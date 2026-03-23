Küba ambargoya tüm gücüyle direniyor

Küba'ya yönelik ABD ambargosu nedeniyle ülkede ciddi bir petrol ve enerji krizi yaşanıyor. 21 Mart cumartesi günü Küba'da birçok eyalet karanlığa gömüldü. Elektrik kesintisi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören, ventilatöre bağlı yaşam sürdüren birçok kişi zor durumda kaldı.

Telesur'da yer alan habere göre, Küba Enerji ve Maden Bakanı Vicente de la O Levy , Küba'nın batıdaki Pinar del Río bölgesinden doğudaki Guantánamo eyaletine kadar tüm ülke genelinde ulusal elektrik şebekesinin (SEN) bağlantısının yeniden sağlanabildiğini bildirdi.

Havana Elektrik Şirketi, pazar günü saat 17:00'den sonra Küba başkentinin büyük bir bölümünde elektrik enerjisinin geri verildiğini doğruladı ve 43 bakım ve 10 temel su şebekesine elektrik sağlandığını açıkladı.

Uydu fotoğrafları Küba'nın ambargo nedeniyle karanlığa gömüldüğünü belgeledi

Küba, ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Ocak'ta ilan ettiği petrol ablukası nedeniyle, üç aydan fazla bir süredir adaya yakıt ulaşması engelleniyor ve Ulusal Elektrik Sistemi'nde çökmeye neden oluyor.

(Mİ)