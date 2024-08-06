Erkek şiddeti Temmuz 2024

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Temmuz’da en az 25 kadını ve iki çocuğu öldürdü.

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Erkekler, Temmuz’da en az 61 kadına şiddet uyguladı, oğlan çocukların da olduğu en az 13 çocuğu istismar eden erkekler, en az 10 kadını taciz etti. Erkekler en az 31 kadını da seks işçiliğine zorladı.

1 Temmuz

Şiddet / Yaralama

Edirne’de B.Ç. isimli erkek, karısı K.Ç.’yi evde darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de G.O. isimli kadın, kocası O.O.’nun kendisini darp ettiğini söyledi.

Diyarbakır’da ismi bilinmeyen bir erkek, dini nikahlı karısı A.A.'yı sokakta tekme ve yumrukla darp etti. Olayı gören A.F.A. (18) isimli erkek ise kadının kocasını darp etti. Kadın, kocasından şikayetçi oldu.

Çocuk İstismarı

Kayseri’de İ.A. (26) isimli erkek, pazar yerinde bulunan tuvalette amcasının kızı M.A.’yı (7) istismar ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

2 Temmuz

Cinayet

Adana'da Ramazan Yener (32), konuşmak için evine gittiği boşandığı karısı İklim Altınsoy'u (28) çıkan tartışmada av tüfeğiyle öldürdü, aynı silahla intihar etti.

Kütahya'da M.F.Ş. (19) isimli erkek, evde annesi Sevgi Koçer (48) ile üvey babası Ünal Koçer'i (53) pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. M.F.Ş. gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da H.A. (31) isimli erkek, merdivenden inen annesi M.A.’yı (54) kalçasından bıçaklayarak yaraladı, tutuklandı. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek tutuklandı.

Adana’da A.D. isimli erkek (47), psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı 25 yıllık karısı F.D.’nin (44) boşanma davası açması üzerine uzaklaştırma kararına rağmen evine giderek demir çubukla tüm eşyalarını kırdı, kadını ve çocuklarını ölümle tehdit etti. Kadın, “korkuyla yaşamaktan bıktım, beni kurtarın” dedi.

Taciz

İstanbul’da kimliği belirsiz bir erkek, parkta bir kadına bakarak mastürbasyon yaptı. Olayı gören çevredekiler erkeği darp etti.

Seks İşçiliğine Zorlama

Bursa’da S.S, T.Ö. ve M.Ö. isimli erkekler, 1'i Özbekistan vatandaşı 4 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler gözaltına alındı.

Çocuk İstismarı

Hakkari’de 5 uzman çavuş erkek, bir festivalde yaşları 16 ila 17 arasında olan çocukları istismar ettiği suçlamasıyla çevredekiler tarafından darp edildi. Uzman çavuşlardan 2’si gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı.

3 Temmuz

Cinayet

İstanbul V.B. (48) isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Safiye B.’yi (46) işe gitmek üzere evlerinin karşısındaki kaldırımda yürürken silahla ateş ederek öldürdü. Olay yerinden kaçan erkek gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de G.Y. isimli erkek, eski sevgilisi S.Y. isimli kadını burnuna kafasıyla vurarak darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Adana’da M.A. isimli erkek ile oğulları H.A. ve O.A., miras nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada akrabaları K.A. isimli kadın ile kadının kızları E.A. ve S.A.’yı darp etti. İnceleme başlatıldı.

Kocaeli'de S.K. (45) isimli erkek, karısı S.K. (42), oğlu İ. K. (17) ve kızı Y.K.’yi (14) evde tabanca ile ateş ederek yaraladı. Olay yerinden kaçan erkek gözaltına alındı, anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı. Erkeğin, kızını istismar ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılandığı öğrenildi.

Tehdit

Edirne’de O.T. isimli erkek, hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen karısı N.T.’nin evine gelerek tehdit etti, hakarette bulundu.

