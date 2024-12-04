Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Kasım'da kadınların mücadele ajandasına yansıyanlar Fotoğraf: Ali Dinç / bianet Rosa Kadın Derneği Başkanı Suzan İşbilen, "Kadınlar ya yüksekten atlıyor ya kendini asıyor ya da suda boğuluyor. Erkek devlet, 'şüpheli ölüm' diyerek failsiz bir kadın mezarlığı yaratmaya çalışıyor" dedi. DAKAHDER’den Nesrin Soydan, “Kürt kadın hareketinin tarihsel direnişi, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin merkezinde yer alıyor ve bu hafta boyunca düzenlediğimiz her etkinlik, bu direnişe saygı duruşunda bulunuyor” dedi. Incel hareketinin, nefret ve öfke dolu söylemlerle kadın düşmanlığını nasıl yaydığını ve bu nefretin toplumsal bağlamda nasıl bir karşılık bulduğunu anlamak için yazar ve senarist Zehra Çelenk ile konuştuk. Eşitlik karşıtlarına Ayvalık’tan sesleniyoruz; biz bu dünyanın yarısıyız bianet'in objektifinden İstanbul'da 25 Kasım Taksim kuşatma altında, kadınlar meydanda: Jin, jiyan, azadî

Cinayet

Muğla’da eski sevgilisi Hasret Çakır’ı (41) av tüfeğiyle öldüren M. B. (48) isimli erkeğin yargılandığı davada 1 Kasım’da karar çıktı. Erkeğe, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ceza indirimi uygulanmadı.

İstanbul’da sevgilisi Selin Yalın’ı (39) tabancayla öldüren Ö. Ö. (47) isimli erkeğin yargılandığı dava 1 Kasım’da başladı. Savcı mütalaa verdi. Erkeğin, “kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını istedi. Duruşma 19 Aralık’a ertelendi.

Sakarya’da sevgilisi Sevda T.’yi (31) tabancayla öldüren Ü. D. isimli erkeğin yargılandığı dava 5 Kasım’da devam etti. Savcı, Ü.D.'nin "kadına karşı kasten öldürme" (41) suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamı talebinde bulundu. Erkeğin tutukluluğunun devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

İstanbul’da karısı Emine Ülkü A.’yı (25) tabancayla öldüren H. A. (27) isimli erkeğin yargılandığı davada 5 Kasım’da soruşturma tamamlandı. Savcı, Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İzmir’de trans Hande Buse Şeker’i evinde tabancayla öldüren polis V. H. isimli erkeğin yargılandığı istinaf davası 6 Kasım’da görüldü. Duruşma 5 Aralık’a ertelendi. Erkek hakkında kasten öldürme suçundan müebbet, nitelikli cinsel saldırı suçundan 21 yıl, nitelikli yağma suçundan 3 kez 5 yıl 6 ay, yaralama suçundan 2 kez 9 ay, kişinin hatırasına hakaret suçundan 2 yıl hapis cezası verilmişti.

Muğla’da boşanma aşamasındaki karısı Neşe G.’yi (34) sokakta tabancayla öldüren V. G. (39) isimli erkeğin yargılandığı davada 7 Kasım’da iddianame kabul edildi. Savcı mütalaa verdi. Erkeğin, “eşi kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mersin’de dini nikâhlı karısı Pınar Bayrak’ı darp ederek öldüren Z. E. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 8 Kasım’da devam etti. Duruşma 17 Ocak’a ertelendi. Erkek, “Kadına karşı kasten öldürme” suçlamasıyla yargılanırken, ona yardım ettiği iddia edilen ve evde delilleri karartacak şekilde temizlik yapan akrabaları ise iddianamede “delil karartma şüphesiyle” yargılamaya konu edilmişti.

Ankara'da boşanma aşamasındaki karısı Lale P.’yi sırtından makasla bıçaklayarak öldüren M.P. hakkında “canavarca hisle eşi kasten öldürme” suçundan cezalandırılması talep edilmişti. Mahkeme heyeti, önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, daha sonra eylemini 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezayı 24 yıl hapis cezasına düşürdü. Lale P.’nin avukatları karara itiraz etti.

