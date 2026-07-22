TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 22.07.2026 14:43 22 Tîrmeh 2026 14:43
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 22.07.2026 14:48 22 Tîrmeh 2026 14:48
Xwendin Xwendin:  3 xulek

15 şaredariyan, kûçikên biçîp ên li Zanîngeha Hacettepeyê kom kirin

"36 kûçikên me yên ku dest danîne ser biçîp in. Çîpên sê kûçikên din jî jixwe yên Şaredariya Çankayayê bûn. Derziyên hemûyan hatine lêxistin. Piraniya wan pîr û nexweş in, kûçikê me yê herî ciwan 8 salî bû."

Tuğçe Yılmaz
TRTürkçesini Oku
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
15 şaredariyan, kûçikên biçîp ên li Zanîngeha Hacettepeyê kom kirin
Fotograf: Guliz Gunduz
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Civata Parastina Xwezayê û Mafên Ajalan ya Zanîngeha Hacettepeyê (HAYDOK), duh (21ê Tîrmehê) ragihand ku ekîbên ser bi 15 şaredariyên cuda, ketine Kampusa Beytepeyê û 39 kûçikên ku bi salan e li kampusê dijîn kom kirine.

Rê li ber xwebexşên HAYDOKê ku dixwestin rewşa kûçikan hîn bibin hat girtin û nehiştin ew bikevin kampusê.

Xwebexşên HAYDOKê yên ku em bi wan re axivîn, diyar kirin ku piraniya kûçikan ku di nav wan de yên pîr û nexweş jî hene li ser navê xwendakaran hatine tomarkirin û çîp pêve hatine kirin.

“Kûçikên me biçîp û derzîkirî ne”

Xwebexşan destnîşan kir ku cihên parastinê (padok) û qadên jiyanê yên ku xwendakaran bi salane bi keda xwe ji bo ajalan çêkiribûn jî hatine hilweşandin û dest danîne ser tiştên wan ên şexsî:

"36 kûçikên me yên ku dest danîne ser biçîp in. Çîpên sê kûçikên din jî jixwe yên Şaredariya Çankayayê bûn. Derziyên hemûyan hatine lêxistin. Piraniya wan pîr û nexweş in, kûçikê me yê herî ciwan 8 salî bû." Ji bo ku em îro kûçikan bibînin em bûn çend kom. Em ê sitargehan yek bi yek diyar bikin û biçin wan cihên ku me diyar kirine. Yên ku em cihên wan diyar bikin, em ê hewl bidin ku îro wan derxînin.”

Bi qasî ku em dizanin, ew birine sitargehên Macunkoy, Mamak, Sincan, Golbaşi û yên Şaredariya Bajarê Mezin. Ji me re gotin ku ev xebatek e ku di bin kordînasyona Şaredariya Bajarê Mezin, Parastina Xweza û Parkên Neteweyî û valîtiyê de tê meşandin. Em dizanin ku niha ajal di heşt sitargehên cuda de ne. Em ê hewl bidin pêşî biçin Sitargeha Macunkoyê. Bi qasî ku em dizanin niha heşt kûçikên me li wê derê ne."

“Biryara walîtiyê”

Mafparêzan diyar kirin ku tu hincet ji wan re nehatiye pêşandan û tenê gotine “Biryara walîtiyê ye” û wiha domandin:

“Me xwest ku em biryara walîtiyê bibînin, lê tu belge nîşanî me nedan. Berê qadeke ku rektoriyê ji bo me veqetandibû hebû. Me ew qad wekî xwendakar bi keda xwe amade kiribû. Ji bo ku zivistanê ajal ji baran û heriyê were parastin me ji wan re malik çêkiribûn. Lê ew qad bi temamî hat hilweşandin. Têl, kulube(malik) û gelek kelûpelên me hatine rakirin ango şikandin. Dermanên me hatine girtin. Amûrên me yên weke matkapa bi şarjê jî hebûn. Bi kurtî, qad rasterast hatiye talankirin.

Em ê hewl bidin ku bi rektoriyê re bicivin. Lê belê heta niha ji aliyê rektoriyê ve tu agahdarkirina fermî ji me re nehatiye kirin, ji ber wê em nikarin bi wan re têkiliyê deynin. Vê sibehê ji me re gotibûn, ‘Hûn dikarin di nav 48 saetan de kelûpelên xwe bibin, kes dest nade wan.’ Lê dema ku em îro çûn, me dît ku qad bi temamî paqijkirine û hilweşandine. Ev jî nîşan dide ku soza ku dabûn me nehatiye girtin.”

(TY/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
mafên ajalan şaredarî hacettepe Kûçik
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] Hemû Nivîsên wî/wê
bianet muhabir-editörü (Nisan 2022). Ağırlıklı olarak LGBTİ+, ekoloji/iklim krizi ve kültür-sanat alanlarında haberler üretiyor. “1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor / 1 Mayıs 1977 ve...

bianet muhabir-editörü (Nisan 2022). Ağırlıklı olarak LGBTİ+, ekoloji/iklim krizi ve kültür-sanat alanlarında haberler üretiyor. “1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor / 1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık” başlıklı dosyayı hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu. 2019’dan beri birlikte yaşadığı köpeği Küba, hayatında kelimelerle anlatması zor bir yer tutuyor. 

Domahiyê nîşan bide
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Daxuyanîya ji bo Eylem Sila Bayramê: Armanc sosyalîst, jin û LGBTİ+ ne
6 Gulan 2026
Daxuyanîya ji bo Eylem Sila Bayramê: Armanc sosyalîst, jin û LGBTİ+ ne
Manîfestoya Komunîst di operasyona ESPê de weke 'delîl' di dosyayê de cih girt
5 Sibat 2026
Manîfestoya Komunîst di operasyona ESPê de weke 'delîl' di dosyayê de cih girt
Li Şirnexê kuştina 36 pezkoviyan: "Rayedarên fermî çavên xwe ji vê yekê re digirin"
16 Kanûn 2025
Li Şirnexê kuştina 36 pezkoviyan: "Rayedarên fermî çavên xwe ji vê yekê re digirin"
3emîn Festîvala Fîlman a Amedê bi xelatan bi dawî bû
15 Kanûn 2025
3emîn Festîvala Fîlman a Amedê bi xelatan bi dawî bû
“Dinya bi çîrokan tê ba hev”
11 Kanûn 2025
“Dinya bi çîrokan tê ba hev”
Biçe serûpelê