biamag
HABER
Yayın Tarihi: 1 Ekim 2025 15:25
 ~ Son Güncelleme: 1 Ekim 2025 15:25
1 dk Okuma

Amedspor’a Kürtçe reklam nedeniyle ikinci ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezanın “sportif ekipman talimatına aykırılık” gerekçesiyle uygulandığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor’a ikinci kez para cezası verdi.

Sponsoru “Tezgel” firmasının “Koma me bona we/Grubumuz sizin için” sloganı nedeniyle Sakaryaspor maçında 110 bin TL ceza kesilen kulüp, bu kez de Sarıyer karşılaşmasında aynı gerekçeyle 110 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, PFDK, cezayı “sportif ekipman talimatına aykırılık” gerekçesiyle, Futbol Disiplin Talimatı’nın 46/1. maddesi uyarınca uyguladığını açıkladı. (TY)

Amedspor’a Kürtçe slogan nedeniyle para cezası: “Koma me bona we”
"DİL KİMLİKTİR SUÇ DEĞİL"
27 Eylül 2025
Haber Yeri
İstanbul
Amedspor Kürtçe Kürtçe yasakları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ayrımcılık
