ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 23.03.2026 11:36 23 Mart 2026 11:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.03.2026 11:48 23 Mart 2026 11:48
Okuma Okuma:  1 dakika

Küba ambargoya tüm gücüyle direniyor

ABD ambargosu altındaki Küba'da enerji krizi giderek büyüyor. Elektrik kesintileri nedeni ile birçok hastanede yoğun bakım altındaki hastalar için yaşamsal sorunlar oluştu. Küba 21 Mart günü elektrik kesintileri nedeniyle karanlığa gömüldü. Enerji Bakanı kesinti olan bölgelerin de ana şebekeye bağlandığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Küba termik santral aracılığı ile enerji üretmeye çalışıyor
Küba termik santral aracılığı ile enerji üretmeye çalışıyor

Küba'ya yönelik ABD ambargosu nedeniyle ülkede ciddi bir petrol ve enerji krizi yaşanıyor. 21 Mart cumartesi günü Küba'da birçok eyalet karanlığa gömüldü. Elektrik kesintisi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören, ventilatöre bağlı yaşam sürdüren birçok kişi zor durumda kaldı.

Telesur'da yer alan habere göre, Küba Enerji ve Maden Bakanı Vicente de la O Levy , Küba'nın batıdaki Pinar del Río bölgesinden doğudaki Guantánamo eyaletine kadar tüm ülke genelinde ulusal elektrik şebekesinin (SEN) bağlantısının yeniden sağlanabildiğini bildirdi.

Havana Elektrik Şirketi, pazar günü saat 17:00'den sonra Küba başkentinin büyük bir bölümünde elektrik enerjisinin geri verildiğini doğruladı ve 43 bakım ve 10 temel su şebekesine elektrik sağlandığını açıkladı.

Uydu fotoğrafları Küba'nın ambargo nedeniyle karanlığa gömüldüğünü belgeledi

Küba, ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Ocak'ta ilan ettiği petrol ablukası nedeniyle, üç aydan fazla bir süredir adaya yakıt ulaşması engelleniyor ve Ulusal Elektrik Sistemi'nde çökmeye neden oluyor.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git