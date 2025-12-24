ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:08 24 Aralık 2025 11:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.12.2025 11:12 24 Aralık 2025 11:12
Okuma Okuma:  2 dakika

Amedspor'dan Leyla Zana kararı: Iğdır FK maçı kadınlara ücretsiz olacak

Amedspor Asbaşkanı Şeyda Arslantaş, alınan kararın yalnızca yaşananlara verilen bir tepki olmadığını, aynı zamanda tribün kültürüne dair net bir duruşu yansıttığını vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Amedspor'dan Leyla Zana kararı: Iğdır FK maçı kadınlara ücretsiz olacak
Fotoğraf: Taraftar gruplarının X hesaplar

Bir grup Bursaspor taraftarının Kürt siyasetçi Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi küfürlerinin ardından Amedspor’dan dikkat çeken bir karar geldi. Amedspor, 28 Aralık Pazar günü oynanacak Iğdır FK karşılaşmasında kadın taraftarlara ücretsiz giriş hakkı tanıyacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruya göre, Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak Amedspor–Iğdır FK mücadelesini kadın taraftarlar ücretsiz izleyebilecek. Ücretsiz girişten yararlanmak isteyen kadın taraftarların Passolig üyeliğine sahip olmaları ve perşembe akşamına kadar Amedstore mağazalarına kimlik numaralarını iletmeleri gerekiyor.

“Leyla Zana’ya yönelik saldırı, çözüm ihtimaline açılan alana doğrudan bir müdahale”
“Leyla Zana’ya yönelik saldırı, çözüm ihtimaline açılan alana doğrudan bir müdahale”
23 Aralık 2025

Amedspor Asbaşkanı Şeyda Arslantaş, alınan kararın yalnızca yaşananlara verilen bir tepki olmadığını, aynı zamanda tribün kültürüne dair net bir duruşu yansıttığını vurguladı.

Arslantaş, Leyla Zana’ya yönelik tezahüratların bireysel bir davranış olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bu söylemlerin kadın kimliğini ve toplumsal barışı hedef alan bir saldırı niteliği taşıdığını ifade etti.

Amedspor Başkanı Eren’den iktidara, “acil ve etkili önlemler alın” çağrısı
Amedspor Başkanı Eren’den iktidara, “acil ve etkili önlemler alın” çağrısı
23 Aralık 2025
“No Pasaran”: Amedspor’un sahadaki ve tribündeki hikâyesi
“No Pasaran”: Amedspor’un sahadaki ve tribündeki hikâyesi
23 Aralık 2025

Ne olmuştu?

TFF 2. Lig’de Somaspor ile Bursaspor arasında Soma’da oynanan karşılaşmada, Bursasporlu bir grup taraftar Leyla Zana’yı hedef alan cinsiyetçi ve küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu. Olay kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tezahüratlarla bağlantılı olarak kulüp ve taraftarları hedef alan “ırkçı, hakaret ve nefret” içerikli paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurmuştu.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Amedspor Amedspor'a ırkçı saldırı Leyla Zana
ilgili haberler
Bursaspor’a Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi tezahürat cezası
23 Aralık 2025
/haber/bursaspora-leyla-zanaya-yonelik-cinsiyetci-tezahurat-cezasi-314853
Amedspor Başkanı Eren’den iktidara, “acil ve etkili önlemler alın” çağrısı
23 Aralık 2025
/haber/amedspor-baskani-erenden-iktidara-acil-ve-etkili-onlemler-alin-cagrisi-314846
Bodrum'da Amedspor taraftarlarına ırkçı saldırı
23 Aralık 2025
/haber/bodrum-da-amedspor-taraftarlarina-irkci-saldiri-314818
Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu'ndan Leyla Zana açıklaması
23 Aralık 2025
/haber/turkiye-barolar-birligi-kadin-hukuku-komisyonu-ndan-leyla-zana-aciklamasi-314817
Diyarbakır’daki mitingin konuşmacıları netleşti: Leyla Zana ve Çiğdem Kılıçgün Uçar
22 Aralık 2025
/haber/diyarbakirdaki-mitingin-konusmacilari-netlesti-leyla-zana-ve-cigdem-kilicgun-ucar-314805
Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi’nden Leyla Zana’ya yönelik saldırılara tepki
22 Aralık 2025
/haber/baris-icin-lgbti-inisiyatifinden-leyla-zanaya-yonelik-saldirilara-tepki-314796
ÖHD'den Leyla Zana'ya yönelik cinsiyetçi saldırılara suç duyurusu
22 Aralık 2025
/haber/ohd-den-leyla-zana-ya-yonelik-cinsiyetci-saldirilara-suc-duyurusu-314789
Amedspor: Sahaya TFF’nin belirlediği pankartla çıkıldı
10 Kasım 2025
/haber/amedspor-sahaya-tffnin-belirledigi-pankartla-cikildi-313407
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Bursaspor’a Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi tezahürat cezası
23 Aralık 2025
/haber/bursaspora-leyla-zanaya-yonelik-cinsiyetci-tezahurat-cezasi-314853
Amedspor Başkanı Eren’den iktidara, “acil ve etkili önlemler alın” çağrısı
23 Aralık 2025
/haber/amedspor-baskani-erenden-iktidara-acil-ve-etkili-onlemler-alin-cagrisi-314846
Bodrum'da Amedspor taraftarlarına ırkçı saldırı
23 Aralık 2025
/haber/bodrum-da-amedspor-taraftarlarina-irkci-saldiri-314818
Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu'ndan Leyla Zana açıklaması
23 Aralık 2025
/haber/turkiye-barolar-birligi-kadin-hukuku-komisyonu-ndan-leyla-zana-aciklamasi-314817
Diyarbakır’daki mitingin konuşmacıları netleşti: Leyla Zana ve Çiğdem Kılıçgün Uçar
22 Aralık 2025
/haber/diyarbakirdaki-mitingin-konusmacilari-netlesti-leyla-zana-ve-cigdem-kilicgun-ucar-314805
Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi’nden Leyla Zana’ya yönelik saldırılara tepki
22 Aralık 2025
/haber/baris-icin-lgbti-inisiyatifinden-leyla-zanaya-yonelik-saldirilara-tepki-314796
ÖHD'den Leyla Zana'ya yönelik cinsiyetçi saldırılara suç duyurusu
22 Aralık 2025
/haber/ohd-den-leyla-zana-ya-yonelik-cinsiyetci-saldirilara-suc-duyurusu-314789
Amedspor: Sahaya TFF’nin belirlediği pankartla çıkıldı
10 Kasım 2025
/haber/amedspor-sahaya-tffnin-belirledigi-pankartla-cikildi-313407
Sayfa Başına Git