Bolu’da tartıştığı eşi Meltem Z. (35) ile karısının babası Turgut D.'yi (63) öldürüp, karısının annesi Emine D.’yi (68) yaralayan S. Z. (36) isimli erkeğin yargılandığı davada savcı 8 Kasım’da mütalaasını açıkladı. Erkeğe, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Duruşma ertelendi.

Manisa’da boşanma aşamasındaki karısı Selda E.’yi (40) boğarak öldüren G. E. (40) isimli erkeğin yargılandığı davada 9 Kasım’da iddianame hazırlandı. Savcı, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Muğla’da İlknur Çetin’i (35) çalıştığı otelde bıçakla öldüren A. İ. K. (38) isimli erkeğin yargılandığı davada iddianame kabul edildi. Erkek hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası isteniyor. Duruşma 8 Ocak 2025’te başlayacak.

İzmir’de boşanma aşamasındaki karısı Gözde K.’yi (29) parkta tabancayla öldüren S. K. (31) isimli erkeğin yargılandığı dava 12 Kasım’da devam etti. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 21 Ocak 2025’e ertelendi.

Antalya’da karısının annesi Makbule Can’ı (64) silahla öldüren M.İ. isimli erkeğin tekrar yargılandığı davada karar 12 Kasım’da çıktı. Erkeğe, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarının sabit görüldüğünden hareketle tahrik indirimi hükümlerini uygulanmaksızın müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, eylemin haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirerek erkeğe 18 yıl hapis cezası vermişti.

Hatay’da birlikte yaşadığı Selma Abacı (33) ile çocukları S.K. A. (2) ve H. A. A.'yı (1) öldüren köy korucusu T. K. isimli erkeğin yargılandığı davada 14 Kasım’da karar çıktı. Erkeğe, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Adana’da kızı Dilan Ö.’yü (19) sokakta bıçakla öldüren T. Ö. (54) isimli erkeğin yargılandığı davada 15 Kasım’da karar çıktı. Erkeğe, 'kızını öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, daha sonra duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezası müebbet hapis cezasına çevirerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul’da sevgilisi Nazlı Elmas’ı (19) uzi ile vurarak öldüren E.K. (25) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 19 Kasım’da başladı. Müşteki avukatları, erkeğin en üst halden ceza almasını talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma ertelendi.

Konya’da tartıştığı karısı Elif D. isimli kadını arabada bıçakla öldüren B.D. isimli erkeğin yargılandığı dava 20 Kasım’da başladı. Savcı, duruşmada açıkladığı mütalaasında eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ettiği erkek için haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma ertelendi.

Adana’da üvey annesi Hürü B. isimli kadını av tüfeğiyle öldüren İ.B. isimli erkeğin yargılandığı dava 20 Kasım’da devam etti. Erkeğin tutukluluk durumunun devamına karar verildi. Duruşma ertelendi.

Elazığ’da karısı Burcu Demir’i (32) tabancayla öldüren Uzman Çavuş M.C. isimli erkeğin yargılandığı davada 20 Kasım’da karar çıktı. Mahkeme, erkeğe ‘eşe karşı kasten adam öldürme’ suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ankara’da sevgilisi Beyzanur Kaya'yı (22) tabancayla vurarak öldüren E. R. A. (22) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 20 Kasım’da savcı mütalaa verdi. Erkek hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 18 Aralık'a erteledi.

Antep’te karısı Bahar K .(31) isimli kadını evinde tabancayla öldüren E.T.K. (34) isimli erkeğin yargılandığı davada karar 21 Ekim’de çıktı. Erkeğe “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

İzmir’de karısı Rüya P.’yi (33) bıçaklayarak öldüren A.P. (38) isimli erkeğin tekrar yargılandığı davada 23 Kasım’da karar çıktı. Erkeğe “nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ceza indirimi uygulanmadı. Erkeğin daha önce delil yetersizliğiyle serbest bırakılması Yargıtay kararıyla bozulmuştu.

