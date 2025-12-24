Amedspor'dan Leyla Zana kararı: Iğdır FK maçı kadınlara ücretsiz olacak

Bir grup Bursaspor taraftarının Kürt siyasetçi Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi küfürlerinin ardından Amedspor’dan dikkat çeken bir karar geldi. Amedspor, 28 Aralık Pazar günü oynanacak Iğdır FK karşılaşmasında kadın taraftarlara ücretsiz giriş hakkı tanıyacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruya göre, Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak Amedspor–Iğdır FK mücadelesini kadın taraftarlar ücretsiz izleyebilecek. Ücretsiz girişten yararlanmak isteyen kadın taraftarların Passolig üyeliğine sahip olmaları ve perşembe akşamına kadar Amedstore mağazalarına kimlik numaralarını iletmeleri gerekiyor.

“Leyla Zana’ya yönelik saldırı, çözüm ihtimaline açılan alana doğrudan bir müdahale”

Amedspor Asbaşkanı Şeyda Arslantaş, alınan kararın yalnızca yaşananlara verilen bir tepki olmadığını, aynı zamanda tribün kültürüne dair net bir duruşu yansıttığını vurguladı.

Arslantaş, Leyla Zana’ya yönelik tezahüratların bireysel bir davranış olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bu söylemlerin kadın kimliğini ve toplumsal barışı hedef alan bir saldırı niteliği taşıdığını ifade etti.

Amedspor Başkanı Eren’den iktidara, “acil ve etkili önlemler alın” çağrısı

“No Pasaran”: Amedspor’un sahadaki ve tribündeki hikâyesi

Ne olmuştu?

TFF 2. Lig’de Somaspor ile Bursaspor arasında Soma’da oynanan karşılaşmada, Bursasporlu bir grup taraftar Leyla Zana’yı hedef alan cinsiyetçi ve küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu. Olay kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tezahüratlarla bağlantılı olarak kulüp ve taraftarları hedef alan “ırkçı, hakaret ve nefret” içerikli paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurmuştu.

(EMK)