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YT: Yayın Tarihi: 13.06.2026 09:18 13 Haziran 2026 09:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.06.2026 09:26 13 Haziran 2026 09:26
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İran Dışişleri Bakanı: ABD ile anlaşma hiç bu kadar yakın olmamıştı

ABD Başkanı Donald Trump da anlaşmanın pazartesi gününe kadar imzalanacağına inandığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İran Dışişleri Bakanı: ABD ile anlaşma hiç bu kadar yakın olmamıştı
Londra’daki İran ve Gazze protestolarından bir kare, 9 Haziran 2026, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı).

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile müzakere görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Medya kuruluşlarının mutabakat zaptının içeriğiyle ilgili spekülasyonlardan kaçınması gerektiğini söyleyen Arakçi, “İslamabad Mutabakat Zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı,” dedi. 

Erakçi ayrıca, şeffaf yaklaşım doğrultusunda tüm detayların zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti. 

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan ABD Başkanı Donald Trump da Erakçi’nin anlaşmanın çok yakın olduğu yönündeki açıklamasını oldukça olumlu bulduğunu kaydetti.

“Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Trump, İran ile hafta sonu veya pazartesi günü anlaşmayı imzalayabileceklerine inandığını aktardı.

Öte yandan İran basınında “anlaşma imzalanır imzalanmaz Tahran’ın dondurulmuş İran fonlarına erişeceği” yönündeki haberler üzerine Tahran yönetimine tepkilerini ilettiklerini söyleyen Trump, İran tarafının konuya ilişkin özür dilediğini iddia etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin, “Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı,” ifadesini kullandı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi donald trump İslamabad Mutabakat Zaptı
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