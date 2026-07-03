NATO Zirvesi Öncesi ODTÜ öğrencilerine tahliye kararı

*Karar, 2 Temmuz akşamı e-posta ile bildirildi. Staj yapan veya çalışan ve Ankara'da kalmak zorunda olan öğrenciler, sadece bir gün içinde tahliye edilmelerini ve alternatif konaklama imkanı sunulmamasını eleştirdi.

ODTÜ yönetimi, NATO zirvesi öncesinde öğrencilere elektronik posta yoluyla gönderdiği bilgilendirmede, Valilik kararı kapsamında 6-12 Temmuz tarihleri arasında kampüse personel ve araç girişlerinde önemli kısıtlamalar uygulanacağını açıkladı.

Bu nedenle belirtilen tarihlerde yurtlarda konaklama hizmeti verilemeyeceği ifade edilirken, 2 Temmuz saat 19.28'de gönderilen e-postada öğrencilerden odalarını en geç 4 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'a kadar boşaltmaları istendi.

Öğrenciler mağdur oldu

Evrensel’in haberine göre, karar, özellikle staj yapan ya da çalıştığı için yaz döneminde Ankara'da kalmak zorunda olan ve alternatif barınma imkanı bulunmayan öğrencilerin tepkisini çekti. Tahliye kararının duyurulmasının ardından öğrenciler yurtlarda toplantılar düzenleyerek süreci değerlendirdi ve ortak bir kararla yurtları boşaltmama kararı aldı.

Özellikle 5. Yurtta yapılan toplantıda söz alan kadın öğrenciler, günlerinin büyük bölümünü staj veya iş yerlerinde geçirdiklerini belirterek, eşyalarını toplayıp yurttan ayrılmaları için yalnızca bir gün süre verilmesinin ciddi mağduriyet yarattığını dile getirdi. Öğrenciler ayrıca, kendilerine herhangi bir alternatif konaklama seçeneği sunulmadığını, havalimanı ile bazı yolların güvenlik gerekçesiyle kapatılacak olmasının da bu kadar kısa sürede tahliyeyi fiilen imkânsız hale getirdiğini ifade etti.

Öğrenciler, yurtlarda kalmaya devam etmek istediklerini belirten bireysel dilekçeleri yönetime sunmaya hazırlanırken, ODTÜ öğrencilerinin katılımına açık bir imza kampanyası başlatılacağını da duyurdu.

Karara karşı ortak bir basın açıklaması yapan öğrenciler, barınma haklarından vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Açıklama şöyle:

"Staj yapmak, çalışmak için yurtlarda kalanlarımız ne yapacak? Bize kalacak yer dahi sağlanmamışken, bir gün içerisinde yurdumuzdan çıkıp nereye gideceğiz? Bu mağduriyet nasıl giderilecek? NATO'nun keyfi öğrencilerin barınma hakkından daha mı değerli? Ankara'da kalması gereken ve 'geçerli mazereti olmayan' öğrenciler sokakta mı kalacak?"

Af Örgütü: NATO Zirvesi öncesi gözaltı ve yasaklara son verilmeli

(EMK)