Taciz

İstanbul’da C.K. (27) isimli erkek, bir alışveriş merkezinde mağazan çıkan E.A. isimli kadını kalçasına dokunarak taciz etti. Kadın şikayetçi oldu, erkek hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 8 yıl istemiyle dava açıldı.

Çocuk Cinayeti

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, inşaat mühendisi Murat K. evde rehin aldığı oğlu Yağız (14) ile kızı Doğa K. (11) tabancayla vurarak öldürdü. İntihar etti.

4 Temmuz

Cinayet

Çanakkale'de İsmail Çakmak, karısı Filiz Çakmak ile oğlu B.Ç’yi (8) evde pompalı tüfekle öldürdü, ardından intihar etti.

Trabzon'da K.K. isimli erkek (54), bahçede kullandığı motorlu çim biçme makinesi ile annesi Saniye K.’yi (72) “yanlışlıkla” ayağından yaraladı, kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı, erkek gözaltına alındı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.B. isimli erkek, karısı E.B.’yi otomobilin içinde darp ve tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de F.Ü. isimli erkek, karısı M.Ü.’yü darp etti.

Kırıkkale'de H.D. isimli erkek, evinde karsının annesi İ.Y. ile babası M.Y.’yi bıçakla yaraladı, gözaltına alındı.

Nevşehir’de H.T. isimli erkek, kamyonetiyle alana gelerek yol kenarına otomobilini park eden ve eski sevgilisi kadın ile yanındaki arkadaşı başka bir kadının içinde bulunduğu otomobile çarptı. Kadınlar aracın içinden kaçarak kurtuldu, erkek tekrar otomobile çarptı. İçinde bulunduğu kamyonet uçuruma düşmek üzereyken erkek olay yerinden kaçtı.

Çocuk İstismarı

Muğla'da Ö.D.K. (39) isimli erkek, misafir olarak gelen kızı P.N.K.’nin (17) arkadaşı B.Y.B. (17) isimli kız çocuğunu evde istismar etti, tutuklandı.

5 Temmuz

Cinayet

İzmir'de A.G. (22), E.C. (20), G.A.D. (19), C.G. (24) ve Ş.G. (17) isimli erkekler, kundaklanan faytonu söndürmek için dışarı çıkan fayton sahibi Fikriye Silistireli'yi (38) pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü, kadına yardım eden 8 kişiyi ise yaraladı. Erkekler tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Elâzığ’da Rukiye Yıldırım (29) ile Halil Çetin (29) otomobil içinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Erkeğin kadını vurduktan sonra intihar ettiği ileri sürüldü.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Ü.K. isimli erkek, karısı Z.K.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Aydın'da M.N. isimli erkek, bir süre önce boşandığı D.B. ile onun sevgilisi Orhan Murat'a pusu kurup silahla ateş etti. Murat öldü, kadın ise yaralanmadı. Olayın yerinden kaçan M.N. tutuklandı.

Tehdit

Edirne’de S.T. isimli erkek, eski karısı D.Ç.’yi tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu, erkek serbest bırakıldı.

6 Temmuz

Şüpheli Ölüm

Diyarbakır’da Neşe Ş. (39) isimli kadın evinde ölü bulundu. İnceleme başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.T. isimli erkek, karısı D.T.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talebinde bulundu.

Edirne’de H.Ç. isimli kadın, eski sevgilisi F.Ç. isimli erkeğin evine gizlice girerek kendisine darp, tehdit ve hakaret ettiğini söyledi. Soruşturma başlatıldı.

Adana'da M.K. (27) isimli erkek, ablası T.S.’yi darp edip psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle ablasının kocası Faruk Soyyiğit'i (33) çıkan tartışmada tabancayla öldürdü, tutuklandı. Kadın, darp ve şiddet olaylarından dolayı evini terk ettiği, ailesinin yanına yerleştiği öğrenildi.

