Trump, Hürmüz Boğazı'nı açmaya söz verdiği için İran'a bombardıman emrini iptal ettiğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin üst düzeyde onaylandığını belirterek bu akşam için planlanan hava saldırılarını iptal ettiğini duyurdu.

Bloomberg'ün haberine göre Trump, anlaşmanın prensipte ve detaylarda ilgili taraflarca onaylandığını belirtirken, imza törenine ilişkin ayrıntıların yakında duyurulacağını söyledi.

Anadolu Ajansı da ABD Başkanı'nın, "[İran'la anlaşma] Belgelerinin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz." dediğini aktardı. "Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek, belki de Avrupa'da." dedi.

Trump, söz konusu anlaşmanın imzalanması durumunda İran'ın hiçbir şekilde nükleer silah elde etmeyeceğini dile getirerek, "Nükleer silaha sahip olmayacaklar; bu konuda anlaşmaya vardılar. Hiçbir biçimde nükleer silah da geliştirmeyecekler." iddiasında bulundu.

Trump gün içinde İran'a yönelik kapsamlı bir yeni saldırı planı açıklamış ve abartılı hedefler ileri sürmüştü:

Çok uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası’nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz ve tıpkı Venezuela’da olduğu gibi, petrol ve doğalgaz piyasalarının tam kontrolünü ele alacağız.

Trump’tan İran’a: Hark Adası’nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz

Trump: "İran anlaşmayı kabul etti, ben de bombardımanları iptal ettim

ABD Başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran ile yürütülen görüşmelerin ülke liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle, ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim" diye yazdı.

Görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Trump, "Görüşmeler ve nihai noktalar, hem prensipte hem de ayrıntılı olarak; İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer ilgili tüm taraflar tarafından onaylandı" dedi.

Trump bu anlaşmanın sonuçlanmasına kadar yürütülen deniz ablukasının yürürlükte kalmaya devam edeceğini belirtti.

Ayrıca Trump paylaşımında imza töreninin yeri ve zamanının kısa süre içinde açıklanacağını da duyurdu.

"Erdoğan harikaydı" demiş

AA, Trump'ın, İran'la anlaşma sürecinde Ankara'nın rolüne ilişkin, "Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan bu süreçte harikaydı." dediğini haberleştirdi.

İran lideri Mücteba Hamaney'in anlaşmayı onaylayıp onaylamadığı konusundaki da Trump, "Anladığım kadarıyla cevap evet." dedi.

Trump, bu hafta sonu Washington'da düzenlenecek ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamalarını takip etmek üzere kentte kalacağını, olası bir imza törenine Başkan Yardımcısı JD Vance'in katılabileceğini söyledi.

(AEK)