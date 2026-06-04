Küba’ya destek için Küçükçekmece’de dayanışma buluşması

Küçükçekmece Kültür Sanat ve Sosyal İşler Derneği öncülüğünde, Küçükçekmece Belediyesi ve Atakent Mahallesi Muhtarlığı’nın katkılarıyla 7 Haziran Pazar günü “Küba Halkıyla Dayanışma Gecesi” düzenlenecek.

ABD’nin uzun yıllardır sürdürdüğü ambargo politikalarının son dönemde daha da ağırlaşmasıyla Küba’da enerji, ilaç ve temel gıda gibi ihtiyaçlara erişimde ciddi sorunlar yaşanıyor. Özellikle Donald Trump döneminde yeniden sertleştirilen yaptırımlar nedeniyle Küba halkının yaşam koşulları günbegün zorlaşıyor.

Küba’ya ulaştırılmak üzere ayni ve nakdi yardım kampanyası da başlatılacak olan geceye Küba Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Raúl Ernesto Madrigal Cárdenas da katılacak.

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Etkinliğin açılış konuşmasını Küçükçekmece Kültür Sanat ve Sosyal İşler Derneği Başkanı Zeynep Türkmen yaparken; etkinlikte İnsan Hakları Uzmanı ve Yönetmen Ruken Tekeş, İstanbul Tabip Odası’ndan Dr. Şahin Özdemir ve Çağdaş Hukukçular Derneği’nden (ÇHD) Ezgi Önalan da yer alacak.

Küçükçekmece Kültür Sanat ve Sosyal İşler Derneği’nin aktardığına göre, Küçükçekmece Belediyesi temsilcisi ve Atakent Mahallesi Muhtarı Özge Erdoğan Yeşilırmak da programa katkı sunacak.

Organizasyon komitesi, 1999 Marmara Depremi ve 6 Şubat Maraş depremleri sonrasında Kübalı sağlık çalışanlarının Türkiye’ye verdiği desteğe atıf yaparak, söz konusu dayanışmanın bugün karşılıklı olarak sürdürülmesinin insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

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Küba Halkıyla Dayanışma Gecesi Tarih: 7 Haziran Pazar

Saat: 19.00

Yer: Atakent Kültür ve Sanat Merkezi – Küçükçekmece / İstanbul

(TY)