Seks İşçiliğine Zorlama

İzmir’de Ö.Y, B.Y, O.B, S.K, A.Y, G.T, T.B. ve İ.K. isimli erkekler, Türkiye vatandaşı olmayan 10 kadını seks işçiliğine zorladı. Ö.Y, B.Y, O.B, S.K. ve G.T. tutuklandı, İ.K, A.Y. ve T.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 Temmuz

Cinayet

Malatya’da İ.B. (61) isimli erkek, evde uyuyan karısı Songül B.yi (64), kızı Cansu Aslan'ı (33) ve torunu Buğlem Aslan'ı (5) silahla vurarak öldürdü, ardından intihara teşebbüs etti.

8 Temmuz

Şüpheli Ölüm

Antalya'da Kansu T. (49) isimli kadın evinde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Amasya'da D.Ş. (54) isimli erkek, kızıyla “rızası olmadan” evlenen Halil E.’yi (45) akaryakıt istasyonunda av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü, kızı İ.E.’yi (35) ise yaraladı. D.Ş. tutuklandı.

Edirne’de İ.U. isimli erkek, eski karısı H.T.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de A.K. isimli erkek, karısı E.K.’yi tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Urfa’da E.G.Ç. isimli kadın, yolda yürürken bir erkeğin kendisini “peygamberler şehrinde böyle giyinemezsin” ifadesiyle taciz, tehdit ve küfür ettiğini söyledi.

9 Temmuz

Şüpheli Ölüm

Denizli’de Aliye H. (19) kaldığı apartta ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Eskişehir'de bir erkek, sokakta sevgilisinin kavga ettiği 2 kadını yumruk ve tekme atarak darp etti, sandalye fırlattı.

Taciz

Samsun'da İ.K. (44) isimli erkek, evini temizlemesi için çağırdığı F.G. isimli kadını taciz etti, tutuklandı.

Seks İşçiliğne Zorlama

Burdur’da S.K., D.D, L.Ö. ve E.A. isimli erkekler, bir gazinoda kadınları seks işçiliğine zorladı, müşterilere senet imzalatıp şantaj ve tehdit etti. Erkekler tutuklandı.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da cinsel taciz suçundan kaydı bulunan bir erkek, metroda 16 yaşındaki bir kız çocuğunu arkasından sarılıp öperek istismar etti. Yasal süreç başlatıldı.

10 Temmuz

Şüpheli Ölüm

Diyarbakır’da alzheimer hastası Zühre E. isimli kadın nehirde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.K. isimli erkek, eski karısı M.K.’yi evine zorla gelerek darp ve tehdit ettiğini, hakarette bulunduğunu söyledi. Kadın şikayetçi oldu.

Aksaray’da R.G. (38) isimli erkek, tartıştığı sevgilisi G.O. (32) isimli kadına parkta küfür ve hakaret etti, kadını ölümle tehdit etti, darp etmeye çalıştı. Kadının, her seferinde “evde engelli annem var” diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İstanbul’da D.Ç. isimli kadın, sosyal medya üzerinden babası İ.T.’in kendisini darp ettiğini söyledi.

Tehdit

Edirne’de A.A. isimli erkek, karısı A.A.’yı tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de A.D. isimli erkek, eski karısı N.A.’yı tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Taciz

Aydın’da bir üniversitede öğretim üyesi olan Ç.D. isimli erkek, yüksek lisans öğrencisi B.A. isimli kadını çok kez taciz ve tehdit etti, hakarette bulundu, mobbing uyguladı. Kadın şikayetçi oldu, “bu olay okul hayatımın bitmesine, geleceğime zarar vermiş, kişilik haklarımı zedelemiştir” dedi.

