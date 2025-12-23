Bodrum'da Amedspor taraftarlarına ırkçı saldırı

Bodrum’da bir grup ırkçı, Bodrum İlçe Stadı’nda oynanacak Amedspor–Bodrumspor karşılaşması öncesinde Amedspor taraftarlarına saldırdı.

Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu taraftarlar hedef alındı, bir kadın taraftar yaralandı.

Amedspor mücadelesi

Bodrum deplasmanında takımını desteklemek için Aydın’dan yola çıkan Amedsporlu kadın taraftar Gülizar Özdemir, karşılaşma öncesinde yapılan saldırı sonucu yaralandı. Amedspor Kulübü Başkanı Avukat Nahit Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı.

Eren, Gülizar Özdemir’i telefonla aradığını, tedavisinin ardından evine doğru yola çıktığını öğrendiğini belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti. Eren, saldırının sorumlularının tespit edilmesini ve benzer olayların tekrar etmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını beklediklerini vurguladı.

Nahit Eren, Amedspor’un mücadelesini şiddetle değil, centilmence yürütme anlayışını savunduğunu söyledi.

Amedspor da şu bilgilendirme notunu paylaştı:

"Bodrumspor karşılaşması öncesi taraftarlarımıza yönelik gerçekleştirilen saldırılar, ne yazık ki maçın ardından da devam etmiştir. Karşılaşma öncesinde başlayan bu provokatif girişimler, müsabaka sonrasında yoğunlaşmış ve yaralanan taraftarlarımız olmuştur."

"Karşılaşma öncesinde yaşanan saldırılara rağmen, maç sonrasında yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmamasını ve taraftarlarımıza yönelik kolluk müdahalesini kabul etmediğimizi açıkça ifade ediyoruz. Sporun fair-play ruhuna ve tribün kültürüne aykırı saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyoruz."

"Yaşananların, provokatif grupların eylemleri olduğunun farkındayız. Amedspor Camiası olarak bu tür provokatif saldırlara karşı durmaya, gerekli hukuki süreçleri başlatmaya, taraftarlarımızın güvenliği ve hakkı için mücadele etmeye devam edeceğiz."

“Kadınları ntribünlerde özgür ve güvenli bir şekilde yer alması hak”

Amedspor Direniş Grubu da X hesabından yaptığı açıklamada, Bodrum deplasmanına giden taraftar grubunun ırkçı saldırıya uğradığını duyurdu. Açıklamada, kadın ve çocukların da bulunduğu gruptan bir kadın taraftarın yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Amedspor Kulübü ise resmi X hesabından yaptığı bilgilendirmede, kadın taraftarları Gülizar Özdemir’e yönelik saldırıyı “menfur” olarak nitelendirdi.

Kulüp, Başkan Nahit Eren’in saldırının hemen ardından Gülizar Özdemir’i arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve sürecin takipçisi olacaklarını kamuoyuna duyurdu. Amedspor, sporun birleştirici ruhuna aykırı bu saldırının faillerinin tespit edilmesi ve adli süreçlerin hızla işletilmesi için gerekli girişimlerde bulunacaklarını açıkladı. Kulüp ayrıca, kadınların tribünlerde özgür ve güvenli bir şekilde yer almasının temel bir hak olduğunu vurguladı.

Kayık Tribün Kolektifi de yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıların münferit olmadığını belirtti. Kolektif, Amedspor taraftarlarını taşıyan otobüslerin organize şekilde taşlı saldırıya uğradığını, kaldırım taşlarının sökülerek otobüslere atıldığını ve camların kırıldığını söyledi.

Açıklamada, saldırılar sonucu çok sayıda taraftarın yaralandığı, bazı taraftarların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kolektif, stadyum çevresinde bulunan taraftarların da hedef alındığını, kadınlar ve ailelerin başlarına aldıkları darbelerle yaralandığını kaydetti.

Kayık Tribün Kolektifi, yaşananların futbol rekabeti ya da tribün kültürüyle açıklanamayacağını vurgulayarak, bu saldırıların organize bir nefret pratiğinin sonucu olduğunu ifade etti.

Açıklamada, kadına yönelik şiddetin, cinsiyetçi küfürlerin ve taraftara dönük saldırıların futbol ortamında normalleştirilmesine tepki gösterildi ve Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere ilgili kurumlar sorumluluk almaya çağrıldı.

Cezasızlık politikası

DEM Parti Milletvekili Serhat Eren de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İçişleri Bakanlığı’nı etiketleyerek saldırılara tepki gösterdi.

Eren, Bodrum’da Amedspor taraftarlarına yönelik saldırıların stadyumlarda tırmandırılan nefret ikliminin sonucu olduğunu belirtti. Küfürle başlayan ve cezasız bırakılan sürecin taşlı ve sopalı saldırılara dönüştüğünü ifade eden Eren, şiddeti ve cezasızlık politikasını kınadı.

Serhat Eren, İçişleri Bakanı’nı sorumluluk almaya ve saldırılarla ilgili derhal etkili bir soruşturma yürütmeye çağırdı.

Bodrum deplasmanında beraberlik ile biten maçın ardından Amedspor taraftarı takımına desteğe devam ediyor. Tribünlerden “Diren ha Diyarbekir diren” bestesi… Tüm ırkçılığa ve saldırılara rağmen bu takım şampiyonluğu hak ediyor. Sizce de öyle değil mi? pic.twitter.com/gXoxRnCckj — metinyoksu (@metinyoksu) December 22, 2025

