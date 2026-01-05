Küba: Latin Amerika, ABD nedeniyle varoluşsal tehdit altında

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez, ABD’nin 3 Ocak’ta Venezuela’ya saldırması ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu kaçırmasının ardından Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Zirvesi’nde konuştu.

Telesur’un haberine göre, Rodriguez, bugün çevrimiçi düzenlenen zirvede, söz konusu ABD müdahalesini “tüm siyasi ve ideolojik çizgiler için tarihsel ve çok yönlü bir varoluşsal tehdit” olarak nitelendirdi.

Rodríguez, tüm CELAC ülkelerine bu tehdit karşısında “bağımsızlık ve egemenliklerinin esaslarını ortaklaşa savunma” çağrısı yaptı.

ABD ordusu Caracas'a saldırdı

İki günlük yas

Rodríguez, ABD’nin Latin Amerika’yı “arka bahçesi” gibi gören tutumunu reddettiklerini belirterek, “emperyalist ve faşist” girişimlerle bölgeye baskı kurma niyetinin de karşısında duracaklarını söyledi.

Maduro ve eşi Cilia Flores’in serbest bırakılmaları için tüm diplomatik ve siyasi kanalların kullanılması gerektiğini vurgulayan Rodríguez, “kaba güç ve barbarlığın, uluslararası hukukun önüne geçmemesi gerektiğini” kaydetti.

Rodríguez, meydana gelen can ve mal kaybından ABD’nin sorumlu olduğunu ifade ederek, “Saldırılardan sorumlu olanlardan hesap sorulması gerekecek,” dedi.

Küba hükümeti ayrıca, ABD’nin Venezuela’ya saldırısı esnasında 32 asker ve polisinin hayatını kaybettiğini açıklayarak ülkede iki gün yas ilân etti.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da uçakta gazetecilere ABD'nin Venezuela'ya saldırısı konusunda yaptığı açıklamada "Küba için beklemeniz yeterli. Küba, rahip ve rahibeleri öldüren komünist bir diktatörlük. Günleri sayılı. Bir gün uyanacağız, ki bunun 2026'da olmasını umuyorum, arka bahçemizde ABD'lileri öldüren terörist ve diktatörler değil ABD ile çalışan müttefiklerimiz olacak," dedi.