Burdur’da eski karısı Özlem Şımarık’ı tüfekle vurduktan sonra bıçakla öldüren T.Y. (45) isimli erkeğin ve azmettiren 8 kişinin yargılandığı davada 24 Kasım’da iddianame hazırlandı. Erkek ve azmettirici 2 şahıs hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken yardım ve yataklıktan yargılanacak 6 şahıs hakkında ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Diyarbakır’da dini nikâhlı karısı Şirvan Dönmez’i bıçakla öldüren Ş.A.(75) isimli erkeğin yargılandığı davada 25 Kasım’da karar çıktı. Müştekinin kızı Ş.D., babasının çok kıskanç olduğu ve annesine sürekli şiddet uyguladığı ifadesini verdi. Erkeğe “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Adana’da karısı Hatice Ç. isimli kadını arabasında tabancayla öldüren uzman çavuş G.Ç. isimli erkeğin yargılandığı davada 26 Kasım’da iddianame hazırlandı. Savcı, sanık uzman çavuş G. Ç.’nin eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, eşinin bacanağını öldürmekten müebbet, 2 kişiyi yaralamak, 1 polis memurunu da öldürmeye teşebbüs etmek, 2 kamu aracına da zarar vermek suçundan toplam 18 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edilmesini talep etti. Duruşma Ocak ayı içerisinde başlayacak.

Erzurum’da cezaevinden firar edip karısı Elif S.’yi (32) öldüren Ş. S. (39) isimli erkeğin yargılandığı davada 26 Kasım’da karar çıktı. Erkeğe, ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalefet suçundan 2 yıl ve 1400 lira adli para cezası verildi.

Kocaeli’de eski karısı Ajda Yatar (28) isimli kadını restoranda yemek yerken tabancayla öldüren V.P. (39) isimli erkeğin yargılandığı davada 26 Kasım’da iddianame hazırlandı. Erkeğin "Tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İzmir’de tartıştığı karısı Nurdan F. (36) isimli kadını boğazından bıçaklayarak öldüren A.F. (43) isimli erkeğin yargılandığı dava 27 Kasım’da devam etti. Duruşmada müştekinin kardeşi Vural Ö., ablasının evliliği boyunca şiddet gördüğünü söyledi. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 12 Şubat 2025'e erteledi.

Muğla’da karısı Hanife Y.’yi (36) benzinle yakarak öldüren H.B. (45) isimli erkeğin yargılandığı dava 27 Kasım’da başladı. Hanife Y.’nin oğlu duruşmada verdiği ifadede “Seni de evi de yakarım” dediğini duyduğunu annesi yanarken tanığın güldüğünü belirtti. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 22 Ocak tarihine ertelendi.

Tekirdağ’da karısı Buse Ateş S.’yi darp ederek öldüren E. S. İsimli erkeğin yargılandığı dava 28 Kasım’da devam etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmanın 28 Ocak 2025 tarihine ertelenmesine karar verdi.

Diyarbakır’da karısı Ayşe A.’yı (30) pompalı tüfekle öldüren A.A. (31) isimli erkeğin yargılandığı davada 28 Kasım’da karar çıktı. Erkeğe “Eşi tasarlayarak kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İzmir’de karısı Zehra B.(37) isimli kadını bıçaklayarak öldüren K.B. isimli erkeğin yargılandığı dava 29 Kasım’da devam etti. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 21 Mart 2025'e erteledi.

Bolu’da tartıştığı karısı Meltem Z. (35) ve karısının babası T.D’yi (65) bıçaklayarak öldüren, karısının annesi E.D.’yi de yaralayan S.Z. (36) isimli erkeğin yargılandığı davada 29 Kasım’da karar çıktı. Erkeğe, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıl 4 ay hapis, kayınpederine karşı işlediği "kasten öldürme" suçundan da takdir indirimiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, kayınvalidesine yönelik saldırısı nedeniyle ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 10 ay olmak üzere toplam 54 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Adana'da başhekim yardımcısı eski karısı Dr. Feray Balkan'ı (39) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tabancayla öldüren astsubay S.E. (39) isimli erkeğin yargılandığı davada 30 Kasım’da karar çıktı. Erkeğe “tasarlayarak öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve tutukluluğunun devamına karar verildi.

