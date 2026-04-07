DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 07.04.2026 10:00 7 Nisan 2026 10:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.04.2026 10:07 7 Nisan 2026 10:07
Okuma Okuma:  3 dakika

Küba Devlet Başkanı, ABD’li Demokrat Kongre üyeleri ile bir araya geldi

Miguel Díaz-Canel, ABD tarafından ülkesine uygulanan ablukanın sonuçlarını ve neden olduğu insani kriz tablosunu kongre üyeleriyle paylaştı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Miguel Díaz-Canel’in X hesabı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ülkesini ziyaret eden ABD’li Demokrat Partili Kongre üyeleri Pramila Jayapal ve Sheila Jackson Lee ile görüştü.

Díaz-Canel, X hesabından yaptığı paylaşımda, Jayapal ve Jackson ile çekilen fotoğraflara yer verdi.

ABD’nin mevcut hükümeti tarafından ülkesine uygulanan enerji ablukasının sonuçlarını ve neden olduğu insani kriz tablosunu Kongre üyeleriyle paylaştığını belirten Díaz-Canel, “Hükümetimizin ciddi ve sorumlu bir ikili diyalog sürdürme ve mevcut anlaşmazlıklara çözüm bulma konusundaki isteğini yineledim,” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de X’teki hesabından yaptığı açıklamada, ABD’li Kongre üyeleriyle bir araya geldiğini belirtti.

ABD hükümetinin Küba’ya karşı yürüttüğü çok boyutlu saldırı politikasına değindiğini vurgulayan Rodriguez, “Bunun Küba halkı üzerinde büyük bir etkisi var ve mevcut enerji ablukasıyla durum daha da kötüleşti. Ayrıca daha saldırgan eylem tehditlerini ve mümkün olan tüm yollarla yürütülen sürekli ve düşmanca karalama kampanyasını da dile getirdim,” değerlendirmesinde bulundu.

Rodriguez, Küba hükümetinin iç işlerine ve siyasi, ekonomik ile sosyal sistemine müdahale olmaksızın, uluslararası hukuk temelinde ikili sorunlara çözüm bulmak amacıyla diyaloğa açık olduğunu Kongre üyelerine ifade ettiğini belirtti.

Küba Devlet Başkanı: Müdahaleye maruz kalırsak devrim uğruna canımı vermeye hazırım
Küba Devlet Başkanı: Müdahaleye maruz kalırsak devrim uğruna canımı vermeye hazırım
27 Mart 2026

ABD’nin Küba ambargosu

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak 2026’da, Küba’ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Küba’ya petrol ihracını fiilen imkânsız hâle getiren kararname Kübalıların sağlık hizmetlerine erişimini kısıtlıyor, çocukların eğitim hakkını engelliyor ve ülkenin kalkınma olanaklarını bilinçli biçimde tahrip ediyor.

Beyaz Saray, bu kararın, yaklaşık 10 milyon nüfusu olan Küba’nın “zararlı eylem ve politikalarına” karşı ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını iddia etti.

Trump, 1 Şubat’ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurdu; ancak Küba bunu yalanladı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye soktu.

Petrol ambargosu nedeniyle yakıt sıkıntısı yaşayan Küba’da, aynı zamanda geniş çaplı elektrik kesintileri de yaşanıyor. Díaz-Canel, 13 Mart’ta yaptığı açıklamada ülkenin yaklaşık dört aydır dışarıdan petrol temin edemediğini belirterek, elektrik sisteminin güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışıldığını ifade etti.

Küba’ya bugüne dek Meksika, Çin, Brezilya, İtalya ve ABD’den sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı çeşitli yardımlar gönderildi. (TY)

İstanbul
Miguel Díaz-Canel abd Küba'ya ABD ablukası
