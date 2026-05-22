'Mutlak butlan' kararı: Piyasalarda kayıp, Ankara’da ekonomi toplantısı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, CHP kurultay davasında Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimin görevi devralmasına karar vermesinin ardından Borsa İstanbul’da sert kayıplar yaşandı.

BIST 100 endeksi günü yüzde 6,05 değer kaybıyla 13.163,88 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da bugün ise açılışta düşüş eğilimi görülse de ilerleyen saatlerde kayıpların bir bölümü telafi edildi. Endeks 13 bin 359 puan seviyesine yükselirken yüzde 1,49 oranında değer kazandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Kurultay Davası’nda verilen 'mutlak butlan' kararının ardından bugün, Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında erken saatlerde toplandı.

Bakanlığın açıklamasına göre Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ile alınabilecek tedbirler ele alındı.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin “sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli” olduğu belirtildi.

Komite, makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürdürülmesi ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli adımların eşgüdüm içinde atılacağını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, gelişmelerin “anlık ve yakından” izlenmeye devam edileceği kaydedildi.

Ekonomist Ümit Akçay, X hesabından yaptığı değerlendirmede, ekonomi yönetiminin karara karşı “koordineli bir müdahale” sergilediğini belirterek şunları kaydetti:

“Şunu hatırlayalım: 19 Mart 2025'teki İBB operasyonu sırasında TCMB'nin dövize müdahale teknik sorunlarla karşılaşması, TL'nin gün içinde %5-6 hareket etmesine neden olmuştu. Ekranda bu şekilde yüksek bir hareket görülmesi,​ 2018'deki ve 2021'deki gelişmeleri hatırlatmış ve güçlü bir döviz talebi oluşturmuştu. Ancak 21 Mayıs'ta TL'de bu tip bir gelişme yaşanmadı. 22 Mayıs'ta ise halen kontrol ediliyor. Bu veri, bize ekonomi yönetimine haber verilmediği, ‘hazırlıksız yakalandığı’ tezini desteklemiyor. Aksine, iktidarın bir bütün olarak hareket ettiğini gösteriyor.”

Özel: "Yarım saatte 10 milyar dolar zarar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karar sonrası CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, kararın ekonomik maliyetine dikkat çekmişti:

“Kararı 16.30’dan yükletenlerin ülke ekonomisine yarım saat içinde verdikleri zarar 10 milyar dolardır. Resmi rakamlar arkadaşlar. Yarın herkesin izleyeceği, piyasa oyuncularının, piyasadaki yetkili kuruluşların verdiği rakam yarım saatte borsadaki o yüzde 8,5’lik düşüşle birlikte yakılan rezerv 10 milyar dolardır. An itibari ile vadeli işlemler piyasasında tüm hisse senetleri için en dipten satıcı vardır, alıcı yoktur. Yarın böyle bir felakete uyanacağız. Yarın böyle bir felakete uyanacak. Bunun için yakılacak her rezerv milletin gelecekte daha pahalıya et, daha pahalıya süt, daha pahalıya ekmek, çocuğunun ayağına daha pahalıya ayakkabı alması ve artık alamaması sonucunu doğuracaktır.”

Bloomberg: Aynı gün 6 milyar dolar satıldı

ABD merkezli medya kuruluğu Bloomberg, Türkiye’nin Türk Lirası’nı desteklemek amacıyla karar çıkmadan önce, aynı gün yaklaşık 6 milyar dolarlık döviz satışı yaptığını yazmıştı.

Bloomberg’den Beril Akman’ın haberine göre Türkiye, mart ayında ABD Hazine tahvili varlıklarının neredeyse tamamını sattı.

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin ABD tahvili varlıkları 16 milyar dolardan 1,8 milyar dolara geriledi. Bloomberg, satışların piyasalarda artan dalgalanmaya karşı Türk Lirası’nı desteklemek amacıyla yapıldığını aktardı.

Haberde, aynı dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın da ekonomik dalgalanmaya karşı döviz ve altın rezervlerinden satış yaptığı hatırlatıldı.