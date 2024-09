23. Filmekimi'nin programı açıklanmaya başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği 23. Filmekimi, 4-13 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da başlayacak ve ardından Diyarbakır, Ankara ve İzmir’e konuk olacak.

Cannes, Venedik, Toronto ve Locarno gibi prestijli festivallerde gösterilen ve beğeni toplayan filmlerin yer aldığı Filmekimi, bu yıl da ekim ayı boyunca sinemaseverlerle buluşacak.

Filmekimi’nin bu yılki sloganı “Geldi iki gözümün çiçeği”.

Festival, 4-13 Ekim’de İstanbul, 10-13 Ekim’de Diyarbakır, 17-20 Ekim’de Ankara ve 24-27 Ekim’de ise İzmir’de gerçekleştirilecek.

Cannes’da ödül kazanan filmler

İstanbul’daki gösterimler Beyoğlu’ndaki Atlas 1948 Sineması, Şişli’de City’s Nişantaşı – CINEWAM Premium, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Kadıköy Sineması ve Sinematek/Sinema Evi’nde yapılacak. Diyarbakır’da Paribu Cineverse Diyarbakır Ceylan, Ankara’da Kült Kavaklıdere, İzmir’de ise Paribu Cineverse Konak Pier İzmir, festivale ev sahipliği yapacak.

Filmekimi programında, 77. Cannes Film Festivali'nde ödül kazanmış filmler yer alıyor.

Jüri Büyük Ödülü’ne layık görülen Payal Kapadia’nın All We Imagine as Light, Miguel Gomes’e En İyi Yönetmen ödülünü kazandıran Grand Tour, Palm Dog ödüllü Laetitia Dosch’un Dog on Trial (Le procès du chien), Colin Fargeat imzalı ve En İyi Senaryo ödülünü kazanan The Substance, Jüri Özel Ödülü’nü kazanan Mohammad Rasoulof’un The Seed of the Sacred Fig (Daneh Anjeer Moghadas) filmi ve En İyi İlk Film ödülüne layık görülen Halfdan Ullmann Tøndel imzalı Armand, festivalin öne çıkan yapımları arasında.

23. Filmekimi’nin detaylı programı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Biletler, 24 Eylül’den itibaren Lale Kart üyeleri için indirimli olarak satışa sunulacak, genel satış ise 27 Eylül Cuma günü başlayacak.

Detaylı bilgiye İKSV’nin internet sitesinden ulaşmak mümkün. (TY)