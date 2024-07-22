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Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2024 12:33
 ~ Son Güncelleme: 22 Temmuz 2024 12:37
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İzmir'de öğretim üyesine "cinsel taciz" suçundan 10 yıl hapis cezası

Sanık öğretim üyesi Z.E.B. 35 yıldır meslekte olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Dokunmuş olabilirim ama kesinlikle cinsel amaçlı değil, suçsuzum" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İzmir'de öğretim üyesine "cinsel taciz" suçundan 10 yıl hapis cezası
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde bazı öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen öğretim üyesi Z.E.B., 4 öğrenciye yönelik "sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı" suçundan toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Z.E.B. ile taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Tutuksuz sanık Z.E.B. 35 yıldır meslekte olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Dokunmuş olabilirim ama kesinlikle cinsel amaçlı değil, suçsuzum" dedi.

Öğrencilerin  avukatı Mustafa Çetin, müvekkillerinin mağduriyeti ve üniversitenin prestiji göz önünde bulundurularak cezanın en üst sınırdan verilmesini ve indirim uygulanmamasını talep etti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Mahkeme, sanığın 4 öğrenciye karşı "sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı" suçunu işlediği kanaatine vararak her mağdur için ayrı ayrı 2 yıl 6 ay, toplamda ise 10 yıl hapis ile cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Hakim, sanığın 2 öğrenciye karşı "cinsel taciz" suçundan da toplam 23 bin lira para cezasına çarptırılmasına, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

EÜ Diş Hekimliği Fakültesinde bir grup öğrenci, öğretim üyesi Z.E.B'nin kendilerine yönelik cinsel tacizde bulunduğunu öne sürerek dekanlığa başvurmuştu.

Basında haberlerin yer alması üzerine, EÜ Rektörlüğü, 1 Ekim 2020'de yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Rektörlükçe oluşturulan kurul, Z.E.B. hakkında kısmen "lüzum-u muhakeme" kararı vermişti. Z.E.B'nin karara itirazı üzerine dosya Danıştaya gitmişti.

Danıştay 1. Dairesi, mevcut delillerin şüpheli hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte olduğunu belirterek, yargılamanın yapılmasına oy çokluğuyla karar vermişti.

Bu karar üzerine Z.E.B. hakkında öğrencilere yönelik "cinsel taciz" ve "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırıda bulunmak" suçlarından dava açılmıştı.

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(EMK)

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/haber/ohal-sonrasi-akademideki-toplumsal-cinsiyet-calismalarina-baski-artti-260631
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3 DÜZENLEME BİR TEKLİFTE
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15 Nisan 2020
/haber/akademide-ihraclarin-onu-aciliyor-saglikta-siddet-yasasi-cikiyor-222992
EVRİM KEPENEK TEKİRDAĞ'DAN YAZDI
Akademide Cinsel Saldırı: Namık Kemal Üniversitesi’nde Neler Oluyor?
18 Nisan 2019
/haber/akademide-cinsel-saldiri-namik-kemal-universitesi-nde-neler-oluyor-207604
Akademide Toplumsal Cinsiyet Mekanizmaları Tartışıldı
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