ABD’de silahlı saldırı: 22 kişi öldürüldü

ABD'nin Maine eyaletinde Robert Card adlı bir kişi silahlı saldırıda bulundu. Maine polisi, Leviston kentinde saldırganın, 3 ayrı bölgede insanların üzerine ateş açması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'a yakın kişin de yaralandığını açıkladı.

CNN’in haberine göre 40 yaşındaki Robert Card eski bir ordu mensubu ve ateşli silahlar eğitmeni.

Auburn Belediye Başkanı Jason Levesque, yaptığı açıklamada, olay nedeniyle okulların tatil edildiğini, yetkililerin Lewiston'daki silahlı saldırının şüphelisini aradığını ifade etti.

Polis ayrıca X’ten yaptığı açıklamada, Auburn sakinlerinin kapalı yerde kalması ve kapılarını kilitleme uyarısında bulundu.

**ALERT: There is an active shooter incident in progress in the City of Lewiston. ALL Auburn & Lewiston residents are strongly urged to shelter in place, lock all doors & report suspicious individuals and activities to 9-1-1. Most businesses in the area have closed/are closing.**