Yalova’da karısı Semiha S.’yi (33) kayalıklardan iterek öldüren E.S. (41) isimli erkeğin yargılandığı dava 30 Kasım’da devam etti. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, karısını intihar izlenimi vererek öldürdüğü öne sürülen erkeğe, "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma erteledi.

Çocuk Cinayeti

Diyarbakır’da Narin G. (8) isimli kız çocuğunu öldürmekle yargılanan tutuklu 4 şüphelinin yargılandığı dava 7 Kasım’da başladı. Savcı, annesi Y.G., abisi E.G., amcası S. G. ve komşuları N. B. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti. Tanıkların dinlendiği 3 gün süren duruşmalardan sonra dava 26 Aralık’a ertelendi.

Tekirdağ’da cinsel istismar ve şiddet sonucu ölen Sıla Y. (2) isimli kız çocuğunun davasında 22 Kasım’da 5 şüpheli hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. İddianamede anne B.Y. için "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edildi. K.A'nın babası K.A. hakkında "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay, anne B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında da "suçu bildirmeme, gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis istendi. Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 66 yıl, K.A. hakkında ise "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl ile "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Karabük’te cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüne ilişkin D. A. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava, 29 Kasım’da başladı. Savcı mütalaasında erkeğin "Olası kast ile öldürme" ve "Cinsel istismar" suçlarından 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep etti. Duruşma 17 Aralık’a ertelendi.

Saldırı / Yaralama

İstanbul’da sevgilisi A. Ç. isimli kadını darp eden C. T. isimli erkeğin yargılandığı davada 5 Kasım’da karar çıktı. Erkeğe, "hakaret" suçundan beraat kararı verilirken "kasten yaralama" suçundan ise 1 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Erkeğin sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Zonguldak’ta komşusu Aydagül U. Ve annesi Nazife Y.’yi evlerine girerek darp eden ve cep telefonunu çalan Y. U. İsimli erkeğin yargılandığı davada 9 Kasım’da karar çıktı. Erkeğe, 'Gece vakti konutta yağma' suçundan 11 yıl hapis cezası verdi. Telefonun maddi değerinin düşük olmasından dolayı indirim yapıldı, ceza 5 yıl 6 aya indi. Mahkeme heyeti, 'takdiri indirim' de uygulayarak cezayı 4 yıl 7 ay hapis cezasına indirdi. Erkek, tahliye edildi.

Mersin’de Simay S. (41) isimli kadın öğretmeni darp eden R.B. (63) isimli erkeğin yargılandığı itiraz davası 14 Kasım’da devam etti. Erkeğe, 2 bin 240 TL adli para cezası verilmiş, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

Trabzon’da H.D. isimli kadını kasten yaralama suçundan T.B.E. isimli erkeğin yargılandığı davada 19 Kasım’da karar çıktı. Erkeğe, 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Konya’da Ö.S. (43) isimli kadını darp eden M.H. (43) isimli erkeğin yargılandığı davada karar çıktı. Erkeğe “kadına karşı basit yaralama” suçundan 9 ay ceza verildi. İyi halden ceza 4 ay 6 güne indirildi.

Ankara’da trans kadın seks işçisi D.D.’yi bıçakla darp eden H.G. isimli erkeğin yargılandığı istinaf duruşmasının tarihi belli oldu. Duruşma 10 Ocak tarihinde görülecek. Mahkeme erkeğe, kasten yaralama suçundan 11 ay 7 gün hapis cezası vermiş ve ceza ertelenmişti.

Tecavüz

Bolu’da E. A. (54) isimli kadını kaçırıp tecavüz eden A. Ç. ve S. B. isimli erkeklerin yargılandığı davada 11 Kasım’da karar çıktı. Erkeklere, “tecavüz” suçundan 13 yıl 9'ar ay hapis cezası verilmesine ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Diyarbakır’da D.M. (49) isimli kadına tecavüz eden F.Ç. (46) isimli erkeğin yargılandığı davada 15 Kasım’da karar çıktı. Erkeğe, cinsel saldırı suçundan 5 yıl hapis cezası verildi. Erkeğe iyi hal indirimi uygulandı, cezası 4 yıl 2 aya indirildi.

