HABER
YT: Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:40 30 Ocak 2026 11:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.01.2026 16:23 30 Ocak 2026 16:23
Okuma Okuma:  1 dakika

Amedspor’a ‘saç örme’ paylaşımından 802 bin 500 TL para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Başkanı Nahit Eren’e de 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

BİA Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 22 Ocak’ta Amedspor’un resmî Instagram hesabından yapılan “saç örme” paylaşımlarını gerekçe göstererek kulüp ve kulüp başkanı hakkında disiplin cezası verdi.

TFF’nin kararına göre, söz konusu paylaşımların “futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” ile “ideolojik propaganda” içerdiği iddiasıyla, Trendyol 1. Lig’de lider konumda bulunan Amedspor’a 802 bin 500 TL para cezası uygulanmasına hükmedildi.

Ceza, Futbol Disiplin Talimatı’nın 38/1-b, 42/4, 42/2 ve 10/2 maddeleri uyarınca verildi.

Aynı paylaşımlar nedeniyle Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren hakkında da ayrı bir disiplin kararı alındı. TFF, Eren’e “futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” gerekçesiyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Bu cezanın da Futbol Disiplin Talimatı’nın 38/3 ve 38/1-a maddelerine dayandırıldığı belirtildi.

Hak mahrumiyeti cezası verilen kulüp yöneticisi ya da yetkilisi, o süre boyunca futbolla ilgili hiçbir idari faaliyette bulunamaz, kulübü resmî olarak temsil edemez ve maçlarda locaya, yedek kulübesine, saha kenarına giremez. TFF, PFDK, kulüpler birliği gibi futbol kurumlarıyla resmî temas kuramaz, basın açıklaması yapamaz, imza yetkisini kullanamaz, kulüp adına karar alamaz. (TY)
Amedspor saç örme protestosu tff Nahit Eren
