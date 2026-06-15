ABD ve İran anlaştı: İmza töreni 19 Haziran’da İsviçre’de

ABD ile İran arasında arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, taraflara arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, “Yoğun görüşmelerin ardından, ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

Her iki tarafın da “Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan ettiğini” aktaran Şerif, anlaşmanın resmi imza töreninin 19 Haziran’da İsviçre’de düzenleneceğini duyurdu.

Şerif, arabulucuların bu hafta içinde bir dizi toplantının yapılmasında kolaylaştırıcı rol oynayacağını, bu toplantılar sayesinde teknik görüşmeler ve resmi imza töreni için temelin atılacağını ifade etti.

ABD ve İran’a “çatışmaya diplomatik çözüm bulma konusunda bağlılıkları” dolayısıyla teşekkür eden Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar’a da arabuluculuk çabalarına katkıları için teşekkürlerini sundu.

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Trump: “Herkese tebrikler”

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşmanın tamamlandığını belirten Trump, şöyle devam etti:

Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı’nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD Donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum. Dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın. Petrol aksın.

“Netanyahu’nun itirazlarına rağmen anlaşma sağlandı” ABD Başkanı Trump, mutabakata dair New York Times’a verdiği demeçte, İran’ın ABD ile nihai bir nükleer anlaşmaya varamaması halinde ise Tahran’a yönelik askeri saldırıları yeniden başlatacağını belirtti. İran ile mutabakatın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun itirazlarına rağmen sağlandığını belirten Trump, “[Netanyahu] O çok zor bir adam. Dürüst olmak gerekirse, bunu yaptığımız için bize çok şükran duymalı. Zira İran’ın nükleer silahı olsaydı İsrail iki saat bile ayakta kalamazdı” ifadelerini kullandı.

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İran: “Anlaşma Lübnan’ı da kapsıyor

İran’ın Tesnim Haber Ajansı’na göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, ABD ile varılan anlaşma hakkında yaptığı açıklamada, “Mutabakat zaptının metni tamamlandı ve İslamabad mutabakat zaptının resmi imza töreni cuma günü İsviçre’de gerçekleşecek” dedi.

Garibabadi sözlerini şöyle sürdürdü:

İki heyetin başkanları, görüşmelerin gelecekteki düzenlemelerini belirlemek için müzakereler yürütecek. O zamana kadar, ABD tarafının savaşı sona erdirmek, ablukayı kaldırmak ve varlıkları serbest bırakmak konusundaki taahhütleri doğrulanacak. 60 günlük görüşmeler, ABD’nin bu taahhütleri yerine getirmesine bağlıdır.

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, anlaşmanın imzalanmasından sonraki 60 günlük süre içerisinde yaptırımlar, nükleer program ve ekonomik kalkınma mekanizması gibi konuların müzakere edileceğini kaydetti.

Anlaşmanın Lübnan’ı da kapsadığını belirten Garibabadi, “Lübnan da dahil olmak üzere çeşitli cephelerdeki savaş ve askeri operasyonlara derhal ve kalıcı olarak son verileceği bu gece açıklanacak” dedi.

Anlaşma metninde “İran’ın tüm önemli görüşlerinin” yer aldığını aktaran Garibabadi, 19 Haziran’daki imza töreninden önce anlaşma metninin kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

(VC)