Uluslararası basında mutlak butlan kararı

Reuters kararı, “Erdoğan’ın rakiplerine son darbe” olarak duyurdu. Haberde Ankara’daki istinaf mahkemesinin CHP’nin 2023 kurultayını iptal ettiği, bunun Özgür Özel’i fiilen görevden aldığı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun dönüşünün önünü açtığı belirtildi. Reuters ayrıca CHP yöneticisi Ali Mahir Başarır’ın kararı “demokratik iradeye karşı yargı darbesi” diye nitelendirdiğini aktardı.

Reuters’in haberinde dikkat çeken diğer vurgu piyasa etkisi oldu. Habere göre kararın ardından Borsa İstanbul’da sert düşüş yaşandı, BIST 100’de yüzde 6’ya varan kayıp nedeniyle devre kesici çalıştı; Türkiye tahvilleri de baskı gördü. Reuters bunu, kararın yalnızca parti içi dengeler değil, yatırımcı algısı açısından da siyasi risk ürettiği şeklinde sundu.

Associated Press (AP) kararı, “Türkiye’nin ana muhalefet liderinin görevden alınması” başlığıyla verdi. Haberde mahkemenin Özgür Özel’i ve CHP yönetimini askıya aldığı, Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve dönmesinin yolunu açtığı belirtildi. AP, kararın daha önce davayı reddeden alt mahkeme kararını tersine çevirdiğini de vurguladı.

AP’nin haberinde iki unsur öne çıkıyor: Birincisi, CHP’nin kararı temyize götürmeye hazırlanması; ikincisi, kararın İmamoğlu’nun tutukluluğu ve CHP üzerindeki diğer davalarla birlikte “muhalefeti zayıflatmaya dönük siyasi saikli süreç” olarak algılanması. Haberde hükümetin yargının bağımsız olduğu açıklamasına da yer veriliyor.

Financial Times ise kararı daha sert bir siyasi çerçeveyle, “Erdoğan’ın kontrolünü sıkılaştırması” olarak okudu. Haberde Ankara’daki mahkemenin CHP’nin 2023 kongre sonuçlarını iptal ettiği, Özel’in görevden alınması ve Kılıçdaroğlu’nun geri dönüşünün ana muhalefeti zayıflattığı belirtildi. FT, bunun 2028 seçimleri öncesinde Erdoğan karşıtı blok açısından ciddi bir kırılma yarattığını yazdı.

FT de piyasa tepkisine dikkat çekti: Türk hisselerinde yüzde 6’yı aşan düşüş, lirada ilk anda yaşanan dalgalanma ve yatırımcı güvenine ilişkin riskler haberde öne çıktı. Ayrıca FT, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Merkez Bankası’nın dövizi desteklemek için büyük rezerv harcamaları yaptığına ve ekonomi yönetiminin yatırımcı güveni arayışına değinerek kararı ekonomik kırılganlık bağlamına yerleştirdi.



Die Zeit haberi "Türk mahkemesi muhalefet lideri Özgür Özel'i görevden aldı" başlığı ile duyurdu. Haberde "Türkiye'de bir mahkeme , muhalefetteki CHP lideri Özgür Özel'i parti genel başkanlığı görevinden aldı. Ankara İstinaf Mahkemesi , Özel'in 2023'teki CHP parti kongresinde genel başkan seçilmesini, etkinlikteki usulsüzlükleri gerekçe göstererek iptal etti. Karara göre, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu Özel'in yerine geçecek.

Karar henüz yasal olarak bağlayıcı değil. Geçen yıl, bir mahkeme, eski bir CHP üyesinin Özel'in seçimine karşı açtığı davayı ilk derece mahkemesinde reddetmişti. Dava, delegelerin Özel'e oy vermeleri için rüşvet alıp almadıklarıyla ilgiliydi. CHP parti yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Özel'in görevden alınması Türk finans piyasalarına sert tepki gösterdi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın gösterge endeksi yüzde altı oranında düşerek otomatik işlem durdurma mekanizmasını tetikledi. Ayrıca, dolar cinsinden Türk devlet tahvilleri altı haftanın en düşük seviyesine geriledi." bilgisi yer aldı

