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DÜNYA
Yayın Tarihi: 26 Ekim 2023 08:01
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2023 08:09
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ABD’de silahlı saldırı: 22 kişi öldürüldü

Silahlı saldırgan olarak aranan Robert Card eski bir ordu mensubu ve ateşli silahlar eğitmeni.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/26/abdde-silahli-saldiri-22-kisi-olduruldu.jpg

ABD'nin Maine eyaletinde Robert Card adlı bir kişi silahlı saldırıda bulundu. Maine polisi, Leviston kentinde saldırganın, 3 ayrı bölgede insanların üzerine ateş açması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'a yakın kişin de yaralandığını açıkladı.

CNN’in haberine göre 40 yaşındaki Robert Card eski bir ordu mensubu ve ateşli silahlar eğitmeni.  

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Auburn Belediye Başkanı Jason Levesque, yaptığı açıklamada, olay nedeniyle okulların tatil edildiğini, yetkililerin Lewiston'daki silahlı saldırının şüphelisini aradığını ifade etti.

Polis ayrıca X’ten yaptığı açıklamada, Auburn sakinlerinin kapalı yerde kalması ve kapılarını kilitleme uyarısında bulundu.

Ayrıca, Androscoggin İlçesi Şerif Ofisi, şüphelinin, elindeki tüfekle ateş eder pozisyonda görüntülendiği iki fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak yakalanması için çevre sakinlerini yardıma çağırdı. Güvenlik kamerası kayıtlarında kahverengi mont ve siyah pantolonlu zanlının, elinde uzun namlulu bir silahla insanları hedef aldığı görüldü. (AS)

silahlı saldırı
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