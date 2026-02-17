ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 17.02.2026 11:07 17 Şubat 2026 11:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.02.2026 12:15 17 Şubat 2026 12:15
Okuma Okuma:  3 dakika

Bahar Taş soruşturmasında çelişkiler: Deliller neden toplanmadı?

Kadınların ve kamuoyunun dayanışmasının ardından Bakanlığın dosyaya müdahil olmak için başvuru yaptığını doğrulayan Bahar Taş’ın abisi bu adımı yeterli bulmadığını ancak toplumsal baskının şüphelileri tedirgin ettiğini söyledi.

Abbas Vural

Abbas Vural

Abbas Vural

Görseli Büyüt
Bahar Taş soruşturmasında çelişkiler: Deliller neden toplanmadı?
Fotoğraf: Özgür Genç Kadın X hesabı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir teknede hayatını kaybeden Bahar Taş’ın ölümüne ilişkin soruşturmada ortaya çıkan eksiklikler kamuoyunda tepki yarattı. Kadınlar ve kitle örgütleri adalet talebiyle sokağa çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dosyaya müdahil olmak için başvuru yaptı. Taş’ın abisi Yoldaş Taş ise tehditler aldığını ancak mücadeleden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Muğla Milas’ta 8 Şubat Pazar günü 35 yaşındaki Bahar Taş, patronu T.T. ve tekne sahibi S.E.’nin bulunduğu teknede yaşamını yitirdi. Başlatılan soruşturmada birçok eksiklik dikkat çekti.

T.T. ve S.E.’nin çelişkili ifadeler verdiği görüldü. Olay yerindeki deliller şüpheli ölüm vakasına uygun biçimde toplanmadı. Taş’ın iş arkadaşları ve tanıklar dinlenmedi. Gözaltına alınan şüpheliler kısa süre içinde serbest bırakıldı. Bu nedenle de kamuoyunun kuşkuları arttı.

Tüm bu soru işaretlerine rağmen bazı çevreler Taş’ın ölümünü “kalp krizi” ve “karbonmonoksit zehirlenmesi” iddialarıyla açıklamaya yöneldi. Ancak birçok ilde kadınlar “Bahar Taş’a ne oldu?” sorusunu gündeme taşıdı ve ihmallere karşı tepki gösterdi.

Kadınlar sokağa çıktı

Aydın ve Eskişehir’de kadınlar eylem düzenledi. Muğla, İzmir ve Kocaeli’de kadın platformları basın açıklamaları yaptı. Kocaeli Kadın Platformu etkin ve bağımsız bir soruşturma yürütülmeden gerçeğe ulaşılamayacağını vurguladı. Eskişehir Demokratik Kadın Platformu ise “doğal ölüm” yönündeki açıklamalara tepki gösterdi.

Kadın örgütleri, Bahar Taş’ın ölümünün münferit bir olay olmadığını belirtti. Aileye resmi bir adli rapor sunulmadığını, çelişkili ifadelerin açıklığa kavuşturulmadığını ve delillerin eksiksiz toplanmadığını hatırlattı. Rojin Kabaiş için Adalet Komisyonu da toplu taşıma araçlarında eylem yaparak dayanışma çağrısı yükseltti.

"Kadın cinayetleriyle aynı oranda şüpheli kadın ölümü var"
ŞÜPHELİ ÖLÜM VE ŞİDDET KISKACI:
"Kadın cinayetleriyle aynı oranda şüpheli kadın ölümü var"
6 Ekim 2024

Sevda Karaca: Bahar Taş’a ne olduğunu mücadelemizle bulacağız

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da konuyla ilgili açıklama yaptı. Taş’ın ailesi ve avukatlarıyla görüşen Karaca, gerekli raporlar henüz tamamlanmamışken ölüm nedeninin nasıl ilan edildiğini sordu.

Karaca, kadınlara ve kadın örgütlerine seslenerek, “Bahar Taş’a ne oldu sorusunu hep birlikte en yüksek sesle soralım, cevabı ortak mücadelemizle ortaya çıkaralım” dedi.

Artan tepkilerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 16 Şubat Pazartesi günü soruşturma dosyasına katılmak için başvuruda bulundu.

