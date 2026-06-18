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YT: Yayın Tarihi: 18.06.2026 09:25 18 Haziran 2026 09:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.06.2026 09:58 18 Haziran 2026 09:58
Okuma Okuma:  2 dakika

ABD Başkanı Trump, İran ile mutabakat zaptını Versay'da imzaladı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın "İslamabad Mutabakat Anlaşması"nı elektronik olarak imzaladığını açıklamıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD Başkanı Trump, İran ile mutabakat zaptını Versay'da imzaladı
*Görsel, Beyaz Saray'ın X hesabında paylaştığı videodan alınmıştır.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisi onuruna Versay Sarayı'nda verdiği akşam yemeğinde imzaladı.

Beyaz Saray, konuya ilişkin görüntüleri, "ABD Başkanı Trump, İran ile varılan mutabakat zaptını Fransa'da Versay'da imzaladı" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Trump, katıldığı G7 zirvesinin ardından ülkesine dönmeden önce Fransız mevkidaşının kendisi onuruna Versay Sarayı'nda verdiği akşam yemeğine katılmıştı.

Şerif'ten 'mutabakat' açıklaması

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın "İslamabad Mutabakat Anlaşması"nı elektronik olarak imzaladığını açıklamıştı.

Şerif, "Bu anlaşmanın ilgili hükümetlerin en üst düzeyinde imzalanması, her iki tarafın da çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesine olan bağlılığını göstermektedir. İslamabad Mutabakat Anlaşması derhal yürürlüğe girecek ve ilk adım olarak İran, Hürmüz Boğazı'nı derhal yeniden açacak, ABD ise deniz ablukasını derhal kaldıracaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Mutabakat zaptında neler var?

Al Arabiya English’in ulaştığını bildirdiği mutabakat zaptı taslağı, ABD ve İran arasında tüm cephelerde kalıcı ateşkes, karşılıklı egemenliğe saygı ve iç işlerine müdahale etmeme taahhüdü öngörüyor. Tarafların 60 gün içinde nihai anlaşmaya varması, ABD’nin deniz ablukasını kaldırması, bölgedeki güçlerini çekmesi ve İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması için takvim belirlenmesi planlanıyor.

Belgede ayrıca İran’ın nükleer silah üretmeyeceği yönündeki taahhüdünü yinelemesi, zenginleştirilmiş nükleer materyalin akıbetinin nihai anlaşmada ele alınması ve bu süreçte tarafların mevcut durumu koruması maddeleri yer alıyor. ABD’nin İran’ın petrol ve petrokimya ihracatı için geçici muafiyetler yayımlaması, dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılması ve İran’ın ekonomik rehabilitasyonu için en az 300 milyar dolarlık finansman sağlanması da taslakta öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.

(VC)

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İstanbul
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