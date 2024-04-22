DEM Parti’den Şırnak'ta kolluğun işlediği cinsel suçlara dair 3 ayrı soru önergesi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Şırnak’ta kolluk güçlerinin işlediği cinsel suçlara dair İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması talebi ile üç ayrı soru önergesi verdi. Aslan soru önergelerinde bianet çeteleye de referans verdi.

Türkiye’de, kadına yönelik şiddet her geçen gün artarak devam etmektedir. İçişleri Bakanlığının 2023 verilerine göre; 300 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür. bianetin kadına yönelik şiddet çetelesine göre ise; 2023 yılında erkekler tarafından en az 333 kadını öldürmüş; en az 18 kadın tecavüze uğramış, en az 355 kadın taciz edilmiştir.

Aslan, soru önergesinde şunları belirtti:

“Kürt illerinde kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel şiddet faillerinin daha çok asker, polis, korucu olması ve bu faillerin cezasız bırakılması veya çok düşük cezalara çarptırılmaları ise kamuoyunda farklı tartışmalara neden oldu.”

“12 Nisan 2024 tarihinde ise yine bir uzman çavuş tarafından vekili olduğum Şırnak ilinde kadına yönelik şiddet ve taciz olayı yaşanmıştır. Dicle Mahallesi’nde evlerinin girişinde bulunan binaya giriş yapan iki kadın, kendilerini takip eden Zekeriya Çelik adlı uzman çavuş tarafından bina girişinde taciz edilmiş ve şiddete maruz kalmışlardır. Olayın duyulması akabinde kolluk mensubunun alkollü olduğu gerekçesi ise yeniden devreye sokulmuştur. Kolluk mensuplarının artarak devam eden cinsel saldırılarına karşı yaşanan son olay kentte infial yaratmıştır. Fail, 5 gün sonra tepkiler neticesinde gözaltına alınıp tutuklandı.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sorular

1- Bakanlığınız, açığa alınan ve ardından hakkında tutuklanma kararı verilen uzman çavuş Zekeriya Çelik’in karıştığı taciz ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip mi? Bu şahıs, daha önce benzer suçlar yönünden herhangi bir soruşturma geçirdi mi?

2- Son 5 yıl içinde Şırnak ilinde, kaç kolluk görevlisi ve korucu hakkında cinsel suçlar yönünden adli soruşturma açıldı mı? Kaçı ihraç edilmiş, kaçı tutuklandı, kaçı serbest bırakıldı, kaçı yapılan yargılamalar sonucunda ceza aldı?

3- Son 5 yılda Şırnak ilinde uzman çavuşlar başta olmak cinsel saldırı ve taciz suçları nedeniyle hakkında idari soruşturma açılan kamu görevlisi sayısı kaç? Bu soruşturmaların akıbeti ne oldu? Ne tür kararlar verildi?

4- Son 5 yılda kolluk mensuplarının karıştığı cinsel suçların illere göre dağılımı ve oranı ne?

Ali Yerlikaya’ya sorular

1- Bakanlığınız, açığa alınan ve ardından hakkında tutuklanma kararı verilen uzman çavuş Zekeriya Çelik’in karıştığı taciz ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip midir? Bu şahıs, daha önce benzer suçlar yönünden herhangi bir soruşturma geçirmiş midir?

2- Son 5 yıl içinde Şırnak ilinde, kaç kolluk görevlisi ve korucu hakkında cinsel suçlar yönünden adli soruşturma açılmıştır? Kaçı ihraç edilmiş, kaçı tutuklanmış, kaçı serbest bırakılmış, kaçı yapılan yargılamalar sonucunda ceza almıştır?

3- Son 5 yılda Şırnak ilinde uzman çavuşlar başta olmak cinsel saldırı ve taciz suçları nedeniyle hakkında idari soruşturma açılan kamu görevlisi sayısı kaçtır? Bu soruşturmaların akıbeti ne olmuştur? Ne tür kararlar verilmiştir?

4- Uzman çavuşların özellikle Şırnak ilinde tecavüz ve taciz suçlarını işlemesi sizce tesadüf müdür?

5- Son 5 yılda kolluk mensuplarının karıştığı cinsel suçların illere göre dağılımı ve oranı nedir?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e sorular

1- Bakanlığınız, açığa alınan ve ardından hakkında tutuklanma kararı verilen uzman çavuş Zekeriya Çelik’in karıştığı taciz ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip midir? Bu şahıs, daha önce benzer suçlar yönünden herhangi bir soruşturma geçirmiş midir?

2- Son 5 yıl içinde Şırnak ilinde, bakanlığınıza bağlı askeri personellerin kaçı cinsel suçlar yönünden adli ve idari soruşturma geçirmiştir? Kaçı ihraç edilmiş, kaçı tutuklanmış, kaçı serbest bırakılmış, kaçı yapılan yargılamalar sonucunda ceza almıştır?

3- Son 5 yılda bakanlık bünyesinde görev yapan personellerin karıştığı cinsel suçların illere göre dağılımı ve oranı nedir?

(EMK)