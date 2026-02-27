Teneffüs zilinin ilahi olmasını eleştiren veli serbest bırakıldı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Soner Akbal isimli veli, Çenesuyu İlkokulu’nda teneffüs zilinin Ramazan etkinlikleri kapsamında son zamanlarda popüler olan “Kabe'de Hacılar” ilahisi ile değiştirilmesini eleştiren bir video yayınladı.

Okul müdürü ile konuşmasını kayıt altına alan veli, iktidara yakınlığı ile bilinen yerel gazeteler ve kurumlar tarafından hedef gösterildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, veli hakkında soruşturma başlattı. Önce ifadeye çağırılan Akbal daha sonra gözaltına alındı. İfadesinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Akbal, çıkarıldığı mahkeme sonrası serbest bırakıldı.

“İktidar veli üzerinden siyaset üretmeye çalışıyor”

Eğitim-Sen ve Veli-Der'in de aralarında olduğu 19 kurum tarafından yapılan basın açıklamasında Akbal'ın tepkisinin meşru olduğu savunuldu. Yaşananlara tepki gösteren örgütler Akbal'ın ifadelerinin çarpıtıldığını belirtirken laik ve bilimsel eğitim için mücadele vurgusu yaptı.

“Soruşturma siyasi saikler ile hızlandırıldı”

Velinin avukatlığını yapan Eray Akbal, bianet’e konuştu.

“Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamalarıyla hâkim karşısına çıkartılan müvekillinin o gün veli sıfatıyla çocuğunun uğradığı akran zorbalığını şikâyet etmek üzere okula gittiğini söyleyen Akbal, kamusal alanda kamu görevini icra etmekte olan bir okul müdürünü video kaydına almanın özel hayatın sınırları içerisinde değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Müvekillinin çocuğunun oruç tutmadığı için okulda akran zorbalığına uğradığını belirten Akbal, velinin bu konuda şikâyette bulunmak üzere gittiği okulda böyle bir zil sesiyle karşılaşmasının ardından verdiği tepkinin oldukça anlaşılır olduğunu söyledi.

“Eğitimde inanç özgürlüğü ilkesi gözetilmeli”

Müvekillinin okul müdürüne yönelik sözlerinin yerel basın tarafından çarpıtıldığını, oysa eğitimde inanç özgürlüğü ilkesinin herkes tarafından gözetilmesi gerektiğini söyleyen Akbal, müvekillinin ifade vermeye geleceğini Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile paylaştığını da ifade etti.

Akbal'ın bir ameliyat nedeniyle İstanbul’da bulunduğunu da ilettiğini söyleyen avukatı, Cumhurbaşkanı’nın açıklaması sonucunda sürecin siyasi saikler ile hızlandırıldığını ve Akbal'ın bu nedenle gözaltına alındığını savundu.

