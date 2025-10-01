Amedspor’a Kürtçe reklam nedeniyle ikinci ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor’a ikinci kez para cezası verdi.

Sponsoru “Tezgel” firmasının “Koma me bona we/Grubumuz sizin için” sloganı nedeniyle Sakaryaspor maçında 110 bin TL ceza kesilen kulüp, bu kez de Sarıyer karşılaşmasında aynı gerekçeyle 110 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, PFDK, cezayı “sportif ekipman talimatına aykırılık” gerekçesiyle, Futbol Disiplin Talimatı’nın 46/1. maddesi uyarınca uyguladığını açıkladı. (TY)