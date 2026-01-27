Kocaeli Kadın Platformu’ndan Hemşire için basın açıklaması

Kocaeli Kadın Platformu, HTŞ, IŞİD ve Türkiye’ye bağlı paramiliter yapılarla ilişkili bir erkeğin katlettiği YPJ’li kadın direnişçinin saçlarını kesip bunu sosyal medyada paylaşmasının ardından başlatılan “saç örme” kampanyasına destek veren hemşire İ.A. çin basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, iktidarın kadınları sokakta, evde, işte ve sosyal medyada kendi çizdiği sınırlara hapsetmek, denetlemek ve hizaya sokmak istediği ifade edildi.

MECLİS GÜNDEMİNDE Kocaeli’nde “saç ören” Hemşire gözaltına alındı

Avukat Demirkaya: Saç örmenin ‘propaganda’ sayılması kanunla delillendirilemez

Açıklama, erkek şiddetinin sistematik biçimde cezasızlıkla korunmasına karşın, kadınların en küçük ifade alanlarında bile polis, savcı ve mahkeme koridorlarıyla terbiye edilmeye çalışıldığını belirtti. Bu durumun adaletle bağdaşmadığını söyleyen platform, iktidarın kadın düşmanı politikalarını yargı eliyle dayattığı cinsiyetçi bir tahakküm düzenine işaret etti.

"Susmayacağız"

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

“Kadınların yaşamına, bedenine ve emeğine yönelik saldırılara karşı susmayacağız” başlıklı açıklamada SES, Suriye’de yaşanan kadın katliamlarını protesto etmek amacıyla “saç örme” paylaşımı yapan kadın sağlık emekçilerinin cadı avını andırır biçimde hedef gösterilmesini ve bu paylaşımlar üzerinden soruşturma açılmasını kabul edilemez bulduğunu ifade etti.

Kocaeli’de yaşanan hedef göstermeleri kınayan SES Kadın Meclisi, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nün başlattığı idari soruşturmayı derhal geri çekmesini talep etti. SES, sağlık emekçisi Hepgez’in sergilediği tutumun suç oluşturmadığını, aksine vicdani ve meşru bir eylem niteliği taşıdığını vurguladı.

(EMK)