Seks İşçliğine Zorlama

Konya’da C.U., M.A.D., O.Ç., A.K.,U.B., K.Ç., Ş.B. ve S.U. isimli erkekler, Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan vatandaşı olan 24 kadını seks işçiliğine zorladı. C.U., M.A.D., O.Ç., A.K. ile U.B tutuklandı, K.Ç., Ş.B. ve S.U. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

11 Temmuz

Cinayet

İstanbul'da H.K. (20) isimli erkek, gürültü nedeniyle tartıştığı ablası Merve K.’yi (28) evde bıçaklayarak öldürdü, gözaltına alındı.

Karaman'da Y.T. (31) isimli erkek, eski sevgilisi Seher İşler’i (23) balkondan evine zorla girdi, bıçaklayarak öldürdü, kadının arkadaşı M.T. isimli erkeği de yaraladı. Y.T. gözaltına alındı.

Mardin’de 22 Haziran’da çetelede yer alan olayda, V.B. isimli erkeğin kapısını kilitleyip ateşe verdiği evde yaralanan annesi Atiye B. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erkek kaçtığı İstanbul'da tutuklanmıştı.

Şüpheli Ölüm

Adıyaman'da Hafi A. (75) isimli kadın, evinin çatısından “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Afyon'da R.E. (34) isimli erkek ile karısı D.E. (33) silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de C.D. isimli erkek, karısı B.D.’yi evde darp etti.

Denizli'de M.K. (44) isimli erkek, karısı A.K.’yi (42) bıçak ile yaralamaya çalıştı, araya giren oğulları Z.K. (22) kolundan yaralandı. Kadın oğlu yaralanınca kocasını, başına demir sopa ile vurarak öldürdü, tutuklandı. Erkeğin kadını sürekli darp ettiği, bu yüzden geçen yıl evini terk ettiği, ancak ailelerin araya girmesi sonucu yeniden evine geri döndüğü öğrenildi.

Bursa’da E.S. (45) isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı S.S.’yi (38) sokakta kendisinden kaçarken sığındığı dükkanda silahla ateş ederek yaraladı.

12 Temmuz

Cinayet

İstanbul’da kendini sahte hesap üzerinden kadın gibi tanıtan F.D. isimli erkek, 23 gün önce iş görüşmesi için evine gelen Erva Raziye A. (23) isimli kadını boğarak öldürdü, 6 parçaya bölerek inşaata attı. Erkeğin, 2007 yılında başka bir cinayetten cezaevinde yattığı ve denetimli serbestlikle tahliye edildiği öğrenildi.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.M. isimli erkek, sevgilisi G.O. isimli kadını darp ve tehdit etti, hakarette bulundu.

Tehdit

Edirne’de M.C. isimli kadın, eski kocasıyla tartıştığı gerekçesiyle eski kocasının babası ve annesi G.G. ile S.G. kendisini tehdit ettiğini, hakarette bulunduğunu söyledi.

Çocuk İstismarı

Balıkesir'de cami imamı Ö.O.L. (28) isimli erkek, kuran kursuna giden 2 kız çocuğunu istismar etti. Erkek, kız çocuklarını istismar ederken onları bu istismarın ortaya çıkması durumunda hapse atılacakları ve ailelerinin üzüleceği ifadeleriyle tehdit ettiği öğrenildi.

13 Temmuz

Şiddet / Yaralama

Edirne’de M.B. isimli erkek, karısı E.B.’yi darp etti.

Edirne’de N.U. isimli erkek, karısı S.U.’yu darp etti, hakarette bulundu.

İzmir’de 20 yaşındaki ismi verilmeyen bir erkek, E.Ş. isimli trans kadını evinde 50'ye yakın bıçak darbesi ile ağır yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek evinde yakalandı.

İstanbul’da M.C. ile İ.Y. isimli erkekler, M.C.’nin sosyal medyadan tanıştığı M.Y. isimli kadının içeceğine ilaç katarak evdeki ziynet eşyalarını ve bir miktar nakit parayı çaldı. M.C. olay yerinden kaçtı, İ.Y. ise tutuklandı.

