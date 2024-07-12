ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 12 Temmuz 2024 14:30
 ~ Son Güncelleme: 12 Temmuz 2024 14:33
2 dk Okuma

Müebbet hapis cezası verilen erkek tutuklanmadı

Davanın avukatı “12 yaşındaki bir kızın canavarca hisle babası tarafından öldürüldüğü bir dosyada babasına mahkeme takdiri iyi hal indirimi vermemeli diye düşünüyorum” dedi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
Müebbet hapis cezası verilen erkek tutuklanmadı
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

İstanbul Kadıköy'de 4 Ocak 2001 tarihinde, 12 yaşındaki Hande Çinkitaş, evinde, işkence ile öldürülmüş olarak bulundu.

MA’daki habere göre, anne Handan Yılmazer, eski eşinin evinde kızının ölü bulunmasının ardından hukuk mücadelesi başlattı.

Uzun yıllar süren dava sürecinde baba Nezih Ç. ve üvey anne Şehnaz Ç. bir ceza almadı.

Olaydan tam 19 yıl sonra yani 2020 yılında Adli Tıp Kurumu (ATK) mahkemeye bir rapor gönderdi.

Raporda 19 yıl sonra bıçak üzerinde yapılan DNA incelemesinde bıçağın keskin ucunda Nezih Ç.’nin yoğun olarak DNA profili tespit edildi.

Bunun üzerine 19 yıl sonra Hande Ç. öz babası Nezih Ç. ve üvey annesi Şehnaz Ç. hakkında, “Canavarca hisle eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçundan iddianame düzenlendi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonucunda sanıklar Şehnaz ve Ç. hakkında beraat kararı verdi.

Anne Handan Yılmazer karara itiraz ederek İstinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf mahkemesi baba hakkında “canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme baba hakkında tutuklama kararı vermek yerine yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararına hükmetti. 

Bölge adliye mahkemesi delillerin toplanmış olması, cezanın süresi ve mahkumiyet kararının içeriğini değerlendirerek sanık Nezih Ç. tutuklama kararı yerine yurt dışı çıkış yasağı ile İstanbul il sınırını terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verdi.

İstinaf yerel mahkemenin sanık Şehnaz Ç. hakkında verdiği beraat kararına karşı itirazı ise reddederek beraat kararını uygun buldu.

Avukat: Mahkeme hatalı karar verdi

Dosyanın avukatı karara tepki göstererek, eksikliklere dikkat çekti.

Avulat şöyle dedi:

"Her ne kadar dosyada Şehnaz Çinkitaş da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılansa da bir beraat kararı verildi. Baba Nezih Ç.’ye 'Alt soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi."

"Biz bu kararın yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin verilen kararla tedbir kararının birbiriyle örtüşmediğini, bir insana ömür boyu hapis cezası verirseniz onun karşılığında bu adamın mahkemeden hemen çıkıp cezaevine gitmesi gerektiği kanaatindeyiz. Babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi."

"Bu karar duruşmadaki iyi hal, tutum ve davranışları lehine değerlendirilerek müebbet hapis cezasına çevrildi. Yani 12 yaşındaki bir kızın canavarca hisle babası tarafından öldürüldüğü bir dosyada babasına mahkeme takdiri iyi hal indirimi vermemeli diye düşünüyorum. Bu noktada mahkeme kararının hatalı olduğunu düşünüyorum."

(EMK)

çocuk cinayeti erkek şiddeti eril yargı cinsiyetçi yargı cinsiyetçi yargı kararları
ilgili haberler
ERKEK ŞİDDETİ 2023
bianet erkek şiddeti videosu yayında
14 Şubat 2024
/haber/bianet-erkek-siddeti-videosu-yayinda-291807
bianet Erkek Şiddeti Çetelesi Meclis gündeminde
28 Kasım 2022
/haber/bianet-erkek-siddeti-cetelesi-meclis-gundeminde-270631
bianet erkek şiddeti çetelesi video ve infografikleri
20 Mart 2021
/haber/bianet-erkek-siddeti-cetelesi-video-ve-infografikleri-219932
bianet Erkek Şiddeti Çetelesi ne söylüyor
2 Ocak 2000
/dosya/bianet-erkek-siddeti-cetelesi-ne-soyluyor-285280
ilgili haberler
ERKEK ŞİDDETİ 2023
bianet erkek şiddeti videosu yayında
14 Şubat 2024
/haber/bianet-erkek-siddeti-videosu-yayinda-291807
bianet Erkek Şiddeti Çetelesi Meclis gündeminde
28 Kasım 2022
/haber/bianet-erkek-siddeti-cetelesi-meclis-gundeminde-270631
bianet erkek şiddeti çetelesi video ve infografikleri
20 Mart 2021
/haber/bianet-erkek-siddeti-cetelesi-video-ve-infografikleri-219932
bianet Erkek Şiddeti Çetelesi ne söylüyor
2 Ocak 2000
/dosya/bianet-erkek-siddeti-cetelesi-ne-soyluyor-285280
Sayfa Başına Git