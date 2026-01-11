Öğrenciler, Kocaeli Üniversitesi'nin taşınma kararını protesto etti

Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi'nde yer alan Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ve Mimarlık Fakültesi'nin depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kapatılacağına ilişkin tartışmalar bir süredir öğrencilerin odağındaydı.

Geçtiğimiz dönem öğrencilerin eylemleri üzerine ertelenen taşınma kararı, geçtiğimiz günlerde GSF A binasının mühürlenmesi ile yeniden gündeme geldi.

Yapısal risk taşıdığı nedeniyle mühürlenen bina hakkında 8 Ocak Perşembe günü 12.00'de eylem yapan öğrenciler "Anıtpark bize mezar olmasın" sloganları attı. Yaptıkları açıklamada üniversite yönetiminin üç yıldır herhangi bir denetim gerçekleştirilmediğini ve binaları yıkma kararı alarak "krizi fırsata çevirmek istediğini" belirtti. Öğrenciler, Kocaeli Üniversitesi yönetiminin kendilerini mağdur ederek şehir merkezindeki kampüsünü özelleştirerek ranta açmak istediğini savundu.

Kocaeli Üniversitesi’nde şiddet gören öğrenciye disiplin soruşturması

"Anti-demokratik kararlara karşı mücadelemiz sürecek"

Öğrenciler, sanat ile iç içe olabilmek için şehir merkezinde okumaları gerektiğini belirtirken, Körfez Yerleşkesi'ne gitmek istemediklerini söyledi. Körfez Yerleşkesi'ne taşınma kararının AKP'li Körfez Belediyesi'nin propaganda dayanağı yapılacağı söylenen açıklamada öğrenciler "Bize sorulmadan verilen bu karar anti-demokratiktir." derken üniversite bileşenlerinin de söz hakkının olduğu demokratik üniversite talebini büyütme çağrısı yaptı.

Konuya ilişkin bianet'e konuşan İnşaat Mühendisi İsmet Doğan, gerekli denetlemeler yapılmadan teknik yorum yapmanın zor olduğunu ancak verilen kararın öğrencileri mağdur etmemesi gerektiğini söyledi. Yıkım gerektiren bir durum olsa dahi öğrencilerin barınma ve ulaşım gibi ihtiyaçlarının üniversite bütçesinden karşılanması gerektiğini söyleyen Doğan, kamu yararının gözetilebilmesi için detaylı incelemelerin bir an önce yapılması gerektiğini belirtti.

Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine eylemlere katıldığı için yurttan çıkarma cezası

(AV/NÖ)