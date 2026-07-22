Yunus Emre Termik Santrali işçilerinin Ankara yürüyüşüne polis müdahalesi

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik bünyesindeki Yunus Emre Termik Santrali’nde çalışan işçilerin ödenmeyen ücretleri ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle Ankara’ya başlattığı yürüyüş ikinci gününde polis müdahalesiyle karşılaştı.

DİSK Enerji-Sen öncülüğünde yürüyen işçiler, bugün Oğuzkent’ten Ayaş’a ulaşmayı hedefliyordu. Sendikanın aktardığına göre işçiler, mola verdikleri akaryakıt istasyonundan yeniden yürüyüşe geçmek istedikleri sırada polis tarafından ablukaya alındı.

İşçilerin yürümekte ısrar etmesi üzerine polis biber gazıyla müdahale etti. Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin ve Genel Sekreteri Emin Atsız gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında işçi bulunmadığı bildirildi.

🔻 Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik bünyesindeki Yunus Emre Termik Santrali işçileri, 3 aydır ödenmeyen maaşları ve insanlık dışı çalışma koşullarına karşı DİSK Enerji-Sen (@enerjisen) öncülüğünde Ankara’daki holding merkezine yürüyor.



👉 DİSK/Enerji-Sen Genel… pic.twitter.com/iUQE9gt7yj — bianet (@bianet_org) July 22, 2026

Biber gazından etkilenen işçiler için akaryakıt istasyonuna ambulans çağrıldı.

Polis, sendika yöneticilerinin gözaltına alınmasının ardından işçileri bölgeden dağıtmaya çalıştı. İşçiler ise dağılmayacaklarını açıkladı. Müdahalenin gerçekleştiği akaryakıt istasyonundaki bekleyiş sürüyor.

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“Hakkımızı almadan geri dönmeyeceğiz”

Sendika müdahalenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ankara yürüyüşümüzün ikinci gününde Oğuzkent’ten Ayaş’a yürümeyi hedefleyen enerji işçisi yol arkadaşlarımıza ve sendika yöneticilerimize yürüyüşe başladıktan kısa bir süre sonra polis saldırdı. Genel Başkanımız Süleyman Keskin, Genel Sekreterimiz Emin Atsız gözaltına alındı. Hakkımızı almadan geri dönmeyeceğiz.”

Sendika, Keskin ve Atsız’ın serbest bırakılmasını istedi; ücretlerini ve güvenli çalışma koşullarını talep eden işçilere barikat kurulduğunu belirtti.

Üç aydır ücretlerini alamıyorlar

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde bulunan Yunus Emre Termik Santrali’nde çalışan işçiler, üç aydır ücretlerinin ödenmediğini söylüyor. İşçiler, ücretlerin geçmiş dönemlerde de defalarca gecikmeli yatırıldığını belirtiyor.

İşçiler haziran ayında ücretsiz izne çıkarılmak istendi. Karara itiraz edilmesi üzerine santral yönetimi geri adım atarak ücretsiz izin süresini 10 günle sınırlandırdı.

İşçilerin şikâyetleri arasında işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği ile çalışma koşulları da bulunuyor.

İşçiler, kış aylarında yalnızca birer iş kıyafeti verildiğini, yaz aylarında ise iş kıyafeti sağlanmadığını aktarıyor. Çalışırken kullandıkları eldivenleri kendi imkanlarıyla satın almak zorunda kaldıklarını belirten işçiler, kendilerine verilen maskelerin de hem sayıca yetersiz hem de standartlara uygun olmadığını söylüyor.

Santralde ambulans bulunmaması da acil durumlarda hastaneye ulaşım konusunda kaygı yaratıyor.

İşçiler santrale ulaşabilmek için her gün yaklaşık 60 kilometre yolculuk yapıyor. Bu nedenle servis taşımacılığında üç yaşından büyük araçların kullanılmaması gerektiğini belirten işçiler, işverenin tahsis ettiği servislerin 10-12 yıllık ve bakımsız araçlar olduğunu ifade ediyor.

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350’den fazla işçi sendikaya üye oldu

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla 350’den fazla işçi Enerji-Sen’e üye oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da sendikanın başvurusu üzerine toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için yetki tespitinde bulundu.

İşçiler, biriken ücretlerinin ödenmesini, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin bir an önce başlamasını ve işçi sağlığı ile iş güvenliği önlemlerinin alınmasını talep ediyor.

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(HA)