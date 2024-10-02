Filmekimi, yedi yıl aradan sonra Diyarbakır'da

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği 23. Filmekimi, 4-13 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da başlayacak ve ardından Diyarbakır, Ankara ve İzmir’e konuk olacak.

Bu seneki Filmekimi, yedi yıl aradan sonra yeniden Diyarbakır’a konuk oluyor. 20 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet kontenjanı da Diyarbakır’a özel olarak artırıldı.

Diyarbakır Filmekimi programında 20 film yer alıyor.

Film gösterimleri 10-13 Ekim tarihlerinde Paribu Cineverse Diyarbakır Ceylan sineması Salon 2'de yapılacak.

Cannes, Venedik, Toronto ve Locarno gibi prestijli festivallerde gösterilen ve beğeni toplayan filmlerin yer aldığı Diyarbakır Filmekimi’nde öne çıkan filmlerden bazıları şöyle:

Kutsal İncirin Tohumu

İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof’un son filmi, Tahran’daki Devrim Mahkemesi’nde soruşturma hâkimliğine terfi eden İman’ı izliyor. Siyasi muhalifleri doğrudan yargılama yetkisini edinen İman’ın atanması, tam da Mahsa Amini’nin ölümü protestolarına denk geliyor. Aldığı ödüller: 2024 San Sebastian İzleyici Ödülü -- En İyi Avrupa Filmi | 2024 Cannes Özel Ödül, FIPRESCI Ödülü, Ekümenik Jüri Ödülü, François Chalais Ödülü, Fransa Sanat Sinemaları Birliği Ödülü.

Büyük Yolculuk

“Görünmez insanların gölgelerini görüyorum” diyerek dertlenen Edward, Britanya İmparatorluğu namına çalışan bir memur. Yıl 1917, Birmanya’nın başkenti Rangun’dayız. Evlenmemek için yıllardır nişanlısı Molly’den kıtalarca uzak durmayı beceren Edward, Molly Rangun’a geldiği gün onu terk eder ve Güneydoğu Asya’da diyar diyar, amaçsızca gezeceği Büyük Yolculuk’a başlar; ne var ki ilk günlerdeki paniği yerini giderek melankoliye bırakır.

2024 Cannes En İyi Yönetmen ödülünü alan film Portekiz’in Oscar adayı.

Aydınlık Hayallerimiz

Hint sinemasının yükselen yıldızlarından Payal Kapadia’nın bu ilk kurmaca filmi, ülkesindeki toplumsal kırılmayı şiirsel bir duyarlılık ve güçlü bir görsel dille yansıtırken bir sevgi, arzu ve feminist özgürleşme öyküsü anlatıyor. Sarsılmaz politik damarıyla da dikkat çeken Aydınlık Hayallerimiz, Mumbai’nin canlı keşmekeşi fonunda iki genç hemşireyi ve yakın arkadaşlıklarını gözlemliyor. Aldığı ödüller: 2024 San Sebastian Farklı Bir Bakış Ödülü, 2024 Cannes Büyük Ödül, 2024 FICUNAM (Meksika) İzleyici Ödülü, 2024 Durban En İyi Film.

Cevher

"Hiç kendinizin daha iyi bir versiyonunu hayal ettiniz mi? Daha genç... daha güzel... daha mükemmel bir siz... Bu yeni ürünü denemelisiniz: Cevher benim hayatımı değiştirdi!"

Bir aerobik programının yıldızı olan Elisabeth Sparkle, ilerleyen yaşı yüzünden 50. doğumgününde kovulunca yıkılır. Gizemli bir laboratuvar ona, damarlarına zerk edildiğinde "kendisinin daha iyi bir versiyonunu" ortaya çıkaracak mucizevi bir maddeyi kullanması önerisiyle yaklaşır. Aldığı ödüller: 2024 Cannes En İyi Senaryo, 2024 Toronto Geceyarısı Çılgınlığı Ödülü.

Trump’ın Hikâyesi

İranlı yönetmen Ali Abbasi’nin Cannes’da ana yarışmada prömiyerini yapan son filmi, yeniden başkanlık yarışına girişen eski ABD başkanı Donald Trump’ın ilk yıllarını mercek altına yatıran etkileyici bir biyografi. Abbasi’nin tekinsiz atmosferleri ve toplumsal eleştirileri baskın önceki filmleri Sınır ve Kutsal Örümcek’e karşın The Apprentice – Trump’ın Hikâyesi ABD güç mekanizmasının kalbine dalarak, geleceğin başkanını karanlık ve etkileyici bir mercekten bakarak inceliyor.

AZİZ YAĞAN YAZDI Filmekimi Neden Diyarbakırsız?

Köpek Davası

Umutsuz Dairuch, köpek arkadaşı Cosmos’u savunmasını isteyince, açık fikirli bir avukat olarak Avril buna karşı koyamaz. Köpek bir müvekkili savunmak ne kadar saçma gelse de böylece hukuk sisteminin tavizsizliğiyle yüzleşmek, hem kadın hem de hayvan haklarını cansiperane savunmak zorunda kalacaktır.

Film, 2024 Cannes Palm Dog’un kazananı.

Aile

Şiddet eğilimi insanın içinde mi vardır, yoksa bizi şekillendiren geçmiş travmalarımız mıdır––bu döngü hiç mi durmaz? Roma, 2000’lerin başı… Radikal bir çetenin mensubu olan genç Luigi, kardeşi Alessandro ve anneleri Licia ile birlikte yaşamaktadır; sürekli şiddet uygulayan babası Franco on yıldır hapistedir. Franco hapisten çıkar ve tıpkı eskiden olduğu gibi çocuklarını ve ailesini geri ister ama bunca yıldır hiç değişmediği ortadadır, hâlâ dokunduğu her şeyi zehirler.

Film, 2024 Venedik En İyi Erkek Oyuncu–Ufuklar ödülünün sahibi.

Programda yer alan filmlerin tamamını görmek için tıklayın. (TY)