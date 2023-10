Li DYAyê êrîşeke çekdarî pêk hat: 22 kes mirin

Li eyaleta Maineyê ya DYAyê kesekî bi navê Robert Card, êrîşeke çekdarî pêk anî. Polîsên Maineyê ragihand ku Car dli bajarê Lewistonê, li 3 herêmên cuda êrîş pêk aniye û di encamê de 22 kes mirine, nêzîkî 60 kesî jî birîndar bûne.

Li gorî nûçeya CNNyê Card kevneleşker e û perwerdekarê çekên gulexwar e. Polîs li wî digerin.

Şaredarê Auburnê Jason Levesqueyî got ku ji ber êrîşê, wê dibistan neyên vekirin û polîs li gumanbarê êrîşê digerin.

Polîsan her weha li ser hesabê Xê daxuyaniyek weşand û diyar kir ku bila niştecihên Auburnê dernekevin ji derve û deriyên xwe kilît bikin.

Ofîsa Şerîfî ya navçeya Androscogginê li ser hesabê medyaya civakî du fotoğraf weşand ku êrîşkar tê de xuya dike. Di fotografan de diyar dibe ku di destê êrîşkarî de tifing heye û guleyan direşîne. Polîsan bi vê peyamê re daxwaz ji niştecihan kiri ku ji bo êrîşkar bê zeftkirin, alîkariya wan bikin.

**ALERT: There is an active shooter incident in progress in the City of Lewiston. ALL Auburn & Lewiston residents are strongly urged to shelter in place, lock all doors & report suspicious individuals and activities to 9-1-1. Most businesses in the area have closed/are closing.**