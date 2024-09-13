ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 13 Eylül 2024 16:21
 ~ Son Güncelleme: 13 Eylül 2024 16:30
2 dk Okuma

23. Filmekimi'nin programı açıklanmaya başladı

Seanslarda olabildiğince fazla sinemasevere yer sağlayabilmek için Filmekimi biletleri bu yıl Cemal Reşit Rey dışındaki tüm salonlarda numarasız olacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
23. Filmekimi'nin programı açıklanmaya başladı
Üç kişiyi ısırdığı için yargılanan bir köpeğin hikâyesini anlatan "Dog on Trial" (Köpek Davası) filminden bir kare

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği 23. Filmekimi, 4-13 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da başlayacak ve ardından Diyarbakır, Ankara ve İzmir’e konuk olacak.

Cannes, Venedik, Toronto ve Locarno gibi prestijli festivallerde gösterilen ve beğeni toplayan filmlerin yer aldığı Filmekimi, bu yıl da ekim ayı boyunca sinemaseverlerle buluşacak.

Filmekimi’nin bu yılki sloganı “Geldi iki gözümün çiçeği”.

Festival, 4-13 Ekim’de İstanbul, 10-13 Ekim’de Diyarbakır, 17-20 Ekim’de Ankara ve 24-27 Ekim’de ise İzmir’de gerçekleştirilecek.

Cannes’da ödül kazanan filmler

İstanbul’daki gösterimler Beyoğlu’ndaki Atlas 1948 Sineması, Şişli’de City’s Nişantaşı – CINEWAM Premium, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Kadıköy Sineması ve Sinematek/Sinema Evi’nde yapılacak. Diyarbakır’da Paribu Cineverse Diyarbakır Ceylan, Ankara’da Kült Kavaklıdere, İzmir’de ise Paribu Cineverse Konak Pier İzmir, festivale ev sahipliği yapacak.

Filmekimi programında, 77. Cannes Film Festivali'nde ödül kazanmış filmler yer alıyor.

Jüri Büyük Ödülü’ne layık görülen Payal Kapadia’nın All We Imagine as Light, Miguel Gomes’e En İyi Yönetmen ödülünü kazandıran Grand Tour, Palm Dog ödüllü Laetitia Dosch’un Dog on Trial (Le procès du chien), Colin Fargeat imzalı ve En İyi Senaryo ödülünü kazanan The Substance, Jüri Özel Ödülü’nü kazanan Mohammad Rasoulof’un The Seed of the Sacred Fig (Daneh Anjeer Moghadas) filmi ve En İyi İlk Film ödülüne layık görülen Halfdan Ullmann Tøndel imzalı Armand, festivalin öne çıkan yapımları arasında.

23. Filmekimi’nin detaylı programı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Biletler, 24 Eylül’den itibaren Lale Kart üyeleri için indirimli olarak satışa sunulacak, genel satış ise 27 Eylül Cuma günü başlayacak.

Detaylı bilgiye İKSV’nin internet sitesinden ulaşmak mümkün. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
23. Filmekimi Filmekimi İKSV 77. Cannes Film Festivali Dog on Trial
ilgili haberler
BİLETLER 4 EKİM'DE SATIŞA ÇIKIYOR
"Sinemasever için ekim, Filmekimi ayıdır"
28 Eylül 2022
/haber/sinemasever-icin-ekim-filmekimi-ayidir-267720
AZİZ YAĞAN YAZDI
Filmekimi Neden Diyarbakırsız?
1 Ekim 2016
/yazi/filmekimi-neden-diyarbakirsiz-179219
Filmekimi 10 Yaşında
7 Eylül 2011
/haber/filmekimi-10-yasinda-132553
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
BİLETLER 4 EKİM'DE SATIŞA ÇIKIYOR
"Sinemasever için ekim, Filmekimi ayıdır"
28 Eylül 2022
/haber/sinemasever-icin-ekim-filmekimi-ayidir-267720
AZİZ YAĞAN YAZDI
Filmekimi Neden Diyarbakırsız?
1 Ekim 2016
/yazi/filmekimi-neden-diyarbakirsiz-179219
Filmekimi 10 Yaşında
7 Eylül 2011
/haber/filmekimi-10-yasinda-132553
Sayfa Başına Git