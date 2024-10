Filmekimi başlıyor: “Geldi iki gözümün çiçeği”

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği 23. Filmekimi, 4-13 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da başlayacak ve ardından Diyarbakır, Ankara ve İzmir’e konuk olacak.

Cannes, Venedik, Toronto ve Locarno gibi prestijli festivallerde gösterilen ve beğeni toplayan filmlerin yer aldığı Filmekimi, bu yıl da ekim ayı boyunca sinemaseverlerle buluşacak.

Filmekimi’nin bu yılki sloganı “Geldi iki gözümün çiçeği”.

Festival, 4-13 Ekim’de İstanbul, 10-13 Ekim’de Diyarbakır, 17-20 Ekim’de Ankara ve 24-27 Ekim’de ise İzmir’de gerçekleştirilecek.

"The Seed of the Sacred Fig" filminden bir kare.

Cannes’da ödül kazanan filmler

Filmekimi programında, 77. Cannes Film Festivali'nde ödül kazanmış filmler yer alıyor.

Jüri Büyük Ödülü’ne layık görülen Payal Kapadia’nın All We Imagine as Light, Miguel Gomes’e En İyi Yönetmen ödülünü kazandıran Grand Tour, Palm Dog ödüllü Laetitia Dosch’un Dog on Trial, Colin Fargeat imzalı ve En İyi Senaryo ödülünü kazanan The Substance, Jüri Özel Ödülü’nü kazanan Mohammad Rasoulof’un The Seed of the Sacred Fig filmi ve En İyi İlk Film ödülüne layık görülen Halfdan Ullmann Tøndel imzalı Armand, festivalin öne çıkan yapımları arasında.

Festival programıyla ilgili detaylı bilgi için tıklayın. (TY)