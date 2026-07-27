Doruk Madencilik işçileri yeniden Yıldızlar SSS Holding önünde

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir’de faaliyet gösteren Doruk Madencilik’te çalışan TÜRK-İŞ’e bağlı Maden-İş üyesi işçiler, ödenmeyen maaş ve hak edişleri için Ankara’daki holding binası önünde oturma eylemi başlattı. İşçiler, kendilerine verilen ödeme sözünün tutulmadığını belirterek, alacakları hesaplarına yatırılana kadar eylemi sürdüreceklerini açıkladı.

Beypazarı’ndan Ankara’ya gelen işçiler, şirketin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın katılımıyla yapılan görüşmelerde 23 Temmuz’da ödeme yapılacağı yönünde taahhütte bulunduğunu ancak aradan geçen süreye rağmen herhangi bir ödeme gerçekleşmediğini söyledi.

İşçiler adına konuşan Maden-İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, daha önce başlattıkları eylem sırasında da benzer sözler verildiğini belirterek, “Yaklaşık 1,5 ay önce başlatmış olduğumuz eylemde Beypazarı’nda Ankara’ya yürüyüşümüz engellendi. Yapılan görüşmeler sonucunda şirket yetkilileri, yaklaşık 580 kişinin kıdem tazminatının 23 Temmuz’da ödeneceği sözünü verdi. Bugün ayın 27’si ve hâlâ herhangi bir ödeme yapılmadı” dedi.

“Bundan sonra dönüş yok”

Kocabıyık, işçilerin yıllardır verilen sözlere güvenerek beklediğini ancak artık sabırlarının kalmadığını ifade etti.

“Bu paralar hesaplara geçinceye kadar 7/24 buradan ayrılmayacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Bu arkadaşlar aylardır, yıllardır verilen sözlere riayet etti. Ailelerine karşı boyunları bükük kaldı. Ama artık dönüş yok. Ya bu paralar yatar ya bu paralar yatar. Eylemimizden vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki farklı işletmelerde de benzer sorunların yaşandığını söyleyen Kocabıyık, yetkililere çağrı yaptı. Kocabıyık, “Devlet büyüklerimizden bir an önce bu konuya çözüm bulmalarını istiyoruz. Bir söz verildiyse herkes üzerine düşeni yapmak zorunda” dedi.

İşçiler: “Soğan ekmeğe muhtaç kaldık”

Sıcak havaya rağmen holding önündeki bekleyişlerini sürdüren işçiler, “Ölmek var, dönmek yok”, “Ankara, Ankara duy sesimizi, bu gelen madencinin ayak sesleri” sloganları attı. İşçiler baretlerini yere vurarak ve düdük çalarak taleplerini dile getirdi.

Öğle yemeğinde soğan, domates ve ekmek yiyen işçilerden biri, yaşadıkları ekonomik sıkıntıyı ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Doruk Madencilik’te 3,5 yıldır çalıştığını belirten işçi, “Soğan ekmeğe muhtaç kaldık. Kıdem tazminatlarımız var, TMSF’den alacaklarımız var, maaşlarımız var. Hep söz verdiler ama vermediler. Evdekiler ne yiyor, ne içiyor bilemiyoruz. Burada yiyoruz ama eve bir şey götüremiyoruz” dedi.

2012’den bu yana çalışan ve 2024’te emekli olmasına rağmen çalışmaya devam ettiğini söyleyen Murat Kaya da tazminat ve ücret alacaklarını alamadığını belirtti. Kaya, “Haziran ayında grev yaptık. Maaşları aldık ama Çalışma Bakanlığı bize temmuzun 23’ü diye söz verdi. Artık şirketle muhatap olmuyoruz, Çalışma Bakanlığı ile oluyoruz” dedi.

“300 ailenin vebali kendisinde”

11 yıl elektrikçi olarak çalıştığını söyleyen Hüseyin Kara ise dört yıldır tazminatlarının ödenmesini beklediğini belirtti.

Kara, “En son grevden sonra söz verdiler, üç taksitte ödeyeceklerini söylediler. Bunların sözü hiç bitmiyor. 23’ünde ödenecek dediler, 27’si oldu hâlâ bekliyoruz” diye konuştu.

Bir başka işçi ise yaklaşık 16 yıldır çalıştığını belirterek, “Bekleyecek sabrımız yok. 300 tane aile boşandı burada. 300 tane ailenin vebali de kendisinde. Başka bir yerde de çalışamıyoruz. Yaşımız 40-45’e geldi, nasıl yapacağız bilmiyoruz” dedi.

İşçilerden Necmi Karaöz de iki çocuğu olduğunu belirterek, “Zor şartlarda geçiniyoruz. Paramızın belli bir bölümünü ödediler ama 23 Temmuz’da söz verilen ödemeleri yapmadılar. Şimdi onları almaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

(HA)