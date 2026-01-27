ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:09 27 Ocak 2026 11:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.01.2026 11:44 27 Ocak 2026 11:44
Okuma Okuma:  2 dakika

Kocaeli Kadın Platformu’ndan Hemşire için basın açıklaması

Açıklamada, iktidarın kadınları sokakta, evde, işte ve sosyal medyada kendi çizdiği sınırlara hapsetmek, denetlemek ve hizaya sokmak istediği ifade edildi.

Abbas Vural

Abbas Vural

Abbas Vural

Görseli Büyüt
Kocaeli Kadın Platformu’ndan Hemşire için basın açıklaması
Fotoğraf: Abbas Vural

Kocaeli Kadın Platformu, HTŞ, IŞİD ve Türkiye’ye bağlı paramiliter yapılarla ilişkili bir erkeğin katlettiği YPJ’li kadın direnişçinin saçlarını kesip bunu sosyal medyada paylaşmasının ardından başlatılan “saç örme” kampanyasına destek veren hemşire İ.A. çin basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, iktidarın kadınları sokakta, evde, işte ve sosyal medyada kendi çizdiği sınırlara hapsetmek, denetlemek ve hizaya sokmak istediği ifade edildi.

Kocaeli’nde “saç ören” Hemşire gözaltına alındı
MECLİS GÜNDEMİNDE
Kocaeli’nde “saç ören” Hemşire gözaltına alındı
26 Ocak 2026
Avukat Demirkaya: Saç örmenin ‘propaganda’ sayılması kanunla delillendirilemez
Avukat Demirkaya: Saç örmenin ‘propaganda’ sayılması kanunla delillendirilemez
26 Ocak 2026

Açıklama, erkek şiddetinin sistematik biçimde cezasızlıkla korunmasına karşın, kadınların en küçük ifade alanlarında bile polis, savcı ve mahkeme koridorlarıyla terbiye edilmeye çalışıldığını belirtti. Bu durumun adaletle bağdaşmadığını söyleyen platform, iktidarın kadın düşmanı politikalarını yargı eliyle dayattığı cinsiyetçi bir tahakküm düzenine işaret etti.

"Susmayacağız"

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

“Kadınların yaşamına, bedenine ve emeğine yönelik saldırılara karşı susmayacağız” başlıklı açıklamada SES, Suriye’de yaşanan kadın katliamlarını protesto etmek amacıyla “saç örme” paylaşımı yapan kadın sağlık emekçilerinin cadı avını andırır biçimde hedef gösterilmesini ve bu paylaşımlar üzerinden soruşturma açılmasını kabul edilemez bulduğunu ifade etti.

Kocaeli’de yaşanan hedef göstermeleri kınayan SES Kadın Meclisi, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nün başlattığı idari soruşturmayı derhal geri çekmesini talep etti. SES, sağlık emekçisi Hepgez’in sergilediği tutumun suç oluşturmadığını, aksine vicdani ve meşru bir eylem niteliği taşıdığını vurguladı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
SDG-Şam anlaşması Kocaeli Kadın Platformu Rojava'daki kadınlar saç örme direnişi saç örme protestosu
Abbas Vural
Abbas Vural
tüm yazıları
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü siyasi nedenlerle yarıda bıraktı. Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencisi. 2021’den beri gençlik mücadelesi içerisinde rol...

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü siyasi nedenlerle yarıda bıraktı. Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencisi. 2021’den beri gençlik mücadelesi içerisinde rol alıyor. Daha önce yerel ve ulusal gazeteler için yazılar yazdı. Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi 2025 yılı bursiyeri. Ocak 2025 bianet stajyeri.

Devamını Göster
ilgili haberler
Avukat Demirkaya: Saç örmenin ‘propaganda’ sayılması kanunla delillendirilemez
26 Ocak 2026
/haber/avukat-demirkaya-sac-ormenin-propaganda-sayilmasi-kanunla-delillendirilemez-316016
Kadın direnişine saldırıya karşı Êzidî kadınlardan saç örme kampanyası
22 Ocak 2026
/haber/kadin-direnisine-saldiriya-karsi-ezidi-kadinlardan-sac-orme-kampanyasi-315902
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Avukat Demirkaya: Saç örmenin ‘propaganda’ sayılması kanunla delillendirilemez
26 Ocak 2026
/haber/avukat-demirkaya-sac-ormenin-propaganda-sayilmasi-kanunla-delillendirilemez-316016
Kadın direnişine saldırıya karşı Êzidî kadınlardan saç örme kampanyası
22 Ocak 2026
/haber/kadin-direnisine-saldiriya-karsi-ezidi-kadinlardan-sac-orme-kampanyasi-315902
diğer yazıları
Öğrenciler, Kocaeli Üniversitesi'nin taşınma kararını protesto etti
11 Ocak 2026
Öğrenciler, Kocaeli Üniversitesi'nin taşınma kararını protesto etti
Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine eylemlere katıldığı için yurttan çıkarma cezası
16 Kasım 2025
Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine eylemlere katıldığı için yurttan çıkarma cezası
Kocaeli Üniversitesi öğrencileri: Okurken çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz
12 Kasım 2025
Kocaeli Üniversitesi öğrencileri: Okurken çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz
“Tacizci akademisyen istemiyoruz” diyen öğrencilere disiplin soruşturması
7 Kasım 2025
“Tacizci akademisyen istemiyoruz” diyen öğrencilere disiplin soruşturması
Berlin’de büyük barış mitingi
4 Ekim 2025
Berlin’de büyük barış mitingi
Sayfa Başına Git