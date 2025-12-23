Amedspor Başkanı Eren’den iktidara, “acil ve etkili önlemler alın” çağrısı

Amedspor’un Bodrumspor ile oynadığı karşılaşma öncesinde ve sonrasında bir grup ırkçının Amedspor’lu taraftarlara saldırması başta olmak üzere son yıllardaki ırkçı ve şiddet içeren olaylar zincirinin yeni bir halkası.

“No Pasaran”: Amedspor’un sahadaki ve tribündeki hikâyesi

5 Mart 2023’te Bursa’da futbolculara yönelik ırkçı saldırılardan, 2024’te Nevşehir ve Antep’te taraftarların hedef alınmasına; 2025’te Mersin ve Bodrum’da yaşanan olaylara kadar uzanan sürece ilişkin Amedspor Başkanı Avukat Nahit Eren, Bodrum’daki maç dönüşünde bianet’in sorularını yanıtladı.

Dört taraftar daha yaralandı

Bodrum’daki maç öncesinde bir kadın taraftarın stat dışında atılan cam şişeyle yaralandığını hatırlatan Eren, olayın ardından gerginliğin tırmandığını ve maç sonrasında da saldırıların sürdüğünü söyledi:

“Maalesef maç öncesinde stat dışında bir kadın taraftarımız, rakip taraftarlarca atılan bir şişeyle yaralandı. Tedavisi yapıldı, dikişler atıldı. Ailesiyle birlikte Aydın’a döndü, kendisiyle görüştüm, durumu iyiydi. Ancak maçtan sonra gerginlik önlenemedi. Taraftarlarımıza yönelik müdahaleler oldu, sonrasında ortam daha da gerildi. Dört taraftarımız daha yaralandı ve Milas Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındılar.”

“Süreci sabote etmek isteyen gruplar sahaya indi”

Eren, yaşananların tesadüf olmadığına dikkat çekerek “zamanlamanın manidar” olduğunu vurguladı. Son haftalarda statlarda özellikle kadın siyasetçiler üzerinden yayılan cinsiyetçi ve çirkin söylemleri hatırlatan Eren, Bodrum’daki saldırıların bu sürecin devamı olduğunu söyledi:

“Birkaç hafta önce bir kadın siyasetçi üzerinden statlarda yaratılmak istenen bir gerginlik vardı. Bu çirkin, cinsiyetçi söylem yayıldı. Ülkenin birçok yerinde benzer örnekler gördük. Bodrum Stadı’nda da aynı çirkin dil kendisini gösterdi. Bunu spor rekabetiyle açıklamak mümkün değil. Görünen o ki Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasal iklimden rahatsız olan, bu süreci sabote etmek isteyen belli odaklar, toplumun en kolay etkilenebileceği alanlardan biri olan statlar üzerinden harekete geçmiş durumda.”

“Bu kirli senaryoya müsaade etmeyeceğiz”

*Nanit Eren

Amedspor’un ve taraftarlarının hedef alınmasının bilinçli bir provokasyon olduğuna inandığını belirten Eren, sağduyu çağrısı yaparken kamu otoritelerine de açık bir çağrıda bulundu:

“Bu provokatif girişimlere karşı herkesin çok dikkatli ve sağduyulu olması gerekiyor. Buradan özellikle kamu bürokrasisine ve iktidara çağrıda bulunuyorum: Bu girişimlere karşı acil ve etkili önlemler alınmalı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun da yaptırım gücünü göstermesi gerekiyor. Caydırıcı cezalar olmadığı sürece bu tür davranışlar devam eder.”

Eren, kendi taraftarlarına da seslenerek “kirli bir senaryonun parçası haline gelmemeleri” çağrısında bulundu:

“Elbette hakkımızı ve hukukumuzu savunacağız ama amaçlanan bu kirli oyuna, bu kirli senaryoya da dikkatli bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Amedspor ve taraftarları üzerinden oynanmak istenen bir oyun var. Biz bu kirliliğe müsaade etmeyeceğiz.”

“Siyaset kurumunun tamamı net tavır almalı”

Bodrumspor yönetiminin tutumuna özel olarak değinen Eren, ev sahibi kulübün yöneticilerinin kendilerine nezaketle yaklaştığını ve yaşananlara tepki gösterdiğini söyledi. Ancak statlarda yeni taraftar gruplarının ortaya çıkmasına dikkat çekti:

“Bodrum Başkanı ve yönetimi gerçekten çok nazikti, bizi iyi ağırladılar. Ancak bize aktarılan ve bizzat sahada da karşılaştığımız bir durum var: Son dönemde bazı statlarda yeni taraftar grupları oluşturuluyor. Bunun bir kısmının siyasi amaçlarla ortaya çıktığı söyleniyor. Bodrum’da da daha önce olmayan yeni bir grup oluşmaya başlamış.”

