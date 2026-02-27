ENGLISH KURDÎ
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 27.02.2026 11:11 27 Şubat 2026 11:11
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.02.2026 12:09 27 Şubat 2026 12:09
Okuma Okuma:  2 dakika

Teneffüs zilinin ilahi olmasını eleştiren veli serbest bırakıldı

Kocaeli Derince’de okulda teneffüs zilinin ilahiyle değiştirilmesini eleştiren videosu sonrası gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Avukat Eray Akbal, “Kamusal alanda görev yapan okul müdürünün kayda alınması özel hayat kapsamında değerlendirilemez; süreç siyasi saiklerle hızlandırıldı” dedi.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Soner Akbal isimli veli, Çenesuyu İlkokulu’nda teneffüs zilinin Ramazan etkinlikleri kapsamında son zamanlarda popüler olan “Kabe'de Hacılar” ilahisi ile değiştirilmesini eleştiren bir video yayınladı.

Okul müdürü ile konuşmasını kayıt altına alan veli, iktidara yakınlığı ile bilinen yerel gazeteler ve kurumlar tarafından hedef gösterildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, veli hakkında soruşturma başlattı. Önce ifadeye çağırılan Akbal daha sonra gözaltına alındı. İfadesinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Akbal, çıkarıldığı mahkeme sonrası serbest bırakıldı.

MEB'den Ramazan kılavuzu: 4-9 yaş grubundaki çocuklar camiye götürülecek
MEB'den Ramazan kılavuzu: 4-9 yaş grubundaki çocuklar camiye götürülecek
16 Şubat 2026

“İktidar veli üzerinden siyaset üretmeye çalışıyor”

Eğitim-Sen ve Veli-Der'in de aralarında olduğu 19 kurum tarafından yapılan basın açıklamasında Akbal'ın tepkisinin meşru olduğu savunuldu. Yaşananlara tepki gösteren örgütler Akbal'ın ifadelerinin çarpıtıldığını belirtirken laik ve bilimsel eğitim için mücadele vurgusu yaptı.

İstanbul Barosu, MEB'in Ramazan genelgesine şerh düştü
İstanbul Barosu, MEB'in Ramazan genelgesine şerh düştü
24 Şubat 2026

“Soruşturma siyasi saikler ile hızlandırıldı”

Velinin avukatlığını yapan Eray Akbal, bianet’e konuştu.

“Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamalarıyla hâkim karşısına çıkartılan müvekillinin o gün veli sıfatıyla çocuğunun uğradığı akran zorbalığını şikâyet etmek üzere okula gittiğini söyleyen Akbal, kamusal alanda kamu görevini icra etmekte olan bir okul müdürünü video kaydına almanın özel hayatın sınırları içerisinde değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Müvekillinin çocuğunun oruç tutmadığı için okulda akran zorbalığına uğradığını belirten Akbal, velinin bu konuda şikâyette bulunmak üzere gittiği okulda böyle bir zil sesiyle karşılaşmasının ardından verdiği tepkinin oldukça anlaşılır olduğunu söyledi.

Yusuf Tekin, “Laiklik bildirisine" dava açtı: Kim gerici, kim yobaz göreceğiz
Yusuf Tekin, “Laiklik bildirisine" dava açtı: Kim gerici, kim yobaz göreceğiz
25 Şubat 2026

“Eğitimde inanç özgürlüğü ilkesi gözetilmeli”

Müvekillinin okul müdürüne yönelik sözlerinin yerel basın tarafından çarpıtıldığını, oysa eğitimde inanç özgürlüğü ilkesinin herkes tarafından gözetilmesi gerektiğini söyleyen Akbal, müvekillinin ifade vermeye geleceğini Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile paylaştığını da ifade etti.

Akbal'ın bir ameliyat nedeniyle İstanbul’da bulunduğunu da ilettiğini söyleyen avukatı, Cumhurbaşkanı’nın açıklaması sonucunda sürecin siyasi saikler ile hızlandırıldığını ve Akbal'ın bu nedenle gözaltına alındığını savundu.

(NÖ)

tüm yazıları
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü siyasi nedenlerle yarıda bıraktı. Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencisi. 2021’den beri gençlik mücadelesi içerisinde rol...

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü siyasi nedenlerle yarıda bıraktı. Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencisi. 2021’den beri gençlik mücadelesi içerisinde rol alıyor. Daha önce yerel ve ulusal gazeteler için yazılar yazdı. Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi 2025 yılı bursiyeri. Ocak 2025 bianet stajyeri.

Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
