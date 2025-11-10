Amedspor: Sahaya TFF’nin belirlediği pankartla çıkıldı

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, Hatayspor maçı öncesinde sahaya “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Saygı ve Minnetle Anıyoruz” yazılı pankartla çıkılmasına yönelik tartışmalara yanıt verdi.

Eren, pankartın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlendiğini belirterek, “Bu tartışmalar bizim gündemimiz değil. Bu, tamamen resmi bir süreçtir” dedi.

“Sahaya TFF’nin belirlediği pankartla çıkıldı”

Eren, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan Amedspor–Hatayspor karşılaşmasında her iki takımın da aynı pankartla sahaya çıkmasının ardından sosyal medyada yapılan yorumlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Bu ülkede futbol müsabakalarında takımların sahaya hangi pankartlarla çıktığı, aslında konuyu bilen herkes tarafından bilinir” diyen Eren, şu ifadeleri kullandı:

“Bu hafta Türkiye genelinde 7, 8 ve 9 Kasım tarihlerinde oynanan tüm resmi maçlarda, TFF tarafından belirlenen ‘Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Saygı ve Minnetle Anıyoruz’ yazılı pankart kullanıldı.

Bizim kendi etkinliklerimizde dahi açtığımız her pankart önceden Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirilir. Dolayısıyla bu pankart da federasyonun resmi uygulamasıdır.”

“Amedspor’un gündemi sportif başarıdır”

Kulüp olarak bu tartışmalardan uzak durduklarını vurgulayan Eren, Amedspor’un odak noktasının sportif başarı ve toplumsal dayanışma olduğunu dile getirdi:

“Bizim gündemimiz bu tür polemikler değil. Amedspor, kendi rengiyle, kimliğiyle, halkının ona yüklediği değerlerle sahada var olmaya devam ediyor. Biz halkımızın heyecanına, başarı özlemine odaklanmış durumdayız.

Bu tür tartışmalar kulübümüzün motivasyonunu düşürmez; biz yolumuza odaklanarak devam edeceğiz.”

(EMK)