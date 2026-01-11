ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 11.01.2026 14:18 11 Ocak 2026 14:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.01.2026 14:32 11 Ocak 2026 14:32
Okuma Okuma:  2 dakika

Öğrenciler, Kocaeli Üniversitesi'nin taşınma kararını protesto etti

Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi'nde yer alan fakültelerin taşınma kararını protesto eden öğrenciler, üniversite yönetiminin öğrencileri kentten uzaklaştırarak izole ettiğini savundu.

Abbas Vural

Abbas Vural

Abbas Vural

Görseli Büyüt
Öğrenciler, Kocaeli Üniversitesi'nin taşınma kararını protesto etti

Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi'nde yer alan Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ve Mimarlık Fakültesi'nin depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kapatılacağına ilişkin tartışmalar bir süredir öğrencilerin odağındaydı.

Geçtiğimiz dönem öğrencilerin eylemleri üzerine ertelenen taşınma kararı, geçtiğimiz günlerde GSF A binasının mühürlenmesi ile yeniden gündeme geldi.

Yapısal risk taşıdığı nedeniyle mühürlenen bina hakkında 8 Ocak Perşembe günü 12.00'de eylem yapan öğrenciler "Anıtpark bize mezar olmasın" sloganları attı. Yaptıkları açıklamada üniversite yönetiminin üç yıldır herhangi bir denetim gerçekleştirilmediğini ve binaları yıkma kararı alarak "krizi fırsata çevirmek istediğini" belirtti. Öğrenciler, Kocaeli Üniversitesi yönetiminin kendilerini mağdur ederek şehir merkezindeki kampüsünü özelleştirerek ranta açmak istediğini savundu.

Kocaeli Üniversitesi’nde şiddet gören öğrenciye disiplin soruşturması
Kocaeli Üniversitesi’nde şiddet gören öğrenciye disiplin soruşturması
22 Aralık 2025

"Anti-demokratik kararlara karşı mücadelemiz sürecek"

Öğrenciler, sanat ile iç içe olabilmek için şehir merkezinde okumaları gerektiğini belirtirken, Körfez Yerleşkesi'ne gitmek istemediklerini söyledi. Körfez Yerleşkesi'ne taşınma kararının AKP'li Körfez Belediyesi'nin propaganda dayanağı yapılacağı söylenen açıklamada öğrenciler "Bize sorulmadan verilen bu karar anti-demokratiktir." derken üniversite bileşenlerinin de söz hakkının olduğu demokratik üniversite talebini büyütme çağrısı yaptı.

Konuya ilişkin bianet'e konuşan İnşaat Mühendisi İsmet Doğan, gerekli denetlemeler yapılmadan teknik yorum yapmanın zor olduğunu ancak verilen kararın öğrencileri mağdur etmemesi gerektiğini söyledi. Yıkım gerektiren bir durum olsa dahi öğrencilerin barınma ve ulaşım gibi ihtiyaçlarının üniversite bütçesinden karşılanması gerektiğini söyleyen Doğan, kamu yararının gözetilebilmesi için detaylı incelemelerin bir an önce yapılması gerektiğini belirtti.

Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine eylemlere katıldığı için yurttan çıkarma cezası
Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine eylemlere katıldığı için yurttan çıkarma cezası
16 Kasım 2025

(AV/NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Kocaeli Üniversitesi kocaeli üniversitesi öğrencileri güzel sanatlar fakültesi
Abbas Vural
Abbas Vural
tüm yazıları
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü siyasi nedenlerle yarıda bıraktı. Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencisi. 2021’den beri gençlik mücadelesi içerisinde rol...

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü siyasi nedenlerle yarıda bıraktı. Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencisi. 2021’den beri gençlik mücadelesi içerisinde rol alıyor. Daha önce yerel ve ulusal gazeteler için yazılar yazdı. Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi 2025 yılı bursiyeri. Ocak 2025 bianet stajyeri.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine eylemlere katıldığı için yurttan çıkarma cezası
16 Kasım 2025
Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine eylemlere katıldığı için yurttan çıkarma cezası
Kocaeli Üniversitesi öğrencileri: Okurken çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz
12 Kasım 2025
Kocaeli Üniversitesi öğrencileri: Okurken çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz
“Tacizci akademisyen istemiyoruz” diyen öğrencilere disiplin soruşturması
7 Kasım 2025
“Tacizci akademisyen istemiyoruz” diyen öğrencilere disiplin soruşturması
Berlin’de büyük barış mitingi
4 Ekim 2025
Berlin’de büyük barış mitingi
iMedD Uluslararası Gazetecilik Forumu sona erdi
29 Eylül 2025
iMedD Uluslararası Gazetecilik Forumu sona erdi
Sayfa Başına Git