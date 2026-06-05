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YT: Yayın Tarihi: 05.06.2026 08:37 5 Haziran 2026 08:37
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.06.2026 08:39 5 Haziran 2026 08:39
Okuma Okuma:  2 dakika

Doruk Madencilik işçileri kazandı: Tüm alacaklar eksiksiz ödendi

“Hiçbir söze kanmadık, yalnızca irademize ve dayanışmamıza güvendik. Yanımızda duran halkımıza, madenci dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Birlikte direndik, birlikte kazandık.”

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Doruk Madencilik işçileri kazandı: Tüm alacaklar eksiksiz ödendi

Doruk Madencilik işçilerinin günlerdir sürdürdüğü hak mücadelesi zaferle sonuçlandı. Tazminat, yıllık izin, toplu iş sözleşmesi (TİS) farkları ve zorunlu ücretsiz izin dönemine ait ücretler dahil tüm alacaklar işçilerin hesaplarına yatırıldı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası, direnişin işçilerin taleplerinin eksiksiz karşılanmasıyla sona erdiğini duyurdu. Sendikanın açıklamasında, “Birlikte direndik, birlikte kazandık” denilerek dayanışmanın belirleyici rolüne dikkat çekildi.

Varılan mutabakat kapsamında işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları, kullanılmayan yıllık izin ücretleri, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan farklar ve hukuka aykırı şekilde uygulanan zorunlu ücretsiz izin dönemine ait tüm ücretleri eksiksiz olarak ödendi.

Ödemelerde herhangi bir eksiklik ya da hesaplama hatası yaşanmaması için sürecin takibi de güvence altına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile şirket arasında oluşturulan mekanizma, mutabakatın uygulanmasını denetleyecek.

Bakanlığın sendikal haklar ve zorunlu ücretsiz izin uygulamasına ilişkin yürüttüğü teftiş süreci de anlaşma kapsamına alındı. Teftiş sonucunda işçiler lehine doğabilecek ek hakların da şirket tarafından herhangi bir itiraz ileri sürülmeden ödenmesi kararlaştırıldı.

“Hiçbir söze kanmadık, dayanışmayla kazandık”

Açıklamada mücadeleyi büyüten dayanışmaya vurgu yapıldı:

“Hiçbir söze kanmadık, yalnızca irademize ve dayanışmamıza güvendik. Yanımızda duran halkımıza, madenci dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Birlikte direndik, birlikte kazandık.”

Mücadele Edirne’de devam ediyor

Ankara’daki direnişin kazanımla sonuçlanmasının ardından sendika ve işçi heyeti, bu kez Edirne’de hakları için mücadele eden Özşen Madencilik işçilerine destek vermek üzere yola çıktı.

Yaklaşık 15 gündür direnişte olan Özşen Madencilik işçilerinin yanında olacaklarını duyuran Bağımsız Maden-İş, “Kölelik koşullarına karşı her yerde ve her zaman mücadele etmeye devam edeceğiz” mesajını verdi.

Doruk Madencilik işçilerinin zaferi, örgütlü mücadelenin ve dayanışmanın işçi haklarının kazanılmasındaki önemini bir kez daha ortaya koydu.

Doruk Madencilik işçileri Ankara yolunda engellendi
Doruk Madencilik işçileri Ankara yolunda engellendi
1 Haziran 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Doruk Madencilik emek Başaran Aksu
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