Müebbet hapis cezası verilen erkek tutuklanmadı

İstanbul Kadıköy'de 4 Ocak 2001 tarihinde, 12 yaşındaki Hande Çinkitaş, evinde, işkence ile öldürülmüş olarak bulundu.

MA’daki habere göre, anne Handan Yılmazer, eski eşinin evinde kızının ölü bulunmasının ardından hukuk mücadelesi başlattı.

Uzun yıllar süren dava sürecinde baba Nezih Ç. ve üvey anne Şehnaz Ç. bir ceza almadı.

Olaydan tam 19 yıl sonra yani 2020 yılında Adli Tıp Kurumu (ATK) mahkemeye bir rapor gönderdi.

Raporda 19 yıl sonra bıçak üzerinde yapılan DNA incelemesinde bıçağın keskin ucunda Nezih Ç.’nin yoğun olarak DNA profili tespit edildi.

Bunun üzerine 19 yıl sonra Hande Ç. öz babası Nezih Ç. ve üvey annesi Şehnaz Ç. hakkında, “Canavarca hisle eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçundan iddianame düzenlendi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonucunda sanıklar Şehnaz ve Ç. hakkında beraat kararı verdi.

Anne Handan Yılmazer karara itiraz ederek İstinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf mahkemesi baba hakkında “canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme baba hakkında tutuklama kararı vermek yerine yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararına hükmetti.

Bölge adliye mahkemesi delillerin toplanmış olması, cezanın süresi ve mahkumiyet kararının içeriğini değerlendirerek sanık Nezih Ç. tutuklama kararı yerine yurt dışı çıkış yasağı ile İstanbul il sınırını terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verdi.

İstinaf yerel mahkemenin sanık Şehnaz Ç. hakkında verdiği beraat kararına karşı itirazı ise reddederek beraat kararını uygun buldu.

Avukat: Mahkeme hatalı karar verdi

Dosyanın avukatı karara tepki göstererek, eksikliklere dikkat çekti.

Avulat şöyle dedi:

"Her ne kadar dosyada Şehnaz Çinkitaş da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılansa da bir beraat kararı verildi. Baba Nezih Ç.’ye 'Alt soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi."

"Biz bu kararın yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin verilen kararla tedbir kararının birbiriyle örtüşmediğini, bir insana ömür boyu hapis cezası verirseniz onun karşılığında bu adamın mahkemeden hemen çıkıp cezaevine gitmesi gerektiği kanaatindeyiz. Babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi."

"Bu karar duruşmadaki iyi hal, tutum ve davranışları lehine değerlendirilerek müebbet hapis cezasına çevrildi. Yani 12 yaşındaki bir kızın canavarca hisle babası tarafından öldürüldüğü bir dosyada babasına mahkeme takdiri iyi hal indirimi vermemeli diye düşünüyorum. Bu noktada mahkeme kararının hatalı olduğunu düşünüyorum."

(EMK)