Taciz

İstanbul’da İ. A. (25) isimli kadına sokakta cinsel tacizde bulunan S. T. ve Ö. K. isimli erkeklerin yargılandığı davada iddianame hazırlandı. Savcı, 2 erkek hakkında beden veya ruhsal açıdan savunmasız olan birine karşı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'basit cinsel saldırı' suçlarından 10 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Karabük’te muayene ettiği kadın hastasına cinsel saldırıda bulunan Doktor İ. K. (45) isimli erkeğin yargılandığı istinaf davasında 5 Kasım’da karar çıktı. Mahkeme, istinaf başvurusunu reddetti, erkeğe "basit cinsel saldırı" suçundan verilen 4 yıl hapis cezasını onadı.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta yanında çırak olarak çalışan Ö. T. (14) isimli kız çocuğuna istismarda bulunan kuaför H. E. (46) isimli erkeğin yargılandığı davada 6 Kasım’da karar çıktı. Mahkeme, suçları işlediğine dair somut delil bulunmaması nedeniyle erkeğin beraat etmesine karar verdi. Erkek, ‘Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Çocuğa karşı cinsel taciz’ suçlamalarıyla 48 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.

Denizli’de B.E. (6) isimli kız çocuğunu istismar eden H. T. isimli erkeğin yargılandığı dava 7 Kasım’da başladı. Duruşma 6 Şubat 2025’e ertelendi.

Edirne’de bir kız çocuğuna (16) istismarda bulunan dişçi O.M. (42) isimli erkeğin yargılandığı davada 7 Kasım’da karar çıktı. Erkeğe, cinsel taciz suçundan 15 ay hapis cezası aldı, iyi hal indiriminden bu suç 12 ay 15 gün'e düşürüldü. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek 5 yıl denetim süresi verildi. Cinsel sarkıntılık suçundan da hasta-hekim ilişkisi de dikkate alınarak 3 yıl 6 ay hapis cezası alan erkeğe iyi hal indirimi yapılarak 2 yıl 11 ay hapis cezası almasına karar verildi.

Kayseri’de teyzesinin torunu A. A. (15) isimli kız çocuğunu istismar eden B.T. (35) isimli erkeğin yargılandığı davada 9 Kasım’da karar çıktı. Erkeğe, “istismar” suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Elazığ’da okuldaki kız öğrencileri istismar eden okul müdürü G.C. isimli erkeğin yargılandığı davada 13 Kasım’da karar çıktı. ‘Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçu ve “Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak” suretiyle 12 yıl hapis cezası verilen erkek, tutuklu geçirdiği süre ve delillerin toplanması gerekçe gösterilerek tahliye edildi. Davacı tarafın tahliye kararına itiraz edeceği öğrenildi.

Ankara’da M.E. isimli kız çocuğunu istismar eden S.A. isimli erkeğin yargılandığı davada 14 Kasım’da karar çıktı. Erkek, delil yetersizliğinden beraat etti. M.E.’nin avukatı, "Pantolon ve bluzunda DNA tespitine rağmen beraat kararı verildi. Dosyayı İstinaf'a taşıyacağız" dedi.

Bursa’da bir kız çocuğuna (16) sözlü tacizde bulunan F.Ş. (44) isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı davada 14 Kasım’da karar çıktı. Erkeğe, “taciz” suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

Elazığ’da 5 öğrencisini istismar etmekten yargılanan hentbol hocası isimli erkeğin yargılandığı dava 19 Kasım’da devam etti. Duruşma 3 Aralık tarihine ertelendi. Erkek önceki duruşmada 7 aylık tutukluluk sonrası tahliye edilmişti.

Antalya’da S.G. isimli kız çocuğunu istismar eden A.Ç. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı dava 20 Kasım’da devam etti. Mahkeme heyeti A.Ç.’nin adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağının devamına, olayda ifadeleri alınmayan tanıklara davetiye gönderilmesine karar verdi. Duruşma 19 Şubat tarihine ertelendi.

Kocaeli’de çırak olarak yanında çalışan Z.E.Y. (15) isimli kız çocuğunu istismar eden iş yeri sahibi E.B. (34) isimli erkeğin yargılandığı dava 28 Kasım’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

(EMK/GDT)