseköğretim camiasının süreçle ilgili doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yükseköğretim Kurulunun resmî iletişim kanallarından takip etmelerini önemle rica ederiz.

Eğitim nasıl devam edecek?

YÖK'ten yapılan açıklamada, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin garantör üniversite olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edeceklerine dair resmi bir bilgi gelmedi.

"Garantör Üniversite" ne demek? Garantör üniversite, bir vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyetinin geçici olarak durdurulması veya faaliyet izninin kaldırılması durumunda devreye giren devlet üniversitesidir. Bu üniversite, vakıf yükseköğretim kurumunun kuruluş aşamasında, ilgili devlet üniversitesinin yetkili organı tarafından belirlenir. Faaliyetin geçici olarak durdurulması halinde kurumun idaresi garantör üniversiteye geçebilir. Faaliyet izninin kaldırılması halinde ise öğrenciler, eğitimlerine devam edebilmeleri için garantör devlet üniversitesine aktarılır. Garantör üniversitenin ilgili programlardaki öğrencileri devralma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürme kapasitesinin yeterli olmaması durumunda, öğrencilerin aktarılacağı başka bir devlet üniversitesi Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

