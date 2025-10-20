İstanbul Valiliği, Amedspor maçında taraftar kapasitesini artırmadı

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Amedspor, bugün saat 16.00’da Ümraniye Belediyesi Stadyumu’nda Serikspor ile karşı karşıya gelecek. Ancak maç öncesi taraftar kapasitesine dair kriz yaşandı.

Her iki kulüp de karşılaşmada misafir takım seyirci oranının yüzde 30’a çıkarılması yönünde başvuruda bulundu. Fakat İstanbul Valiliği, bu talebi reddederek sadece yüzde 5 oranında misafir taraftar alınmasına izin verdi.

Amedspor yönetimi: “Karar adil değil”

MA'nın geçtiği habere göre, Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, kararın hem adaletsiz hem de futbolun ruhuna aykırı olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Serikspor Kulübü’nün misafir seyirci kapasitesinin yüzde 30’a çıkarılması yönündeki onayına rağmen, Amedspor için stadyum kapasitesinin sadece yüzde 5’i oranında seyirciye izin vermiştir. Dün gece geç saatlere kadar ve bugün İstanbul Valisi ile yapılan tüm görüşmelere rağmen, kararın değiştirilmesi yönünde olumlu bir sonuç alınamadı.”

Eren, mevzuatın yüzde 30’a kadar misafir seyirciye izin verdiğini hatırlatarak, Valiliğin “önceden alınmış genel karar” gerekçesiyle bu uygulamayı değiştirmemekte ısrar ettiğini söyledi.

“Futbol seyirciyle anlam kazanır”

Başkan Eren, iki kulübün de İstanbul dışından geldiğini vurgulayarak kararın mantıksız olduğunu belirtti:

“İki kulübün de şehir dışından geliyor olmasına, karşılıklı onay ve taleplere rağmen yüzde 5 sınırında ısrar edilmesini anlamakta güçlük çekiyoruz. Futbol müsabakaları seyirciyle anlam kazanır. Bu kararın bir kez daha gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Girişimlerimiz devam ediyor.”

(EMK)