14 Temmuz

Şüpheli Ölüm

Sakarya’da Hanım Ayşe Ş. (66) evinin bahçesinde ölü bulundu.

15 Temmuz

Şüpheli Ölüm

Diyarbakır’da yalnız başına yaşayan Bozan Y. isimli kadın evde ölü bulundu.

Düzce’de E.E. (57) isimli kadın evinde kendini asarak intihar etti. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman’da B.T. (14) isimli kız çocuğu evde kendini asarak intihar etti.

Çorum’da Sündüz Ü. (86) isimli kadın evinde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de N.D. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı E.D.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de R.S. isimli erkek, eski sevgilisi R.G.’yi evinin önüne gelerek tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de H.U. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı E.U.’yu tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

Taciz

Bursa’da eski polis, tarikat şeyhi A.Ş.U. isimli erkek, müridi olan kadınları taciz etti. H.S.Y. ile G. İsimli kadınlar şikayetçi oldu.

16 Temmuz

Şüpheli Ölüm

Antep’te kimliği bilinmeyen 23 yaşındaki bir kadın bir sitede “yüksekten düşme sonucu” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.Y. isimli erkek, karısı F.Y.’yi darp etti, boğazını sıktı. Kadın şikayetçi oldu.

İstanbul’da B.Ö. (43) isimli erkek, kendisinden boşanmak isteyen karısı M.Ö.’yü (40) çalıştığı iş yerine giderek önce bıçakla tehdit etti, ardından darp etti. Erkek gözaltına alındı.

Samsun’da M.Y. (51) isimli erkek, evlerinin mutfağında karısı E.Y.’nin (50) yüzüne önce biber gazı sıktı, ardından kadını bıçaklayarak yaraladı. Erkek tutuklandı.

Tehdit

Edirne’de R.D. isimli erkek, karısı M.D.’yi telefonda tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

17 Temmuz

Şüpheli Ölüm

Urfa’da kimliği henüz bilinmeyen bir kadın evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Karabük’te R.A. (24) isimli kadın, evinin balkonundan “atlayarak” hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

18 Temmuz

Şiddet / Yaralama

Adana’da A.S. (43) isimli erkek, eski karısı Z.B.’nin (30) babası Muhittin B.’yi (54) evlerinin bulunduğu sokakta “kızını başkasına nasıl verirsin” deyip silahla vurarak öldürdü, karısının annesi G.B.’yi ise ağır yaralayıp kaçtı. A.S. tutuklandı.

Edirne’de O.K. isimli erkek, karısı Ş.K.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de F.G. isimli erkek, karısı A.D.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

Taciz

Samsun’da İ.A.(20) isimli kadın, alışveriş merkezinde gezerken O.A.(75) ismli erkeğin kendisinin fotoğraflarını çektiğini söyledi, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı.

19 Temmuz

Cinayet

Adıyaman’da K.B. isimli erkek, karısı Esma B.'yi (41) boğarak öldürdü, cesedini çuvala koyup binanın bahçesine bıraktı, tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

İstanbul’da günlük kiralık dairede Saliha K. (21) ölü bulundu. Sevgilisi N.A. isimli erkek gözaltına alındı.

Muğla’da Gülfidan Ö. (88) evinden 1 kilometre uzaklıktaki arazide ölü bulundu.

Kocaeli'de Adalet Ö. (72) isimli kadın evinde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Muğla'da S.B. (50) isimli erkek, karısı M.B.’yi (71) iple bağladıktan sonra darp etti, tutuklandı. Kadının KADES uygulmasından ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Muğla'da M.A. (49) isimli erkek, evlerine gelen karısının annesi H.U. (64) ile babası İ.U.’yu (68) darp etti, tutuklandı. Anne ve babanın kocası ile sorunları olan kızlarının evine konuşmak için geldikleri öğrenildi.

Muğla’da bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan S.B.D. isimli kadın, amiri olan erkeğin kendisini darp ettiğini, işten çıkarıldığını söyledi, şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı.

