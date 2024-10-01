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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 1 Ekim 2024 11:39
 ~ Son Güncelleme: 1 Ekim 2024 11:39
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Filmekimi başlıyor: “Geldi iki gözümün çiçeği”

4-13 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da başlayacak olan festivalde, 77. Cannes Film Festivali'nden ödülle dönen filmler öne çıkıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Filmekimi başlıyor: “Geldi iki gözümün çiçeği”
77. Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanan "Grand Tour" filminden bir kare.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği 23. Filmekimi, 4-13 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da başlayacak ve ardından Diyarbakır, Ankara ve İzmir’e konuk olacak.

Cannes, Venedik, Toronto ve Locarno gibi prestijli festivallerde gösterilen ve beğeni toplayan filmlerin yer aldığı Filmekimi, bu yıl da ekim ayı boyunca sinemaseverlerle buluşacak.

Filmekimi’nin bu yılki sloganı “Geldi iki gözümün çiçeği”.

Festival, 4-13 Ekim’de İstanbul, 10-13 Ekim’de Diyarbakır, 17-20 Ekim’de Ankara ve 24-27 Ekim’de ise İzmir’de gerçekleştirilecek.

"The Seed of the Sacred Fig" filminden bir kare.

Cannes’da ödül kazanan filmler

Filmekimi programında, 77. Cannes Film Festivali'nde ödül kazanmış filmler yer alıyor.

Jüri Büyük Ödülü’ne layık görülen Payal Kapadia’nın All We Imagine as Light, Miguel Gomes’e En İyi Yönetmen ödülünü kazandıran Grand Tour, Palm Dog ödüllü Laetitia Dosch’un Dog on Trial, Colin Fargeat imzalı ve En İyi Senaryo ödülünü kazanan The Substance, Jüri Özel Ödülü’nü kazanan Mohammad Rasoulof’un The Seed of the Sacred Fig filmi ve En İyi İlk Film ödülüne layık görülen Halfdan Ullmann Tøndel imzalı Armand, festivalin öne çıkan yapımları arasında.

Festival programıyla ilgili detaylı bilgi için tıklayın. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
23. Filmekimi 77. Cannes Film Festivali film festivali Geldi iki gözümün çiçeği
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13 Eylül 2024
/haber/23-filmekimi-nin-programi-aciklanmaya-basladi-299670
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"Sinemasever için ekim, Filmekimi ayıdır"
28 Eylül 2022
/haber/sinemasever-icin-ekim-filmekimi-ayidir-267720
AZİZ YAĞAN YAZDI
Filmekimi Neden Diyarbakırsız?
1 Ekim 2016
/yazi/filmekimi-neden-diyarbakirsiz-179219
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