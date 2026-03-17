Küba elektrik sistemi tamamen çöktü

Küba Enerji ve Maden Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, elektrik sisteminde yaşanan arıza nedeniyle ülke nüfusunun tamamının elektriksiz kaldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Küba Devlet Elektrik Şirketi (La Union Electrica) de yaptığı açıklamada, Ulusal Elektroenerji Sisteminin (SEN) tamamen çöktüğünü duyurdu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, 13 Mart’ta yaptığı açıklamada, ülkesinin yaklaşık üç aydır dışarıdan petrol alamadığını belirterek, elektrik sisteminin şu anda yalnızca güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışıldığını söylemişti.​​​​​​​

İRAN'DAN SONRA HEDEF KÜBA MI? ABD’li senatör: Küba’daki komünist diktatörlüğün günleri sayılı