Eren, iktidar ve muhalefet partilerinin tamamının, özellikle cinsiyetçi ve ırkçı söylemlere karşı açık bir tutum alması gerektiğini vurguladı:

“Her şeyden önce bir kadın siyasetçiye yönelik cinsiyetçi söyleme herkesin karşı durması gerekir. Türkiye’nin ana muhalefet partisinden iktidar partisine kadar herkesin net, açık bir tavır alması şart. Bu tarz provokasyonlar toplumsal gerginliği artırıyor, kutuplaşmayı derinleştiriyor.”

“Diyarbakır’da 1500 polis var, deplasmanda güvenlik zafiyeti yaşanıyor”

Güvenlik önlemlerindeki çelişkiye de dikkat çeken Eren, Diyarbakır’daki maçlarda misafir taraftar olmamasına rağmen çok yoğun güvenlik önlemleri alındığını hatırlattı:

“Diyarbakır’da misafir takım taraftarı olmamasına rağmen her maçımızda 1500’ün üzerinde polis ve özel güvenlik zorunlu tutuluyor. Maçlarımız ‘A kategorisi’ risk grubunda kabul ediliyor. Buna rağmen bugüne kadar statlarımızda tek bir fiziki müdahale yaşanmadı.”

Buna karşın deplasman maçlarında yeterli önlem alınmadığını ifade eden Eren, Bodrum’da yaşananları bir güvenlik eksikliği olarak değerlendirdi:

“Bodrum gibi deplasmanlarda daha kapsamlı, daha güçlü önlemler alınmasını beklerdik. Bu konuda bir eksiklik olduğu kanaatindeyiz. Provokatif girişimleri engelleyecek tedbirlerin deplasman yaptığımız il ve ilçelerde mutlaka alınması gerekiyor.”

“Hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz”

Amedspor’un önümüzdeki maçlarının Diyarbakır’da oynanacağını, ardından (18 Ocak) Erzurum deplasmanına gideceklerini belirten Eren, herkese özel olarak soğukkanlı olunulması yönünde çağrı yaptı.

Bodrum’da yaralanan taraftarlar adına hukuki sürecin başlatılacağını söyleyen Eren, özellikle kadın taraftara yönelik saldırının hayati tehlike taşıdığını vurguladı:

“Bir insanın kafasına cam şişe atılması ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bunun ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Yaralanan taraftarlarımız yasal haklarını arayacak. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespiti için savcılığa suç duyurusunda bulunacağız.”

Eren, son olarak şöyle dedi:

“Amedspor üzerinden oynanmak istenen bu senaryoya karşı hem hukuki hem toplumsal olarak mücadeleyi sürdüreceğiz."

Amedspor'a bazı saldırılar 5 Mart 2023: Amedspor futbol takımının oyuncularına Bursaspor'a karşı oynanan maç öncesinde ve sırasında ırkçı gruplar saldırdı. MHP liderinin Bursaspor maçında Amedspor’a yapılan saldırıyı “ulusal duruş” olarak övdü. 24 Ağustos 2024: Amedspor taraftarlarına Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde taş, sopa ve bıçakla saldırıldığı, formalarını çıkarmaları istendikten sonra üç kişinin yaralandı. 21 Ağustos 2024: Antep’te Amedspor forması giyen bir genç taraftarın Gaziantepspor taraftarları tarafından ırkçı saldırıya uğradığı iddiası yer aldı 7 Eylül 2025: Mersin Stadyumu’nda oynanan karşılaşma öncesinde, tribünlerde yaşandığı iddia edilen saldırı sosyal medyada hızla yayıldı. Olayın, Amedspor formasını taşıyan bir taraftarın Bursaspor taraftarları tarafından hedef alındığı yönündeki paylaşımlarla gündem oluşturduğu belirtildi. 22 Aralık 2025: Bodrum’da Amedspor taraftarları maç öncesinde taşlı, sopalı ve ırkçı saldırı hedefi oldu, kadın taraftar yaralandı. Kulüp ve milletvekili tepki gösterdi.

(EMK)