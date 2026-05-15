15ê Gulanê: Têkoşîna ji bo nasname, bîr û hebûna civakî
"Eger zimanê gel bijî, çîroka wê jî berdewam dike; 15ê Gulanê bîranîna herî xurt a vê yekê ye."
15ê Gulanê ne tenê rojek bîranîna çandî ye ji bo civaka Kurd; ew di heman demê de rojek hişyariya dîrokî ye di derbarê parastina ziman, nasname û bîra kolektife jî. Di dilê vê dîrokê de Kovara Hawar heye, ku di 15ê Gulana 1932an de li Şamê dest bi weşanê kir. Ev kovar, ku di bin birêvebirina Celadet Alî Bedirxan de hate weşandin, ne tenê weşanek edebî bû, lê di heman demê de bû sembola têkoşîna gel ji bo hebûna bi zimanê xwe.
Dema ku em li dîroka civakan dinêrin, eşkere dibe ku ziman ne tenê amûrek ragihandinê ye. Ziman hêmanek bingehîn e ku bîr, hest, dîrok, xemgînî, kêfxweşî û awayê têgihîştina cîhanê ya gel hildigire. Mirov pêşî cîhanê bi rêya ziman nas dikin; ew fêr dibin ku bifikirin, hîs bikin û bi rêya ziman hestek aîdiyetê ava bikin. Ji ber vê yekê, tepeserkirin an dûrxistina zimanekî ji qada giştî ne tenê windakirina peyvan lê di heman demê de tê wateya windabûna çandekê jî.
Ji perspektîfeke civaknasî ve, zimanê dayikê yek ji girêdanên herî xurt e ku mirov bi civakê re girê dide. Ji ber ku nasname ne tenê girêdayîbûneke etnîkî an siyasî ye; ew di heman demê de ji hêla zimanê ku di jiyana rojane de, vegotin biwêj û bîra hevpar de tê bikar anîn ve jî tê şekildan. Şîyana mirovekî ya axaftin, perwerde wergirtin û xwe îfadekirina bi zimanê xwe yê zikmakî pêkhateyeke bingehîn a wekheviya civakî û baweriya bi xwe ya çandî ye.
Di seranserê dîrokê de, Kurdî ne tenê wekî zimanek, lê di heman demê de wekî cîhek ji bo parastina mîrateya çandî jî hatiye dîtin. Xuyabûna wê ya sînorkirî ya giştî, nemaze di gelek salan de, ew kiriye sembolek nasnameyê ya civaknasî a bihêztir. Ji ber ku dema civak tên bindestkirin, ew pir caran bi tundî xwe dispêrin zimanê xwe. Di vê nuqteyê de, ziman ne tenê dibe amûrek ragihandinê, lê di heman demê de dibe bersiva pirsa "Em kî ne?" jî.
Ew rastiya ku 15ê Gulanê îro wekî "Roja Zimanê Kurdî" tê bibîranîn encama vê paşxaneya dîrokî ye. Ev roj ne tenê ji bo bîranîna rabirdûyê, lê di heman demê de ji bo afirandina hişmendiyek çandî ji bo pêşerojê jî girîng e. Ji ber ku di cîhana nûjen de, windakirina zimanan ne tenê kêmbûna cihêrengiya çandî, lê di heman demê de tê wateya windakirina bîra hevpar a mirovahiyê jî. Li gorî daneyên UNESCOyê, bi sedan ziman li cîhanê bi xetereya tunebûnê re rû bi rû ne. Dema ku zimanek winda dibe, ne tenê peyv, lê di heman demê de çîrok, şîn, zanîna gelêrî, ezmûnên dîrokî û têkiliyên nifşan jî winda dibin.
Ji bo civaka Kurdî, pirsgirêka ziman ne tenê mijareke çandî ye, lê di heman demê de beşek ji nîqaşa li ser xuyabûna civakî û hemwelatîbûna wekhev e jî. Têxistina zimanê dayikê di jiyana giştî de yek ji şertên girîng e ku mirov di nav civakê de bi nasnameyên xwe hebin. Ji ber ku tenê dema ku kesek bikaribe bi dengê xwe biaxive, ew hestek tevahî ya aîdiyetê hîs dike.
Çalakî, weşan û çalakiyên çandî yên ku îro ji bo pîrozbahiya 15ê Gulanê têne lidarxistin, ji parastina zimanekî pir watedartir in. Ev hewldan ji bo parastina bîra kolektîf, misogerkirina domdariya çandî û xurtkirina pirrengiya civakî pir girîng in.
15ê Gulanê ji rojek sembolîk a di salnameyê de bêtir e. Ew îfadeyek bihêz a îradeya hebûna gelekî ye bi rêya zimanê xwe, hewldana wan a ji bo parastina bîra xwe ya çandî û têkoşîna wan a ji bo xuyabûna civakîye. Ji ber ku ziman ne tenê gotinên ku têne gotin in; ew bîra herî zindî ye ku rabirdûya civakekê ber bi pêşerojê ve dibe. Xemgînî, kêfxweşî, şîn, çîrok, bawerî û awayê têgihîştina cîhanê ya gelekî di nav zimanê wan de dijîn. Ji ber vê yekê, parastina zimanekî di rastiyê de tê wateya parastina nasnameya xwe, dîrok û hesta aîdiyetê.
Ev tam cihê ku wateya 15ê Gulanê ji bo zimanê Kurdî kûrtir dibe ye. Ev dîrok ne tenê weşandina kovarekê temsîl dike, lê di heman demê de hewldana çandekê, ku armanc ew bû ku were tunekirin, ji bo ji nû ve îfadekirina xwe jî nîşan dide. Ji ber ku civak carinan ne bi sînorên siyasî, lê bi zimanên xwe berdewam dikin. Dema ku ziman bêdeng dibe, bîr qels dibe; û dema ku bîr qels dibe, girêdana civakan bi rabirdûyê re hêdî hêdî dişkê. Ji ber vê yekê, têkoşîna ji bo zimanê dayikê ne tenê pirsgirêkek çandî ye, lê di heman demê de pirsgirêkek hebûna mirovî û civakî ye jî.
Îro, li çaraliyê cîhanê parastina pirrengiya çandî wekî yek ji nirxên herî girîng ên civakên demokratîk tê hesibandin. Mayîndebûna zimanên cûda ne tenê ji bo mirovên ku wan diaxivin, lê di heman demê de ji bo parastina mîrateya çandî ya hevpar a mirovahiyê jî pir girîng e. Ji ber ku her zimanek di hundirê xwe de awayekî ramanê yê cûda, ezmûnek jiyanê ya cûda û berhevkirinek dîrokî ya cûda ya aîdî mirovahiyê hildigire. Windabûna zimanekî ne tenê di bîra civakekê de, lê di bîra hemû mirovahiyê de valahiyek e.
Ji ber vê yekê, 15ê Gulanê ne tenê rojek e ku êşên demên berê tîne bîra me; ew bangek e ji bo hêviyê ji bo pêşerojê û berdewamiya çandîye. Ev roj fikra civatekê ku zimanên xwe bi azad diaxivin û bi çanda xwe dikarin bêyî ku hevdu ji hev dûr bixin bi hev re bijîn, ne tenê xurtbûna gelekî, lê di heman demê de xurtbûna nirxên hevpar ên mirovatîyê jî nîşan dide. Ji ber ku heta ku zimanê civatekê zindî be, ne tenê peyv, lê her wiha ruh, bîr û çîroka wê civakê jî berdewam diki.
(AÖ/AY)