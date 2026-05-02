Amedspor, Süper Lig’e çıktı: “Silav Super Lig!”

Trendyol 1. Lig’in 38. ve son haftasında Hikmet Karaman yönetimindeki Iğdır FK ile Sertaç Küçükbayrak’ın ekibi Amedspor karşı karşıya geldi.

Deplasmanda, Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amedspor, 74 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak Süper Lig’e yükseldi.

Böylelikle 1972 yılında kurulan futbol takımı, tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek.

Amedsporlu futbolcu Çağrı Fedai, maç sonrası verdiği demeçte gözyaşlarını tutamayarak “Bu benim bu ligdeki dördüncü şampiyonluğumdu ama en anlamlısıydı. Çünkü hiçbirinde bu kadar zorluk yaşamamıştık. Söke söke şampiyon olduk,” dedi.

Erdoğan’dan tebrik

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Amespor’u kutlayarak şöyle dedi:

“Önümüzdeki sezon Diyarbakır’ımızı Trendyol Süper Lig’de temsil edecek olan Amedspor’u, tüm Amedspor camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum.”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, son düdüğün ardından Kürt kentleri başta olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde şampiyonluk kutlamaları başladı.

Taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasının sevincini yaşarken,

Hatimoğulları: “Her bijî Amedspor” Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da, sosyal medya hesabından Amedspor’u tebrik ettiği paylaşımında şöyle dedi: “Süper Lig’e yükselen Amedspor’u gönülden kutluyorum. Bugün yalnızca Amed’i değil, emeğe, inanca ve dayanışmaya gönül veren herkesi sevindirdiler. Amed halkı, taraftarı ve dostlarıyla sezon boyunca muazzam bir destekle bu zaferde başrolü oynadılar. Var olsunlar! Bu başarı daha büyük yürüyüşlerin başlangıcı olsun… Her bijî Amedspor!” Hatimoğulları’nın mesajının Kürtçesi ise şöyle: “Ez Amedsporê bi dil û can pîroz dikim. Îro Amedsporê ne tenê bajarê Amedê, di heman demê de her kesê ku qîmet dide ked, bawerî û hevgirtinê kêfxweş kirin. Gelê Amedê, bi alîgir û hevalên xwe bi piştgiriyeke mezin di tevahiya sezonê de di vê serketinê de roleke pêşeng lîstin. Mala wan ava be. Bila ev serkeftin destpêka rêwîtiyeke hîn mezintir be…”

(TY)