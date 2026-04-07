Küba Devlet Başkanı, ABD’li Demokrat Kongre üyeleri ile bir araya geldi

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ülkesini ziyaret eden ABD’li Demokrat Partili Kongre üyeleri Pramila Jayapal ve Sheila Jackson Lee ile görüştü.

Díaz-Canel, X hesabından yaptığı paylaşımda, Jayapal ve Jackson ile çekilen fotoğraflara yer verdi.

ABD’nin mevcut hükümeti tarafından ülkesine uygulanan enerji ablukasının sonuçlarını ve neden olduğu insani kriz tablosunu Kongre üyeleriyle paylaştığını belirten Díaz-Canel, “Hükümetimizin ciddi ve sorumlu bir ikili diyalog sürdürme ve mevcut anlaşmazlıklara çözüm bulma konusundaki isteğini yineledim,” ifadesini kullandı.

Al recibir a los congresistas estadounidenses @RepJayapal y @rep_jackson denuncié el daño criminal provocado por el #bloqueo, en particular las consecuencias del cerco energético decretado por el actual gobierno de EE.UU y sus amenazas de acciones aun más agresivas.



— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) April 6, 2026

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de X’teki hesabından yaptığı açıklamada, ABD’li Kongre üyeleriyle bir araya geldiğini belirtti.

ABD hükümetinin Küba’ya karşı yürüttüğü çok boyutlu saldırı politikasına değindiğini vurgulayan Rodriguez, “Bunun Küba halkı üzerinde büyük bir etkisi var ve mevcut enerji ablukasıyla durum daha da kötüleşti. Ayrıca daha saldırgan eylem tehditlerini ve mümkün olan tüm yollarla yürütülen sürekli ve düşmanca karalama kampanyasını da dile getirdim,” değerlendirmesinde bulundu.

Rodriguez, Küba hükümetinin iç işlerine ve siyasi, ekonomik ile sosyal sistemine müdahale olmaksızın, uluslararası hukuk temelinde ikili sorunlara çözüm bulmak amacıyla diyaloğa açık olduğunu Kongre üyelerine ifade ettiğini belirtti.

Küba Devlet Başkanı: Müdahaleye maruz kalırsak devrim uğruna canımı vermeye hazırım