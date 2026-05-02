HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.05.2026 17:08 2 Mayıs 2026 17:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.05.2026 19:12 2 Mayıs 2026 19:12
Okuma Okuma:  2 dakika

Amedspor, Süper Lig’e çıktı: “Silav Super Lig!”

Amedsporlu futbolcu Çağrı Fedai: “Bu benim bu ligdeki dördüncü şampiyonluğumdu ama en anlamlısıydı. Çünkü hiçbirinde bu kadar zorluk yaşamamıştık. Söke söke şampiyon olduk.”

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Trendyol 1. Lig’in 38. ve son haftasında Hikmet Karaman yönetimindeki Iğdır FK ile Sertaç Küçükbayrak’ın ekibi Amedspor karşı karşıya geldi.

Deplasmanda, Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amedspor, 74 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak Süper Lig’e yükseldi.

Böylelikle 1972 yılında kurulan futbol takımı, tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek.

Amedsporlu futbolcu Çağrı Fedai, maç sonrası verdiği demeçte gözyaşlarını tutamayarak “Bu benim bu ligdeki dördüncü şampiyonluğumdu ama en anlamlısıydı. Çünkü hiçbirinde bu kadar zorluk yaşamamıştık. Söke söke şampiyon olduk,” dedi.

Erdoğan’dan tebrik

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Amespor’u kutlayarak şöyle dedi:

“Önümüzdeki sezon Diyarbakır’ımızı Trendyol Süper Lig’de temsil edecek olan Amedspor’u, tüm Amedspor camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum.”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, son düdüğün ardından Kürt kentleri başta olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde şampiyonluk kutlamaları başladı.

Taraftarlar, takımlarının Süper Lig’e çıkmasının sevincini yaşarken, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı).

Hatimoğulları: “Her bijî Amedspor”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da, sosyal medya hesabından Amedspor’u tebrik ettiği paylaşımında şöyle dedi:

“Süper Lig’e yükselen Amedspor’u gönülden kutluyorum. Bugün yalnızca Amed’i değil, emeğe, inanca ve dayanışmaya gönül veren herkesi sevindirdiler. Amed halkı, taraftarı ve dostlarıyla sezon boyunca muazzam bir destekle bu zaferde başrolü oynadılar. Var olsunlar! Bu başarı daha büyük yürüyüşlerin başlangıcı olsun… Her bijî Amedspor!”

Hatimoğulları’nın mesajının Kürtçesi ise şöyle:

“Ez Amedsporê bi dil û can pîroz dikim. Îro Amedsporê ne tenê bajarê Amedê, di heman demê de her kesê ku qîmet dide ked, bawerî û hevgirtinê kêfxweş kirin. Gelê Amedê, bi alîgir û hevalên xwe bi piştgiriyeke mezin di tevahiya sezonê de di vê serketinê de roleke pêşeng lîstin. Mala wan ava be. Bila ev serkeftin destpêka rêwîtiyeke hîn mezintir be…”

(TY)

ilgili haberler
Amedspor'a Bandırma'da ırkçı saldırı
19 Nisan 2026
/haber/amedspor-a-bandirma-da-irkci-saldiri-318884
Amedspor'a yönelik cezalar Meclis gündeminde
23 Şubat 2026
/haber/amedspor-a-yonelik-cezalar-meclis-gundeminde-317004
Amedspor’a ‘saç örme’ paylaşımından 802 bin 500 TL para cezası
30 Ocak 2026
/haber/amedspora-sac-orme-paylasimindan-802-bin-500-tl-para-cezasi-316174
Amedspor'dan Leyla Zana kararı: Iğdır FK maçı kadınlara ücretsiz olacak
24 Aralık 2025
/haber/amedspor-dan-leyla-zana-karari-igdir-fk-maci-kadinlara-ucretsiz-olacak-314880
“No Pasaran”: Amedspor’un sahadaki ve tribündeki hikâyesi
23 Aralık 2025
/haber/no-pasaran-amedsporun-sahadaki-ve-tribundeki-hikayesi-314848
Amedspor Başkanı Eren’den iktidara, “acil ve etkili önlemler alın” çağrısı
23 Aralık 2025
/haber/amedspor-baskani-erenden-iktidara-acil-ve-etkili-onlemler-alin-cagrisi-314846
Bodrum'da Amedspor taraftarlarına ırkçı saldırı
23 Aralık 2025
/haber/bodrum-da-amedspor-taraftarlarina-irkci-saldiri-314818
Amedspor: Sahaya TFF’nin belirlediği pankartla çıkıldı
10 Kasım 2025
/haber/amedspor-sahaya-tffnin-belirledigi-pankartla-cikildi-313407
İstanbul Valiliği, Amedspor maçında taraftar kapasitesini artırmadı
20 Ekim 2025
/haber/istanbul-valiligi-amedspor-macinda-taraftar-kapasitesini-artirmadi-312710
Amedspor’a Kürtçe reklam nedeniyle ikinci ceza
1 Ekim 2025
/haber/amedspora-kurtce-reklam-nedeniyle-ikinci-ceza-312123
