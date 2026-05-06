Têkiliya çandî an asîmîlasyona bêdeng?

"Her werger ne destkeftiyek e; carinan ew windahiyek bêdeng e."
Nêrîna Ferhat Göçer ku wergerandina muzîka Kurdî bo Tirkî pêşketinek erênî ye, di nihêrîna pêşîn de, dibe ku ji hêla têkiliya çandî, xuyangî û gihîştina temaşevanek berfirehtir ve maqûl û heta teşwîqker xuya bike. Bi rastî, wergerandina berhemên ku bi zimanên cûda têne hilberandin bo zimanên din pir caran wekî pratîkek tê parastin ku gera çandî ya navber zêde dike û sînorên hunerê berfireh dike. Lêbelê, dema ku mijar tenê di çarçoveya "têgihîştinê" an "gihîştinê" de were nirxandin, çarçoveya civakî û çandî ya ku muzîkê hildigire dikare were paşguh kirin.
Lêbelê, bi taybetî dema ku dor tê ser zimanên ku di dîrokê de di qada giştî de kêm hatine temsîlkirin an jî bi awayên cûrbecûr hatine tepeserkirin, mijara wergerê ne tenê danûstandinek çandî ya bêalî ye. Di rewşên weha de, werger rasterast bi rewşa ziman, hiyerarşiyên çandî û ji nû ve hilberandina nasnameyê ve girêdayî dibe. Ji ber vê yekê, dema ku ji perspektîfek sosyolojîk ve tê nihêrtin, ev nêzîkatî ne tenê mijara tercîha muzîkê ye; ew di heman demê de nîqaşek pir-qatî jî bi xwe re tîne ku li xaçerêya têkiliyên ziman, nasname û hêzê ye.
Ziman ne tenê amûrek ragihandinê ye, lê di heman demê de yek ji hilgirên herî bingehîn ên nasnameya civakî ye. Bi taybetî muzîka Kurdî formeke bihêz a îfadeyê ye ku bîra dîrokî, ezmûnên kolektîf û cîhana çandî ya wateyê ya ku ev ziman hildigire nîşan dide. Ji ber vê yekê, wergerandina berhemeke Kurdî bo Tirkî ne tenê veguhastineke teknîkî ye; ew di heman demê de ji nû ve avakirina wate, hest û çarçoveyê ye. Di vê pêvajoya ji nû ve avakirinê de, hin ji kodên çandî yên orîjînal pir caran winda dibin.
Ji perspektîfeke sosyolojîk ve, ev rewş dikare bi têgehên Pierre Bourdieu yên "sermayeya çandî" û "hêza sembolîk" were ravekirin. Zêde xuyangkirin û derbasdarkirina zimanê serdest (di vê çarçoveyê de, Tirkî) cîhê zimanên din di qada giştî de teng dike. Ev, di encamê de, dibe sedema sînordarkirina zimanên kêmneteweyan di qada taybet de û kêmbûna xuyabûna wan a giştî. Wergerandina zêde ya muzîka Kurdî bo Tirkî xetera ji nû ve hilberandina vê celeb têkiliya hêza sembolîk dide.
Di vê nuqteyê de, têgeha "asîmilasyonê" girîngiyê digire. Asîmilasyon ne tenê bi polîtîkayên zorê, lê di heman demê de bi pratîk û tercîhên çandî jî dikare çêbibe. Wergerandina sîstematîk a muzîka Kurdî bo Tirkî û zêdebûna belavbûna van versiyonan giraniya Kurdî di hilberîna çandî de kêm dike. Ev pêvajo adetên hilberîn û xerckirinê bi zimanê xwe, nemaze di nav nifşên ciwan de, qels dike.
Ji aliyekî din ve, têkiliya navçandî neçar e û pir caran dewlemend dike. Lêbelê, ev têkilî divê li ser bingehek wekhevî pêk were. Ger zimanek bi berdewamî were çêkirin ku "pêdivî bi wergerandinê hebe", ev yek wê têgihîştinê diafirîne ku ziman bi serê xwe têrê nake. Ev jî, di encamê de, hiyerarşiyên çandî xurt dike.
Pirsgirêka wergerandina muzîka Kurdî bo zimanê Tirkî nikare tenê wekî tercîhek estetîk an hunerî were dîtin; ew diyardeyek piralî ye ku rasterast bi têkiliyên hêza civakî, polîtîkayên zimanî û temsîla çandî ve girêdayî ye. Zimanê ku muzîk pê tê hilberandin û belavkirin faktorek girîng e di destnîşankirina xuyabûn û rewatiya wê çandê di qada giştî de. Ji ber vê yekê, çareserkirina pirsgirêkê tenê li ser bingehên pragmatîk ên wekî "gihîştina temaşevanek berfirehtir" an "zêdebûna têgihîştinê" tê wateya paşguhkirina kûrahiya meseleyê.
Parastina cihêrengiya çandî ne tenê bi zindî hiştina melodiyên cûda, lê di heman demê de bi parastina ziman, çarçove û bîra ku ew melodî tê de derketine holê jî mimkun e. Wekheviya zimanî ne bi rêya adaptekirina domdar a zimanekî bi zimanekî din, lê bi rêdana her zimanekî ku bi şêweya xwe ya bêhempa hebe û cîhê xwe di qada giştî de bibîne, pêk tê. Wekî din, pêvajoyek veguhastina çandî ya bêguneh, bi demê re, dê bibe sedema veguherînek yekalî û bêtir marjînalîzekirina yên qelstir.
Di vê çarçoveyê de, hebûna berdewam a muzîka Kurdî bi zimanê xwe ne tenê hilbijartinek e, lê di heman demê de pêdiviyek girîng e ji bo parastina berdewamiya çandî, bîra kolektîf û nasnameyê. Ji ber ku dema zimanek paşve diçe, çîrok, hest û awayên têgihîştina cîhana ku bi wî zimanî ve girêdayî ne jî winda dibin. Ji ber vê yekê, pirsgirêk ne tenê ew e ku muzîk bi kîjan zimanî tê gotin; ew li ser wê yekê ye ku çandek heta çi radeyê dikare bi dengê xwe hebe.