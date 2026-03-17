Küba elektrik sistemi tamamen çöktü

Küba Enerji ve Maden Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, elektrik sisteminde yaşanan arıza nedeniyle ülke nüfusunun tamamının elektriksiz kaldığını duyurdu.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Küba Devlet Elektrik Şirketi (La Union Electrica) de yaptığı açıklamada, Ulusal Elektroenerji Sisteminin (SEN) tamamen çöktüğünü duyurdu.
Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, 13 Mart’ta yaptığı açıklamada, ülkesinin yaklaşık üç aydır dışarıdan petrol alamadığını belirterek, elektrik sisteminin şu anda yalnızca güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışıldığını söylemişti.
ABD’nin Küba ambargosu
ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak 2026’da, Küba’ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.
Beyaz Saray, bu kararın, yaklaşık 10 milyon nüfusu olan Küba’nın “zararlı eylem ve politikalarına” karşı ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını iddia etti.
Trump, 1 Şubat’ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurdu; ancak Küba bunu yalanladı.
Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye soktu. (TY)