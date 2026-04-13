Etîka jîngehê ji bo cîhaneke ekolojîk girîng e

"Parastina xwezayê tê wateya parastina paşeroja mirovahiyê ."
Di tevahiya dîroka mirovahiyê de, xweza çavkaniya bingehîn a jiyanê bûye; hewa, av, ax û hemû zindiyên ku ji bo jiyana mirovan wekî hêmanên girîng têne hesibandin. Lêbelê, bi taybetî ji ber pîşesazîbûnê, zêdebûna bilez a nifûsê, bajarvaniya bêplan û adetên xerckirina nehişmend, xweza dest bi zirara giran kiriye. Îro, pirsgirêkên jîngehê yên wekî guherîna avhewayê, germbûna gerdûnî, birîna daristanan, kêmbûna avê û qirêjiya hewa û axê veguheriye krîzek gerdûnî ku ne tenê herêmên taybetî lê tevahiya cîhanê tehdît dike.
Çareseriya van pirsgirêkan nikare tenê bi pêşkeftinên zanistî an tedbîrên aborî ve sînordar be; ew di heman demê de têgihîştinek exlaqî ya xurt jî hewce dike ku dê perspektîfa mirovahiyê li ser xwezayê bi bingehîn biguherîne. Ev têgihîştin wekî etîka jîngehê tê binavkirin.
Etîka jîngehê qadeke felsefeyê ye ku têkiliya di navbera mirovan û xwezayê de ne ji perspektîfa "bikêrhatîbûnê", lê ji perspektîfa "nirxê" vedikole. Ev nêzîkatî îdîa dike ku xweza ne tenê amûrek e ji bo pêkanîna hewcedariyên mirovan; berevajî vê, ew xwedî nirxek xwerû ye ku hêjayî parastinê ye. Nirxa darekê tenê bi darê wê, nirxa çemekê tenê bi dabînkirina avê, an nirxa heywanekê tenê bi xizmeta wê ji bo mirovan nayê ravekirin. Her zindiyek û her hêmanek xwezayî di tevahiya jiyanê de wateyek digire. Mirov ne di navenda vê tevahîyê de ne, lê tenê beşek ji wê ne. Ji ber vê yekê, her zirara ku li xwezayê tê kirin, di demek dirêj de, zirara ku li pêşeroja mirovahiyê tê kirin e.
Ji bo ku jîngeheke ekolojîk domdar be, divê etîka jîngehê bibe şêwazek jiyanê ji bo kesan. Heta hilbijartinên piçûk ên ku di jiyana rojane de têne kirin jî bandorek girîng li ser xwezayê dikin. Dûrketina ji xerckirina nehewce, teserûfa enerjiyê, bi hişmendî bikaranîna avê, kêmkirina bermayiyên plastîk, pêşîniya ve zîvirandinê û piştgirîkirina parastina qadên kesk mînakên berbiçav ên tevgerên etîka jîngehê ne. Kesekî ku ji jîngehê hişyar e ne tenê rehetiya xwe, lê di heman demê de mafê jiyanê yê nifşên pêşerojê jî dinirxîne. Ji ber ku etîka jîngehê berpirsiyariya parastina hem niha û hem jî pêşerojê hildigire ser xwe.
Pejirandina berfireh a vê têgihîştina Etîkî di asta civakî de bi rêya perwerdeyê mimkun e. Divê ji temenê biçûk ve evîna xwezayê, rêzgirtina ji bo zindiyan û hişmendiya jîngehê di zarokan de were çandin. Divê perwerdehiya jîngehê di dibistanan de were xurtkirin, û divê malbat fêrî zarokên xwe bikin ku parastina xwezayê erkekî exlaqî ye.
Wekî din, divê hikûmet qanûnên parastina jîngehê derxin, divê rêxistinên pîşesaziyê di pêvajoyên hilberîna xwe de teknolojiyên ku zirarê nadin xwezayê tercîh bikin, û divê hikûmetên herêmî polîtîkayên bajarî yên domdar pêşve bibin. Ji ber ku exlaqa jîngehê ne tenê berpirsiyariya takekesî ye, lê di heman demê de berpirsiyariya hevpar a hemî saziyên di civakê de ye.
Divê were bîranîn ku xweza ne milkêk e ku mirov mafên bêdawî yên desteserkirinê lê hebin. Xweza qadeke jiyanê ya hevpar e ku ji rabirdûyê mîras maye û dê ji pêşerojê re were veguhastin. Her daristanek ku îro tê birîn, her çavkaniya avê qirêj dibe, her cureyek ku tê tunekirin di rastiyê de perçeyek ji pêşeroja mirovahiyê winda ye. Ger em berdewam bikin ku jîngehê tenê wekî çavkaniyek ku were vexwarin bibînin, dê ji bo me ne mimkûn be ku em cîhanek jiyanê ji nifşên pêşerojê re bihêlin.
Etîka jîngehê ji bo parastina hevsengiya ekolojîk û hiştina cîhanek jiyanê ji bo nifşên pêşerojê pêdivîyek girîng e. Divê mirov ne tenê wekî çavkaniyek ku sûdê peyda dike, lê wekî tevahîyek zindî ya bi nirxek xwerû nêzîkî xwezayê bibin. Tenê bi rêzgirtina xwezayê, parastina mafên wê û tevgerîna bi hestek berpirsiyariyê dikare şêwazek jiyanek domdar were damezrandin. Ji bo nefesgirtina hewaya paqijtir, parastina çavkaniyên ava saxlem, veguheztina erdên berhemdar ji nifşên pêşerojê re û jiyana li bajarên kesktir û aramtir, girîng e ku exlaqê jîngehê di navenda jiyana takekesî û civakî de were danîn. Ji ber ku her zirara ku li xwezayê tê kirin, di rastiyê de gefek li ser qada jiyanê, tenduristî û pêşeroja mirovahiyê ye. Ji ber vê yekê, parastina jîngehê ne tenê ji bo mirovên îroyîn lê di heman demê de ji bo yên sibê jî berpirsiyariyek exlaqî ye. Divê neyê jibîrkirin ku parastina xwezayê tê wateya parastina hebûna xwe, kalîteya jiyanê û hêviyên pêşerojê; ger xweza bijî, mirovahî dê bidomîne.
(AÖ/AY)