Yoldaş Taş: Tehditler alıyorum ama yılmayacağım

Bahar Taş’ın abisi Yoldaş Taş, bianet’e konuştu. Otopsi raporu henüz çıkmamışken sözlü beyanlara dayanarak “normal ölüm” söyleminin yaygınlaştırıldığını ve olayın kapatılmak istendiğini ifade etti.

Yoldaş Taş, 15 Şubat akşamı kimliği belirsiz kişilerden tehdit mesajları aldığını söyledi. “Nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun” ve “Senin yerinde olsam mahkemeyi uzatmaz, patronun cezasını kendim keserdim” gibi provokatif sözlerle karşılaştığını belirtti. Bu tehditlere rağmen geri adım atmayacağını ve adalet sağlanana kadar mücadele edeceğini vurguladı.

Kadınların ve kamuoyunun dayanışmasının ardından Bakanlığın dosyaya müdahil olmak için başvuru yaptığını doğrulayan Taş, bu adımı yeterli bulmadığını ancak toplumsal baskının şüphelileri tedirgin ettiğini söyledi.

Daha önce delillerin hızla toplanması ve soruşturmanın etkin yürütülmesi çağrısı yapan avukatlar da bugün Yoldaş Taş’a yönelik tehditler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi.

Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

bianet erkek şiddeti videolarını buradan izleyebilirsiniz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
şüpheli ölümler Bahar Taş şüpheli kadın ölümleri erkek şiddeti
Abbas Vural
Abbas Vural
tüm yazıları
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü siyasi nedenlerle yarıda bıraktı. Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencisi. 2021’den beri gençlik mücadelesi içerisinde rol...

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü siyasi nedenlerle yarıda bıraktı. Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencisi. 2021’den beri gençlik mücadelesi içerisinde rol alıyor. Daha önce yerel ve ulusal gazeteler için yazılar yazdı. Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi 2025 yılı bursiyeri. Ocak 2025 bianet stajyeri.

Devamını Göster
ilgili haberler
DEM Partili Tanhan’dan üç Bakanlığa: Şüpheli kadın ölümleri araştırılsın
11 Haziran 2025
/haber/dem-partili-tanhandan-uc-bakanliga-supheli-kadin-olumleri-arastirilsin-308272
ŞÜPHELİ ÖLÜM VE ŞİDDET KISKACI:
"Kadın cinayetleriyle aynı oranda şüpheli kadın ölümü var"
6 Ekim 2024
/haber/kadin-cinayetleriyle-ayni-oranda-supheli-kadin-olumu-var-300440
Kurtulan, "Şüpheli Kadın Ölümlerini" Meclis'e Sordu
26 Şubat 2010
/haber/kurtulan-supheli-kadin-olumlerini-meclis-e-sordu-120293
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
DEM Partili Tanhan’dan üç Bakanlığa: Şüpheli kadın ölümleri araştırılsın
11 Haziran 2025
/haber/dem-partili-tanhandan-uc-bakanliga-supheli-kadin-olumleri-arastirilsin-308272
ŞÜPHELİ ÖLÜM VE ŞİDDET KISKACI:
"Kadın cinayetleriyle aynı oranda şüpheli kadın ölümü var"
6 Ekim 2024
/haber/kadin-cinayetleriyle-ayni-oranda-supheli-kadin-olumu-var-300440
Kurtulan, "Şüpheli Kadın Ölümlerini" Meclis'e Sordu
26 Şubat 2010
/haber/kurtulan-supheli-kadin-olumlerini-meclis-e-sordu-120293
diğer yazıları
Kocaeli Kadın Platformu’ndan Hemşire için basın açıklaması
27 Ocak 2026
Kocaeli Kadın Platformu’ndan Hemşire için basın açıklaması
Öğrenciler, Kocaeli Üniversitesi'nin taşınma kararını protesto etti
11 Ocak 2026
Öğrenciler, Kocaeli Üniversitesi'nin taşınma kararını protesto etti
Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine eylemlere katıldığı için yurttan çıkarma cezası
16 Kasım 2025
Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine eylemlere katıldığı için yurttan çıkarma cezası
Kocaeli Üniversitesi öğrencileri: Okurken çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz
12 Kasım 2025
Kocaeli Üniversitesi öğrencileri: Okurken çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz
“Tacizci akademisyen istemiyoruz” diyen öğrencilere disiplin soruşturması
7 Kasım 2025
“Tacizci akademisyen istemiyoruz” diyen öğrencilere disiplin soruşturması
Sayfa Başına Git