Samsun’da milli eğitim müdürlüğünde çalışan T.B. isimli erkek, aynı kurumda çalışan eski karısı H.D.’yi valilik binası önünde yere yatırarak boğmaya çalıştı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Bursa’da E.U, Y.E.K. ve S.G. isimli erkekler, 7 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler gözaltına alındı.

Kocaeli ve Kırşehir’de M.D ile U.C. isimli erkekler, 3 kadını seks işçiliğine zorladı. Erkekler tutuklandı.

20 Temmuz

Şüpheli Ölüm

Karabük'te Fatma M. (88) evinde ölü bulundu. Kadının vücudunda darp izleri olduğu öğrenildi. Ölümü şüpheli bulunan kadının akrabası Y.A. tutuklandı.

Zonguldak’ta Nariye A. (62) isimli kadın evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de C.Z. isimli erkek, karısı N.Z.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

İstanbul’da O.K. isimli erkek, evlilikleri boyunca darp ettiği eski karısı H.P.D.’yi (24) tehdit etmeye devam etti, şikayetçi olmak için karakoldan çıkarken silahla ateş ederek yaraladı. Kadın, “beni öldüreceğini söylemişti. Dışarı çıkamıyorum korkuyorum" dedi.

21 Temmuz

Cinayet

İzmir'de İ.D. (24) isimli erkek, dini nikahlı karısı Sidar Şimşek'i (20) sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Erkek tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Bursa’da Bircan A. (47) isimli kadın 4’üncü katın balkonundan “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da N.M.K. (44) isimli erkek, karısı T.K.’yi (39) bıçaklayarak yaraladı, araya giren çocukları M.A.K.(8) ile F.K.’yi (20) de yaraladı. Anne çocukları hastaneye kaldırıldı, erkek gözaltına alındı.

22 Temmuz

Şiddet / Yaralama

Edirne’de Ç.K. isimli erkek, karısı E.A.’yı darp etti.

Sakarya’da A.T. isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı T.C.T.'yi sokakta çocuklarının yanında darp etti, öldüreceğini söyleyerek tehdit etti. Erkek tutuklandı.

İzmir’de D.A. isimli erkek, öz kızı D.A'nın boğazını kesmeye çalıştı, araya giren karısı H.A.’yı ise elinden yaraladı. Gözaltına alınan erkeğe bir aylık uzaklaştırma kararı verildi serbest bırakıldı. D.A, babası D.A'nın çocukluğundan bu yana kendini ve annesini darp ettiğini söyledi.

Çocuğa Şiddet

Adana’da bir erkek, 16 yaşındaki bir oğlan çocuğunu kendine küfür ettiği gerekçesiyle sokakta darp etti.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da T.C. isimli erkek, sahildeki tuvalette 14 yaşındaki bir oğlan çocuğunu taciz ettiği suçlamasıyla çevredekiler tarafından darp edildi. Erkek gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

23 Temmuz

Cinayet

Düzce’de evinde asılı halde ölü bulunan, 2 buçuk aylık hamile Beyza Ç.’nin (29) ölümünde kocası Ş.Ç. “eziyet ve kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

İzmir'de Nazire K. (62) isimli kadın, evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de T.Y. isimli erkek, karısı D.Y.’yi eğlenmek için gittikleri mekanda darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de B.D. isimli erkek, eski karısı H.B.’yi telefonla arayarak tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın uzaklaştırma talep etti, şikayetçi oldu.

24 Temmuz

Cinayet

Muğla’da H.Ö.A. (40) isimli erkek, eski karısı Hüsne Topal’ı (39) evinin önünde silahla vurarak öldürdü, yardıma gelen S.T. isimli erkeği ise yaraladı. Olay yerinden kaçan erkek yakalandı. Suç aleti silahı sakladığı tespit edilen erkeğin oğlu B.A. ile arkadaşı E.D. gözaltına alındı.

