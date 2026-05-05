Amedspor Başkanı Eren: Diagne’nin balkonuna astığı bayrak için evine polis gitmiş

Süper Lig’e yükselen Amedspor’un Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, 2 Mayıs’ta Iğdır FK ile oynanan maçın ardından saha içinde ülkesinin bayrağını açmıştı. Diagne, bu kez de Diyarbakır’daki evinin balkonuna astığı Senegal bayrağı nedeniyle karşısında polisleri buldu.

Yaşananları, Amedspor Başkanı Nahit Eren, Tele2 Haber kanalında anlattı:

“Diagne, bayrağı açtığı için sıkıntılar yaşamıştı ama ben bu saha sıkıntısını bilmiyordum. Diagne’nin kendi balkonuna astığı bayraktan dolayı evine de bugün polisler gitmişler. O da şaşırıyor. Kulüp çalışanlarına haber verince öğrendik. Tabii artık birileri ihbar mı ediyor ya da gören bir polis mi fark ediyor… Polis gidiyor, ama Diagne’nin evi ve Senegal bayrağı olduğunu görünce tabii geri dönüyor. Maalesef Türkiye’de hala bazı geçmiş dönemlerde renklerden, bayraklardan kaynaklı hala bir kaygı, korku var. Ama dediğim gibi, Senegal bayrağı. Evet, sarı-kırmızı-yeşil ve ortasında yıldız barındıran bir bayrak.

Amedsporlu Diagne'ye polis müdahalesi: "Senegal bayrağı müdürüm"

“Nitekim geçen hafta aslında stada Diyarbakır’da oynadığımız Bodrum maçına Diagne’nin kendi ülkesinden akrabaları yoğun bir şekilde gelmişti. Statta da o bayrağı açmıştılar. Kendi aramızdaki, yönetici ve çalışanlarla yaptığımız esprilerde yani her an terörle mücadele şubesi tarafından bir gözaltı işlemi yaşayabilirsiniz demiştik. Maalesef bunlar da yaşandı. Ama dediğim gibi, biraz bilgi eksikliği, biraz da Senegal bayrağını bilmemekle ilintili bu tür olaylar yaşandı.”

Nahit Eren: Diagne, bayrağı açtığı için sıkıntılar yaşamıştı ama ben bu saha sıkıntısını bilmiyordum. Diagne'nin kendi balkonuna astığı bayraktan dolayı evine de polisler bugün gitmişti. O da şaşırıyor. pic.twitter.com/PVWfGTj4eu — Tele2 Haber (@tele2haber) May 4, 2026

(VC)