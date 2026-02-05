TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 05.02.2026 07:55 5 Sibat 2026 07:55
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 05.02.2026 08:46 5 Sibat 2026 08:46
Xwendin Xwendin:  4 xulek

Manîfestoya Komunîst di operasyona ESPê de weke 'delîl' di dosyayê de cih girt

Parêzer Cengizhan Karaşin, behsa pirsên ku di îfadeyên emniyetê de ji muwekîlên wan hatine pirsîn kir û operasyona ku tê birêvebirin weke ku "doza girtinê ye" nirxand.

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Manîfestoya Komunîst di operasyona ESPê de weke 'delîl' di dosyayê de cih girt
Fotograf: Manîfestoya Komunîst - Karl Marx, Friedrich Engels, Weşanên İletişimê, (çapa 1 - Sibat 2018)

Di sibeha 3ê Sibatê de li 22 bajaran li dijî Partiya Sosyalîst a Bindestan (ESP) û saziyên wê operasyon pêk hat. Di encamê de Hevserokê Giştî ê partiyê Mûrat Çepnî jî di nav de  95 kes hatin desteserkirin.

Li gorî parêzerên Ofîsa Hiqûqê ya Bindestan (EHB), navê 110 kesan di lîsteya desteserkirinê de ye.

Duh êvar îfadeyên emniyetê ên 55 ji kesên hatine desteserkirin temam bûn.

3 Sibat 2026

"Tu çima beşdarî bîranîna Pirsûsê bû?"

Cengizhan Karaşin yek ji parêzerên serbi EHBê ye, derbarê tohmetan de ev agahiyana parve kir:

"Operasyon bi gelemperî li ser gotinên îtîrafkeran pêk tê. Gotinên sê-çar îtirafkeran kirine yek û lîsteyek ji 110 kesan pêk hatiye çêkiriye. Pirsên ku li emniyetê ji miwekîlên me tên pirsîn dişibin hev: Tu çima beşdarî 12ê Adarê bû? Tu çima beşdarî bîranîna Pirsûsê ya 20ê Tîrmehê bû? Her wiha rapora MASAKê jî heye. Deynên ku ESPyiyan ji hev re şandine wekî xebateke rêxistinî hatine nirxandin. Lêbelê, ev kesana jixwe li derveyî rêxistinê jî hevalên hev in.

"Bi gelek muwekîlan re delîlên dubare û tohmetên ku di lêpirsînên berê de ne. Tomarên telefonê hene; lê di tomaran de tişteke weke sûc were nirxandin nîne. Bi giştî kesê li beramber miwekîl weke ‘X’ nivîsine û  pirsa ‘ev kî ye?’ dikin. Emniyet jixwe dizane ku hejmara telefonê ya kê ye. Ji bo barê dosyeyê giran bike gotinên bi vî awayî lê zêde kirin e.”

3 Sibat 2026

Jînenîgariyên Mahîr Çayan û Che Guevara

Karaşin destnîşan kir ku hin pirsên ku ji muwekîlên wan hatine pirsîn bi taybetî balkêş in:

"Di nav wan pirsên ku li di îfadeyên li emniyetê de hatine pirsîn gelek balkêş in. Yek ji wan ew e ku çima ew beşdarî merasîma cenazeyê Leyla Abayê bûne. Leyla Abay ji ber pirsgirêkên tenduristiyê li derveyî welêt koça dawî kiribû ku bişxwe rojnameger bû. Pirtûkên ku di serdegirtinên malan de hatine dîtin jî di dosyayê de cih girtine. Di serdegirtina mala Cemîl Aksu de  Manîfestoya Komunîst wekî delîl nirxandine, fotografê manîfestoyê kişandin e û li dosyayê zêde kirin e. Her wiha jînenîgariyên Mahir Çayan û Che Guevara jî hene. Ev cara yekem e ku ez Manîfestoya Komunîst bi vî rengî di dosyayê de dibînim. Ne diyar e ku gelo wan ew wekî weşanek qedexekirî hesibandiye an na.”

"Ji îro ve(duh), îfadeyên 55 kesan temam bûne û ew ê sibê bibin dadweriyê. Di heman demê de, îfadeyên 40 kesan li emniyetê dest pê dikin û piştî bi dawî bû ew ê roja Înê bişîne edliyeyê. Ev jî cureyek îşkenceyê ye. Emniyetê dibêje ku 'em nikarin 90 kesan di carekê de îfadeyê wan bigirin', lê heke bixwazin dikarin lîsteyan çêbikin. Em difikirin ku ew dixwazin pêvajoyê bi zanetî dirêj bikin da ku zextê li ser muwekîlên çêbikin."

Leyla Abay, xebatkara berê ya Radyoya Ozgurê û yek ji damezrînerên Rêxistina Navçeya Kadıkoy a DEM Partiyê bû. Abay di 4ê Tebaxa 2025an de li Napolî ya Îtalyayê ji ber krîza dil koça dawî kir.

"Weke doza girtinê ye"

Derbarê nirxandina qanûnî ya dozê de, Karaşin wiha got:

"Muwekîlên min jixwe li bendê operasyonek wisa bûn; wan berê daxuyaniyên têkildarî îtîrafkeran dabûn. Me dizanibû ku ev ê ne pêvajoyek qanûnî ye. Ji ber vê yekê, bi rastî, di dozê de tiştek tune ku ji hêla qanûnî ve were nirxandin. Ev wekî şîrovekirinek siyasî ya desthilatê ye ku li gorî rewşa heyî hatî plankirin."

"Lêbelê, em bi hevkarên xwe re vê operasyonê wekî cureyek doza girtinê dibînin. Em rastî operasyonên bi vî rengî nehatine. Ez 15 sal in parêzerê EHByê me û ev cara yekem e ku ez 110 desteserkirinan dibînim.” Her wiha dixwazim tekez bikim ku  hevpîşeyek me jî desteserkirî ye. Hema hema hemû îdiayên li dijî Ozlemê (Gumuştaş) bi çalakiyên wê yên pîşeyî ve girêdayî ne. Ev ji bo me nayê qebûlkirin.”

(TY/AY)

bianet LGBTİ+ ve Ekoloji/İklim Krizi haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü...

bianet LGBTİ+ ve Ekoloji/İklim Krizi haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

