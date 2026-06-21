İran Hürmüz Boğazı’nı kapattığını duyurdu, ABD “Trafik sürüyor” dedi

İran, İsrail’in Lübnan’a yönelik son saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı’nı kapattığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, stratejik su yoluna yaklaşmamaları için gemilere uyarıda bulundu. Açıklamada, kararın İsrail’in Lübnan’daki saldırıları ve ABD’nin ateşkes için verdiği taahhütleri ihlal ettiği iddiası nedeniyle alındığı belirtildi.

Ancak tehdidin fiilen uygulanıp uygulanmadığı netleşmedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığı iddiasını reddetti.

Komutanlık Sözcüsü Deniz Yüzbaşı Tim Hawkins, Reuters’a yaptığı açıklamada, “İran Hürmüz Boğazı’nı kontrol etmiyor” dedi. Hawkins, deniz trafiğinin sürdüğünü ve ABD güçlerinin durumu izlediğini söyledi.

İsviçre’de görüşme bekleniyor

Gelişme, ABD ile İran arasında bu hafta imzalanan bildirilen geçici anlaşmanın ardından yaşandı. Anlaşmanın, İran’ın nükleer programını da kapsayacak daha ayrıntılı bir mutabakata dönüştürülmesi için tarafların bugün İsviçre’de görüşmesi planlanıyordu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, müzakerelere katılmak üzere pazar sabahı İsviçre’ye ulaştı. Vance, yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada, nükleer başlıkta ve Lübnan’daki ateşkes konusunda ilerleme sağlanmasını umduklarını söyledi.

Arabulucu ülkelerden Pakistan, görüşmelerin planlandığı gibi yapılacağını duyurdu. Tahran’dan gelen haberlerde de üst düzey İranlı yetkililerden oluşan bir heyetin müzakerelere katılmak üzere yola çıktığı aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmail Baghaei ise görüşmelerden önce yaptığı açıklamada, ilerleme sağlanmasının ABD’nin anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu söyledi.

Lübnan’da ateşkes belirsizliği

Öte yandan Lübnan’da ise İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar sürüyor.

Lübnan makamlarına göre İsrail’in cumartesi günü ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda en az 16 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Lübnan Sivil Savunma Kurumu, ekiplerin sabah saatlerinden itibaren Nebatiye bölgesinde çalıştığını açıkladı.

İsrail ordusu ise saldırıların, Hizbullah’ın gece saatlerinde gerçekleştirdiği roket atışlarına yanıt olarak düzenlendiğini savundu.

Cuma günü de Hizbullah’ın bir İsrail tankını hedef aldığı, saldırıda aralarında üst düzey bir subayın da bulunduğu dört İsrail askerinin öldüğü bildirildi. Hizbullah, saldırının İsrail’in daha önceki ateşkesi ihlal ederek ilerlemesine karşılık yapıldığını açıkladı.

Bunun ardından İsrail’in Lübnan’ın güneyi ve Bekaa Vadisi’ne düzenlediği saldırılarda, yerel makamlara göre 83 kişi öldü.

ABD-İran anlaşması, İsrail ve Hizbullah anlaşmanın tarafı olmasa da Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların durmasını öngörüyordu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail’e yönelik tehditler ortadan kalkana kadar İsrail güçlerinin Lübnan’ın güneyinde kalacağını söylüyor. Hizbullah ise İsrail Lübnan’dan çekilme taahhüdünde bulunmadıkça saldırılarını durdurmayacağını belirtiyor.

(HA)