Şüpheli Ölüm

Muğla’da Gülizar Ü. (65) isimli kadın otogarda yerde ölü bulundu.

Aydın’da Huriye Ç. (85) evinde ölü bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.K. isimli erkek, dini nikahlı karısı K.K.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de E.Ö. isimli erkek, hakkında uzaklaştırma kararı alan karısı T.B.’yi evinin önüne gelerek tehdit etti, hakaret etti. Kadın şikayetçi oldu.

Bursa'da Z.K. isimli erkek, geçimsizlik nedeniyle 1,5 yıl önce evden ayrılan eski dini nikahlı karısı T.E. için camiden sela okuttu ve cenazesinin kaldırılacağı anonsunu yaptırdı. Kadın, öldürülme korkusuyla şikayette bulundu.

25 Temmuz

Cinayet

Mersin’de M.Ö. (52) isimli erkek, boşanma aşamasındaki karısı Fatma Ö. (21), kadının annesi Elif A.'yı (54) ve babası İbrahim A.’yı (56) tabancayla öldürdü. M.Ö. tutuklandı.

Edirne’de U.T. (35) isimli erkek, tartıştığı karısı Cansu T.'yi (35) bıçaklayarak öldürdü, tutuklandı.

Gümüşhane’de 20 yıl önce karısı Özlem Y.’yi (23) öldüren Ü.Y. isimli erkek, akrabalarının beslediği tavukların bahçesine girmesi nedeniyle tartıştığı akrabası Nurten Y. (55) ile kadının oğlu Ali Y.’yi (25) silahla vurarak öldürdü, akrabası K.Y.’yi (22) ise yaraladı. Ü.Y. tutuklandı.

Şüpheli Ölüm

Antalya’da Mahmure Ö. (50) evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de E.D. isimli erkek, karısı S.G.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de A.K. isimli erkek, eski sevgilisi S.T.’yi evine girerek darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

İstanbul’da bir erkek, boşandığı karısı P.G.’yi tehdit etti, kendisinden ayrılmasına sinirlenip karısı ve çocuklarının oturduğu evi benzinle yaktı. Kadın ve çocuklar evde olmadığı için yara almadan kurtuldu, erkek olay yerinden kaçtı.

İstanbul’da Y.K. (37) isimli erkek, eski karısı C.T.'yi (34) işe giderken yolunu keserek “sen beni aldatıyorsun, seni öldüreceğim” diyerek silahla bacağından yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı, erkek tutuklandı. Erkeğin, yaklaşık 1 ay önce “seni öldüreceğim, sakat bırakacağım” mesajlarıyla tehdit ettiği öğrenildi.

Taciz

Bartın’da H.M. isimli erkek, denize giren kadını taciz etti. Olayı gören çevredekiler erkeği darp etti, erkek gözaltına alındı.

Çocuk İstismarı

Tekirdağ’da eczane işletmecisi A.K.G. isimli erkek, yanında çalışan 16 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti. Erkek hakkında tutuklama kararı verildi.

Zonguldak’ta K.K. (15) isimli oğlan, Y.S. isimli kız çocuğunu istismar etti, telefonda kızı öldürmekle tehdit etti. Oğlan gözaltına alındı.

26 Temmuz

Şüpheli Ölüm

Bursa’nın 8 gündür kayıp olarak aranan Yüksel A. (72) isimli kadın zeytinlik alanda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de T.Ü. isimli erkek, eski karısı D.Ü.’yü evine gelerek darp ve tehdit etti. Kadın şikayetçi oldu.

Tehdit

Edirne’de K.G. isimli erkek, eski sevgilisi B.Ç. isimli kadını tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

Seks İşçiliğine Zorlama

Kars’ta B.B. isimli kadın ile V.Ş, Ç.Ş, R.Ş, A.K. E.B. isimli erkekler, 1'i İran, 5'i Azerbaycan vatandaşı 6 kadını seks işçiliğine zorladı. Şüpheliler gözaltına alındı.

