HABER
Yayın Tarihi: 20 Ekim 2025 13:51
 ~ Son Güncelleme: 20 Ekim 2025 13:53
1 dk Okuma

İstanbul Valiliği, Amedspor maçında taraftar kapasitesini artırmadı

Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, kararın hem adaletsiz hem de futbolun ruhuna aykırı olduğunu belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İstanbul Valiliği, Amedspor maçında taraftar kapasitesini artırmadı

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Amedspor, bugün saat 16.00’da Ümraniye Belediyesi Stadyumu’nda Serikspor ile karşı karşıya gelecek. Ancak maç öncesi taraftar kapasitesine dair kriz yaşandı.

Her iki kulüp de karşılaşmada misafir takım seyirci oranının yüzde 30’a çıkarılması yönünde başvuruda bulundu. Fakat İstanbul Valiliği, bu talebi reddederek sadece yüzde 5 oranında misafir taraftar alınmasına izin verdi.

Amedspor yönetimi: “Karar adil değil”

MA'nın geçtiği habere göre, Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, kararın hem adaletsiz hem de futbolun ruhuna aykırı olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Serikspor Kulübü’nün misafir seyirci kapasitesinin yüzde 30’a çıkarılması yönündeki onayına rağmen, Amedspor için stadyum kapasitesinin sadece yüzde 5’i oranında seyirciye izin vermiştir. Dün gece geç saatlere kadar ve bugün İstanbul Valisi ile yapılan tüm görüşmelere rağmen, kararın değiştirilmesi yönünde olumlu bir sonuç alınamadı.”

Eren, mevzuatın yüzde 30’a kadar misafir seyirciye izin verdiğini hatırlatarak, Valiliğin “önceden alınmış genel karar” gerekçesiyle bu uygulamayı değiştirmemekte ısrar ettiğini söyledi.

“Futbol seyirciyle anlam kazanır”

Başkan Eren, iki kulübün de İstanbul dışından geldiğini vurgulayarak kararın mantıksız olduğunu belirtti:

“İki kulübün de şehir dışından geliyor olmasına, karşılıklı onay ve taleplere rağmen yüzde 5 sınırında ısrar edilmesini anlamakta güçlük çekiyoruz. Futbol müsabakaları seyirciyle anlam kazanır. Bu kararın bir kez daha gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Girişimlerimiz devam ediyor.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Amedspor Nahit Eren
Amedspor’a Kürtçe reklam nedeniyle ikinci ceza
1 Ekim 2025
Amedspor fined over Kurdish-language chest sponsor tagline
30 September 2025
Amedspor’a Kürtçe reklam cezasına tepki
30 Eylül 2025
"DİL KİMLİKTİR SUÇ DEĞİL"
Amedspor’a Kürtçe slogan nedeniyle para cezası: “Koma me bona we”
27 Eylül 2025
Amedspor: Yüreğimizde yaşayacaksın Sırrı Abi
4 Mayıs 2025
Amedspor’dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
14 Ocak 2025
Burç Baysal bû serokê nû yê Amedsporê
13 Mijdar 2024
