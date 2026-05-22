Bilgi Üniversitesi Erdoğan imzasıyla kapatıldı

Erdoğan, 22 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla kurucu vakfına daha önce kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldırarak üniversiteyi kapattı.

Kapatılma kararının gerekçesi

Karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi uyarınca alındı. Bu madde, kurucu vakfına kayyım atanan vakıf üniversitelerinin faaliyet izninin kaldırılmasını öngörüyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2019'da Can Holding bünyesine geçmişti. 11 Eylül 2025'te Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding’e yönelik "suç örgütü kurmak", "kara para aklama", "kaçakçılık" ve "dolandırıcılık" iddialarıyla büyük bir operasyon başlatıldı.

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı

Soruşturma kapsamında holding yöneticileri tutuklandı ve holdinge bağlı Habertürk, Show TV, Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi'nin de içinde bulunduğu 121 şirkete el konularak yönetimleri TMSF'ye (kayyıma) devredildi. Üniversitenin kurucu vakfı olan Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı’na mahkeme kararıyla kayyım atanmasının ardından, yasal zincirleme prosedür gereği bugün nihai kapatma kararı verildi.

Bilgi Üniversitesi'ne kayyım atandı

Öğrenciler ve mezunlar ne olacak?

Vakıf yükseköğretim kurumları mevzuatına göre, faaliyet izni kaldırılan üniversitelerin öğrencileri ve arşivi, kurumun yasal himayesini üstlenen "garantör üniversite"ye devrediliyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin garantör kurumu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ).

Bilgi Üniversitesi’ne kayyım atanması: Öğrenciler, çalışanlar, akademisyenler endişeli

Mevzuat çerçevesinde teknik olarak aktif öğrencilerin eğitim hakları devlet güvencesi altına alınıyor. Öğrencilerin, yasal devir işlemleri sonrasında mevcut hakları, kredileri ve tabi oldukları ücret koşulları korunarak eğitimlerini MSGSÜ bünyesinde sürdürmeleri gerekiyor.

Bu sürecin akademik takvimi ve geçiş ayrıntılarının Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından netleştirildikten sonra ilan edilmesi bekleniyor.

Kapatılma kararı, geçmiş dönem mezunlarının diplomalarının geçerliliğini etkilemeyecek. Diplomalar ulusal ve uluslararası alanda geçerli kalacak; transkript veya belge doğrulama gibi talepler için artık muhatap bu tarihten sonra garantör üniversite (MSGSÜ) olacak.

Akademik ve idari kadronun durumu ve hakları

Üniversitenin kapanmasından en ağır darbeyi, başta akademik kadro olmak üzere üniversite personeli alıyor. Vakıf Üniversitesi personelinin yasal olarak devlet kadrosuna doğrudan geçiş hakkı bulunmadığı için mevcut akademik ve idari kadronun iş sözleşmeleri yasal olarak sona erecek.

Personelin birikmiş tazminat ve maaş alacaklarının ne olacağı da belirsiz. Bu ödemelerin kurumun malvarlığının tasfiyesi sürecinden karşılanması öngörülse de, birikmiş alacak miktarının bu tasfiyeden sağlanması düşünülen gelirle karşılanıp karşılanmayacağının bilinmeyişi ve tasfiyenin uzamasıyla ortaya çıkacak değer kayıpları personel için önemli bir sorun potansiyeli oluşturuyor.

(AEK)