27 Temmuz

Cinayet

Kocaeli’de M.Y. (47) isimli erkek, eski karısı Sözen Tutci'nin (55) evine gelerek kadını silahla vurarak öldürdü, olaya müdahale eden oğlu V.Y.'yi bacağından yaraladı. V.Y. ise babasını silahla yaraladı, serbest bırakıldı. M.Y. hastanede tadavi altına alındı. İstanbul’da çiftin kız çocuğunun “babası yüzünden yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle” intihar ettiği ve Sözen’in sürekli yaşadığı şiddet olaylarından sonra ayrıldığı öğrenildi.

Şüpheli Ölüm

Kırıkkale'de Havana K. (83) evindeki yatağında ölü bulundu.

Taciz

İstanbul’da bir erkek, bir kadını sokakta taciz ettiği gerekçesiyle çevredekiler tarafından darp edilidi. Erkek gözaltına alındı.

28 Temmuz

Çocuk İstismarı

Denzili’de bir erkek, sokakta iki kız çocuğunu istismar etti. Erkek tutuklandı.

29 Temmuz

Şüpheli Ölüm

Aydın'da Özlem D. (43) evinde çarşafla asılı halde ölü olarak bulundu.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de S.E. isimli erkek, karısı B.E.’yi darp etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu, erkeğe önleyici tedbir uygulandı.

Edirne’de B.T. isimli erkek, karısı C.T.’yi darp ve tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı.

Tehdit

Edirne’de Y.B. isimli erkek, karısı N.B.’yi tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu, uzaklaştırma talep etti.

Edirne’de G.D. isimli erkek, karısı G.K.’yi tehdit etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu, erkeğe önleyici tedbir uygulandı.

30 Temmuz

Cinayet

Diyarbakır'da 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, silah, bıçak ve sopa kullanılan kavgada Sıdıka K. (67) hayatını kaybetti. 2 kişi gözaltına alındı, diğer şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Şiddet / Yaralama

Edirne’de H.V. isimli erkek, karısı N.V.’yi darp etti. Kadın şikayetçi oldu.

Edirne’de E.C. isimli erkek, karısı S.C.’yi darp etti, hakarette bulundu. Kadın şikayetçi oldu.

İstanbul’da İ.K. isimliş erkek, arkadaşlarıyla beraber oturdukları parkta arkadaşlarından biri olan Ş.Z.K. isimli kadını, iş yerinin deposundan aldığı uzun namlulu silahla sırtından vurarak yaraladı. Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İ.K. gözaltına alındı.

Taciz

İstanbul’da seyyar manavlık yapan bir erkek, su istediği kadını evinde taciz etti, tutuklandı.

Çocuk İstismarı

İzmir’de Y.A.B. (49) isimli erkek, arkadaşının S.K. (15) isimli kız çocuğunu zorla arabasına bindirip ıssız bir alana götürerek istismar etti. Erkek tutuklandı.

31 Temmuz

Cinayet

Giresun’da F.Y. (56) iisimli erkek, karısı Hanife Y. (54) ile oğlu Beytullah Y.’yi (27) tartışma sırasında tabancayla vurarak öldürdü. F.Y. tutuklandı.

Ankara’da B.Ş. isimli erkek, evinde rehin aldığı anneannesi Leyla Çetiner’i silahla vurarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı.

Denizli’de Mehmet Ali E., cezaevinden izinli çıktıktan sonra karısı Müge E.’yi öldürdü.

Şüpheli Ölüm

Siirt’te S.K. (35) isimli kadın evinde ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Taciz

Eskişehir'de M.K. (20) isimli erkek, otobüs durağında yanındaki kadına bakarken cinsel organını çıkararak mastürbasyon yaptı. Erkek, “cinsel taciz” suçlamasıyla gözaltına alındı.

(EY/EMK)